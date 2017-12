Las 100 mujeres más poderosas de México en 2017

Esta nota fue publicada originalmente el 19 de junio de 2017.

El pasado 16 de mayo, Forbes México convocó a 12 mujeres protagonistas en diversos ámbitos de la vida en México. Ellas son fuente de inspiración para hombres y mujeres convencidos de que el éxito es ser honestos con uno mismo. Ellas han dejado huella en sus familias, colaboradores, beneficiarios de sus proyectos, alumnos y seguidores. Y todas son Mujeres Poderosas Forbes.

Esta reunión tuvo lugar en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Las primeras en llegar fueron Carmen Victoria Félix y Leticia Jáuregui. Ambas tienen una historia fascinante. Carmen, desde hace nueve años, forma parte del Space Generation Advisory Council (SGAC) y, por cuatro años, representó a México en apoyo al programa de aplicaciones espaciales de la ONU. Entre sus objetivos, ella pretende acercar a jóvenes estudiantes y profesionistas con los líderes del sector aeroespacial. En 2012 logró que, por primera vez, ocho mexicanos hicieran estancias en la NASA. El programa de estancias profesionales en la NASA fue el piloto para el programa que hoy tiene la Agencia Espacial Mexicana (AEM). Carmen se ha propuesto apoyar a más jóvenes para que continúen su preparación en el sector aeroespacial.

Leti Jáuregui es fundadora de una organización llamada Crea. Tiene como misión incrementar las posibilidades de desarrollo empresarial para mujeres en zonas marginadas del país. Su fundación tiene una alianza con el Inadem e Inmujeres. Apoya a más de 16,000 mujeres emprendedoras y busca hacerlo con 30,000 más en varios estados de la república.

Las siguientes en llegar fueron Saskia Niño de Rivera y Daniela Liebman. Saskia, con seis meses de embarazo, tiene un proyecto de vida llamado Reinserta. Esta organización pretende cambiar el orden penitenciario en México: “Buscamos un sistema que impida injusticias y haga ver a ciudadanos y autoridades que, sin un sistema penitenciario justo y funcional, nunca vamos a avanzar como sociedad en materia de seguridad”, dice. Reinserta ayuda a que los niños que viven en prisión con sus madres crezcan y se desarrollen bajo las mismas condiciones que los niños de su edad tienen fuera de la cárcel. La fundación logró, en 2015, que su modelo de reinserción de adolescentes fuera elegido por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) para convertirlo en el primer modelo de reinserción replicable en Latinoamérica.

También Daniela es un caso excepcional e inspirador. Es considerada la pianista más joven en la historia de México que haya tocado con una orquesta. Inició sus estudios de piano a la edad de cinco años. Hoy, con 14, ha tocado con la Orquesta Rachmaninov del Kremlin de Moscú y debutó en el Carnegie Hall acompañada de la Park Avenue Chamber Symphony. Y su talento la ha hecho acreedora de reconocimientos como “La noche en Madrid” (2011), “Lang Telefónica” (2011) y “Russian Music International Piano Competition” (2012), entre otros.

Mayra González, actual presidente y directora general de Nissan Mexicana, y Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, tienen algo en común: ambas cuentan con largas trayectorias en sus respectivas áreas y han escalado hasta alcanzar puestos directivos. Destacan en posiciones y sectores tradicionalmente ocupados por hombres. Mayra dirige la automotriz que, durante 2016, vendió más de 400,000 autos, colocándose en el top de la industria. Vanessa es también la primera mujer en ocupar el cargo y tiene más de 20 años de experiencia en el sector público: “Algo que estamos tratando de hacer es trabajar en una regulación que permita transparentar cómo están constituidos los consejos de administración, en materia de género, de aquellas empresas listadas en bolsa”, lo que permitiría, explica, incrementar los espacios de participación para mujeres. Ella ha contribuido a mantener la estabilidad macroeconómica del país, a pesar de lo complejo del entorno mundial.

Mónica Flores, al igual que Mayra, forma parte del Consejo de Mujeres Poderosas Forbes. Este Consejo ha permitido a Forbes México tener un intercambio de ideas sobre cuáles son los temas que más preocupan a las mujeres en torno a su desarrollo profesional. Mónica fue nombrada, el pasado mes de marzo, presidente de la American Chamber, versión México. Esta Cámara tiene más de 1,400 empresas asociadas, que representan el 75% de las inversiones totales en México y el 30% de los puestos de trabajo. Mónica Flores, también presidente y directora general de ManpowerGroup LATAM, asumió el cargo en medio de uno de los capítulos más ríspidos entre Estados Unidos y México por el ascenso de Donald Trump a la presidencia del país vecino.

Mónica llegó a la sesión de foto de Mujeres Poderosas al mismo tiempo que Mariand Castrejón “Yuya”. Ella es la youtuber mexicana más importante del mundo, con 18.3 millones de suscriptores: “Tengo mi propio negocio, soy la productora, decido qué hacer… Siempre aconsejo a las niñas que se atrevan a hacer las cosas y se den cuenta que pueden hacer lo que se propongan”, dice. Durante la sesión, ambas tuvieron la oportunidad de intercambiar diversos puntos de vista sobre cómo fomentar el liderazgo entre mujeres, sobre empoderamiento femenino y sobre la necesidad de que diferentes generaciones de mujeres se compenetren.

A eso de las 10 am, ya estaban reunidas las 12 personalidades de portada. Al grupo de mujeres mencionadas se integraron Alejandra Alemán, Pepita Serrano, Rosa Beltrán y Karla Souza. Alejandra es fundadora de la organización Niños en Alegría, que tiene como objetivo mejorar las condiciones educativas de niños en escuelas primarias, sobre todo en zonas marginadas de Guerrero. La fundación ha beneficiado a más de 11,000 pequeños. Pepita Serrano rompió el hielo entre el grupo, y no dudó en acercarse a cada una para conocerlas. Ella es una de las mujeres más importantes de México y también es fundadora del Instituto Valores de Arte Mexicano. Este instituto ha permitido a más de 150 jóvenes mexicanos trabajar con los mejores maestros de ópera en el mundo. La fundación contribuye con formación artística operística y promoción cultural.

“No es lo mismo ser la niña de los ojos de papá que ser la niña mazahua que tiene que ganar la calle. No es lo mismo nacer en una urbe en la clase media y tener el privilegio de estudiar, que ser una de las tantas niñas triquis, nahuas, mixes, a las que venden cuando son muy pequeñas y valen más entre menos edad y menor educación tienen, porque, al tener más educación, valen menos, y esto último nos hace ver la importancia de la educación y de la cultura”, dice la escritora Rosa Beltrán en una entrevista durante la sesión de fotos. Para ella, éste es uno de los temas pendientes, junto con la violencia, que tiene México con sus mujeres. Beltrán es escritora, periodista, académica y editora. Ella es Académica de Número en la Academia Mexicana de la Lengua. Algunas de sus novelas son: La corte de los ilusos (1995), El paraíso que fuimos (2002) y Alta infidelidad (2006).

Karla Souza es protagonista de una de las películas más taquilleras de México, Nosotros los nobles (2013). Es egresada de la Central Chol of Speech and Drama, de la Universidad de Londres. Ha participado en diversas telenovelas y películas. En 2017, se estrenó la cinta Everybody Loves Somebody, en la que Karla es protagonista. La película se estrenó en el Festival de Cine de Palm Springs.

(Con información de Erick Zúñiga, Georgina Baltazar y Cecilia Aguirre)

Metodología

Las 100 Mujeres Más Poderosas de México 2017 es un ejercicio estrictamente editorial que busca inspirar y motivar; no pretende comparar. Todas las personalidades presentadas han trascendido como factores de cambio en sus entornos. Este listado busca reconocer las acciones y proyectos emprendidos e invita a que cada vez más mujeres se incorporen a la vida social, política, empresarial y artística de México para hacer de este país un mejor lugar para vivir.

Forbes México agradece al Consejo de Mujeres Poderosas: Melanie Devlyn, presidente del Consejo de Administración de Grupo Devlyn; Lorena Guillé, directora general de Fundación Cinépolis; Claudia Calvin, fundadora de Mujeres Construyendo; Mayra González, presidente y directora general de Nissan Mexicana; Guadalupe Morales, vicepresidente de Superama; Mónica Flores, presidente y directora general de ManpowerGroup México y Latam, y presidente de la AmCham Capítulo México; Beatriz Gasca HR BP Aeroméxico; y José María Zas, presidente y director general de American Express Mx y Latinoamérica.