Las 100 mujeres más poderosas de México 2024: un nuevo frente de lucha

Las Mujeres Poderosas de diversos ámbitos expresan lo que esperan de una mujer en la presidencia del país, pero también el compromiso que se debe asumir de seguir pavimentando el camino para las próximas generaciones.

México se enfrentó a las elecciones más grandes de su historia. Se eligieron 128 cargos de senadores y senadoras, 500 puestos para la Cámara de Diputados, ocho gubernaturas, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la renovación de 31 congresos locales y el cargo presidencial.

Por primera vez en nuestro país, una mujer ocupará la silla presidencial (durante los próximos seis años). Sin embargo, directivas, activistas, artistas y deportistas que forman parte del listado de 100 Mujeres más Poderosas 2024 de Forbes México alzan la voz con peticiones para la presidenta.

Todas coinciden en que hay muchos retos, como vencer el machismo. La boxeadora mexicana Yesica Nery Plata considera que “pueden venir grandes cambios”, dice.

Uno de los más importantes es el cambio de visión de las mujeres respecto al poder. Con una mujer en la Presidencia, “será el momento de que México deje atrás esas concepciones machistas y sociales que no permiten a las mujeres participar al 100% en la sociedad”, dice María Fernanda Garza, presidenta de la International Chamber of Commerce (ICC).

Por su parte, Jessica Ponce de León, directora de Sostenibilidad en Femsa, dice que esto va a representar un cambio importante. “México es un país con rasgos muy machistas todavía, y el hecho de que una mujer sea la presidenta, la representante de la nación en el mundo y frente a los mexicanos, sin duda, va a ser un hito importante. Puede ser una oportunidad para empezar a cambiar la forma en la que vemos a las mujeres”.

Todas las entrevistadas coinciden en una petición central: la atención a la violencia e inseguridad que viven las mujeres. “Yo espero que la próxima presidenta de México no olvide que es mujer en el ejercicio del poder; que no olvide lo que significa ser mujer en un país machista y violento, como lo es México. Que importe el hecho de tener una presidenta. Que haga una diferencia en la vida de las personas, en la vida de las mujeres, niñas, niños y jóvenes, de las personas con discapacidad, de quienes viven discriminación desde distintos frentes”, dice Mónica Aspe, CEO de AT&T México.

A esta petición se suma la cantautora veracruzana Silvana Estrada. “Me gustaría un sistema que nos cuidara mucho más, que respetara mucho más nuestra lucha y, sobre todo, que atendiera los problemas a los que nos enfrentamos. Me gustaría [como presidenta] alguien que comprendiera nuestro valor y nos cuidara”.

Mariana Treviño, actriz mexicana, también pide que se luche por los derechos de las mujeres y que se dé especial atención a las madres solteras, y que se abran oportunidades laborales para las mujeres.

El tema económico no se queda atrás, pues después de cuatro años de pandemia, oportunidades como el nearshoring pueden ser un camino para impulsarlo. “México es un país que está en una posición estratégica y necesitamos construir las oportunidades y todas las condiciones necesarias para poder aprovecharlas. Me gustaría que hubiese esa reflexión sobre cómo crear esas condiciones estructurales para que toda la población, hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad, podamos construir una plataforma de aprovechamiento de esas oportunidades”, explica Katya Somohano, CEO de Iberdrola.

Las activistas no se quedan atrás. Ante el cambio climático, las temperaturas históricas registradas en el país durante las últimas semanas y la falta de agua, el tema ecológico cobra cada vez mayor relevancia. Xiye Bastida, activista climática, señala que debe haber propuestas en materia de cambio climático y con enfoque de género, así como propuestas circulares.

Por otro lado, la activista Olimpia Coral señala que debemos ser cuidadosos con las expectativas que se generan alrededor de este triunfo.

“A pesar de que los hombres llevan 200 años siendo ciudadanos, nosotras apenas celebramos casi 70 años. No nos encontramos en los mismos niveles de ciudadanía, no nos encontramos en los mismos niveles de política; por eso es que me parece incluso violento generar expectativas sobre una presidenta. En un país donde han gobernado puros hombres, después de toda una historia de hacer las cosas sin nuestra visión, es una obviedad que el reto es grande para una mujer”, dice la impulsora de la Ley Olimpia.

También apunta que un cuerpo de mujer no significa una conciencia feminista y que un cuerpo de mujer tampoco significa una conciencia de género. “Se tiene que aterrizar directamente a escuchar no sólo las voces, sino entender la existencia histórica, política, filosófica y democrática que tenemos; porque somos más las mujeres que votamos, somos más las que realmente cambiamos esta visión de país”, puntualiza Olimpia.

El sueño también es compartido: ellas desean más presidentas, y que cada vez más nosotras ocupemos puestos de liderazgo y de toma de decisiones. Virginia Olalde, directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de la ANPACT y negociadora del TLC, lo dice bien: “Que ella [la presidenta] esté en esta posición es una gran responsabilidad, es la primera primera mujer que va a llegar a este encargo y deberá encaminar y pavimentar este camino para que no sea la última, para que más mujeres lleguen a esta posición y que México sea un referente internacional, y que más mujeres lleguemos a las presidencias de todos los gobiernos en el mundo”.

