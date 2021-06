Lanzan WeShort, la startup conocida como ‘el Netflix de los cortometrajes’

WeShort es la una nueva startup italiana, también conocida como “el netflix de los cortometrajes” que apuesta por la difusión de este contenido y le brinda la oportunidad a artistas jóvenes o pequeñas producciones de mostrar sus obras.

¿Por qué la gente no ve cortometrajes todos los días? fue la pregunta que llevó a Alessandro Loprieno a crear WeShort, una plataforma On Demand exclusiva para cortometrajes, impulsado por su pasión por el cine y que ahora se apoya de la tecnología para dar voz al talento en el séptimo arte.

“Era un adicto a las películas, iba solo. Me gustaba escribir reseñas y guiones, pero me fui dando cuenta y preguntando por qué la gente no cortometrajes, veía películas, pero no cortometrajes”, dice Loprieno en charla con Forbes México.

El emprendedor comenta que en muchas ocasiones la principal respuesta era el precio, “se cobraba lo mismo” un cortometraje, que un largometraje. Con el paso del tiempo la falta de espacios para este tipo de contenidos fue una de sus principales barreras de exhibición.

En pocas palabras, los cortometrajes se convierten en un producto de nicho, consumido por un sector reducido o especializado.

Sin embargo, Loprieno asegura que el internet y las redes sociales han dado una nueva vida a los cortometrajes.

“Todos los días consumimos un tipo de cortometraje sin darnos cuenta. En los últimos 15 años, el internet y las plataformas digitales redujeron de forma brutal el nivel de atención de la gente”, dice.

Así firmas como Snapchat, Tiktok, Instagram que han apostado a formatos de video o historias con duraciones desde 15 segundos hasta los tres minutos han contribuido a que los usuarios modernos se incline por más contenidos, pero de menor duración.

WeShort ofrece un amplio catálogo, entre los que destaca su primer contenido original, protagonizado por Michael Madsen, el actor fetiche de Quentin Tarantino o “Skin”, ganador del Oscar, y “Devil’s Harmony”, premiado con el Sundance.

Loprieno asegura que solo los cortomatrejes de los Oscar, muchos de los cuales busca sean parte de la plataforma, son “40 años de contenidos que la gente no ha visto”.

Te puede interesar: Las startups innovadoras que cruzan fronteras

“Tenemos grandes ambiciones, aunque solo somos una startup recién nacida”, dijo Alessandro Loprieno, fundador y CEO de WeShort.

El equipo de WeShort está conformado por personas destacadas en la innovación tecnológica, el desarrollo de empresas y la crítica de cin eque se encuentran en constante selección de materiales para sus suscriptores.

El fundador y CEO de la compañía también confirmo que se encuentran trabajando con creadores reconocidos o nuevos talentos para tratar de llevar el contenido a la plataforma.

Y aunque aún es temprano incluso piensan en la posibilidad de armar contenido original para WeShorts.

“Estamos trabajando en dos formas, tenemos el departamento que busca los cortometrajes y negocia con ellos para poder tenerlos en la plataforma. Pero también abrimos las puertas a que cualquier director o creador nos pueda mandar sus ideas, para que el Comité pueda revisarlos y considerarlos como una opción dentro de WeShorts”, apunta Loprieno y agrega: ”Queremos tener más de 1,000 cortometrajes en la plataforma antes de que termine el año”,

WeShort ha completado su primera ronda de inversión con un grupo de inversores entre OurVision, Grownnectia, Lux Ventures, MGH7.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Con información de Carlos Fernández de Lara