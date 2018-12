Las 10 mejores actuaciones del 2018, según el NYT

Sin dudas como anticipo de lo que será la 91ª entrega anual de premios Oscar, a realizarse el 24 de febrero del año próximo en el Dolby Theater de Hollywood, el New York Times, a través de sus plumas A.O. Scott y Wesley Morris dio a conocer la lista de los mejores actores y actrices de la pantalla grande en 2018.

Sobre la selección, que encabeza Glenn Close, se destaca también el papel de la mexicana Yalitza Aparicio, el ama de llaves de “Roma”, de Alfonso Cuarón, para quien “la rabia es un lujo que su estatus social le niega. Y sin embargo, es un momento de furia repentina, casi visceral, es donde el personaje cambia irrevocablemente su vida”.

This year's 10 best actors, as chosen by @aoscott and @Wesley_Morris https://t.co/nOlDMcAtd6

— The New York Times (@nytimes) December 6, 2018