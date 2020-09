Larry Ellison quiere al jefe de SoftBank en el Consejo de TikTok, pero será difícil

La pelea por mantener a TikTok con vida en EU se ha convertido en una confusa batalla geopolítica, una situación que se ha exacerbado este miércoles 23 luego de que María Baritomo, una conductora en Fox News, afirmó que el jefe de Oracle, Larry Ellison, le dijo que Masayoshi Son, de SoftBank, estaría en el Consejo de TikTok.

Ellison, que previamente ha aparecido en el programa Mornings with Maria previamente, declinó participar en el programa de este miércoles. Sin embargo, al parecer a principios de semana le dijo a Bartiromo que cuatro de los cinco asientos en el Consejo de TikTok los ocuparían estadounidenses y que “el quinto probablemente será un japonés, Masa Son”, dijo Bartiromo.

Pero una fuente cercana a las negociaciones dijo a Forbes que eso no es correcto. “Inclusive la gente de Oracle no sabe por qué Larry Ellison dijo eso o por qué María Bartiromo lo menciono. Pero el caso es que Masayoshi Son no estará en el Consejo”, dijo la fuente.

Ni TikTok ni Oracle respondieron a una solicitud de comentarios. Un representante de SoftBank también declinó hacer comentarios.

Sigue aquí la información de Tecnología de Forbes México

El hueco en las comunicaciones ente ByteDance, la firma china basada en Beijing y dueña de TikTok, y Oracle, es un tema relevante en las negociaciones sin precedente que se realizan para que esa popular App esté basada en EU. Estos esfuerzos se detonaron por el presidente de EU, Donald Trump, quien amenazó con vetar la App social en agosto por preocupaciones de seguridad en torno a que el gobierno chino pudiera usar TikTok para espiar a los ciudadanos estadounidenses. Trump dio de plazo a TikTok al 15 de septiembre para ceder control de sus operaciones en EU.

En las semanas posteriores a la orden de Trump, varias compañías se postularon como compradores, incluyendo a Oracle y Microsoft, que surgieron como los principales postulantes.

Aunque Oracle superó en la puja a Microsoft, los críticos señalan que su plan para una “alianza” con TikTok no se trataría de una venta total, por lo cual no se cumplen las premisas de Trump. El 19 de septiembre Oracle y Walmart anunciaron la adquisición conjunta de 20% de TikTok Global, una nueva matriz de la App que estaría a cargo de todos los servicios de TikTok en EU, así como en la mayor parte del mundo. Como parte del acuerdo, Oracle sería el proveedor de los servicios de nube de TikTok. La Casa Blanca ya dio su aprobación para el acuerdo.

Sin embargo, dos días después del anuncio, ByteDance y Oracle dieron comunicados contradictorios en torno a quién estaría a cargo de TikTok Global. ByteDance dijo que sería una subsidiaria “100%” de su propiedad; en tanto que Ken Gleuk, un vicepresidente de Oracle, dijo que ByteDance no tendría participación en TikTok Global. A la fecha no está claro quién será el dueño de TikTok y, al parecer, tampoco de quién será parte del Consejo.

“Ha habido muchas tonterías en torno a todo esto”, dijo la fuente consultada por Forbes.