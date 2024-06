Las aplicaciones VPN gratuitas están recopilando datos de los escolares de EU

Es una práctica común entre la mayoría de los distritos escolares restringir el acceso a Internet de sus estudiantes para evitar que naveguen por sitios web pornográficos y “inapropiados” , desde plataformas de redes sociales hasta sitios educativos sobre identidad racial y salud mental y reproductiva. Y, cada vez más, es una práctica común entre muchos niños usar aplicaciones que eluden esas restricciones para poder ver esos sitios de todos modos.

Hoy en día, 1 de cada 4 estudiantes de secundaria estadounidenses utilizan soluciones alternativas para evitar las restricciones de Internet de las escuelas, que, además de bloquear sitios web, también pueden monitorear sus vidas personales en línea, incluidas sus publicaciones en redes sociales , correos electrónicos e historial de navegación . La más común de estas soluciones es una VPN, o red privada virtual, que oculta la dirección IP de un usuario de los sitios web que visita y de las aplicaciones que utiliza. Pero las VPN, especialmente las gratuitas que es más probable que utilicen los adolescentes, a menudo recopilan información personal confidencial, como la ubicación y el historial de navegación.

Muchas empresas de VPN gratuitas sin escrúpulos venden esa información a intermediarios de datos. Algunos de ellos tienen vínculos con China , donde el Partido Comunista Chino tiene la autoridad para obligar a cualquier empresa a entregar dichos datos. Y otros pueden contener malware que permite a los piratas informáticos tomar el control de los dispositivos en los que están instalados.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ciudadano chino de supuestamente utilizar VPN gratuitas para obtener acceso a 19 millones de direcciones IP, más de 600.000 de las cuales estaban en Estados Unidos, y alquilarlas a delincuentes que las utilizaban para acechar y defraudar. personas y participar en la explotación infantil.

Una nueva investigación de Reset Tech, que se compartirá con los legisladores esta semana, muestra que estas empresas de VPN vinculadas a China han sido populares entre los niños en edad escolar. Los investigadores descubrieron que las empresas detrás de estas aplicaciones se dirigen abiertamente a los adolescentes y anuncian sus productos como una forma de eludir el Wi-Fi escolar. Decenas de reseñas en las tiendas de aplicaciones sugieren que las campañas están funcionando: afirman haber sido escritas por adolescentes, para adolescentes que intentan acceder a información, jugar o mirar TikToks en clase.

“¡Yo y muchos otros amigos usamos en la escuela y funciona de maravilla con wifi!” Se lo recomendaría al 100% a cualquier adolescente o adulto que esté buscando una VPN gratuita”, se lee en una reseña de VPN – Super Unlimited Proxy.

VPN – Super Unlimited Proxy, propiedad de la empresa de Singapur Mobile Jump Pte Ltd., que anteriormente tenía su sede en Beijing, puede recopilar y vender la ubicación aproximada de los usuarios, la actividad de la red, los identificadores únicos de dispositivos y la dirección IP, de acuerdo con su política de privacidad. Mobile Jump Pte Ltd. no respondió a una solicitud de comentarios.

Otra aplicación similar llamada Turbo VPN, que cuenta con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo y ha anunciado que su equipo de productos tiene su sede en Guangzhou, China, se ha dirigido agresivamente a los niños. En 2022, la empresa publicó una entrada de blog sobre cómo utilizar su aplicación para desbloquear Instagram en la escuela. En su página de inicio, donde la compañía ha presentado reseñas de 5 estrellas sobre Turbo VPN, uno dice: “Esta es la mejor aplicación porque mi escuela bloquea aplicaciones que se dicen en diferentes idiomas y también bloquea el acceso a algunos de mis juegos. Quiero decir gracias ahora que puedo escuchar toda mi música e incluso jugar todos mis juegos”. TurboVPN no respondió a una solicitud de comentarios.

Las preocupaciones sobre las empresas extranjeras de VPN que recopilan datos de los estadounidenses no son nuevas. A principios de 2019, meses antes de que el gobierno comenzara a investigar los riesgos para la seguridad nacional que planteaba TikTok, los senadores Ron Wyden y Marco Rubio escribieron a Chris Krebs, director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del DHS, pidiéndole a la organización que realizara una evaluación de amenazas. los riesgos que plantean las VPN extranjeras para los empleados y miembros del servicio del gobierno de EE. UU.

“Si los expertos de inteligencia estadounidenses creen que Beijing y Moscú están aprovechando la tecnología de fabricación china y rusa para vigilar a los estadounidenses, seguramente el DHS también debería preocuparse de que los estadounidenses envíen sus datos de navegación web directamente a China y Rusia”, escribieron en ese momento.

Chris Krebs, entonces director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, respondió a Wyden y Rubio confirmando que las aplicaciones representaban un riesgo para la seguridad nacional, especialmente si se descargaban en dispositivos del gobierno de EE. UU.

En 2022, los senadores Wyden y Anna Eshoo también instaron a la FTC a “reducir las prácticas de datos abusivas y engañosas” por parte de las empresas de VPN que podrían comprometer la privacidad de las mujeres que buscan abortos, a la luz de la decisión Dobbs de la Corte Suprema que anuló Roe contra Wade .

La senadora Marsha Blackburn también expresó su alarma por las empresas de VPN que apuntan a los niños: “Estoy extremadamente preocupada al escuchar que los datos de nuestros niños están siendo explotados y vendidos a actores, incluida la República Popular China. Cuando los consumidores utilizan una VPN, esperan que sus datos estén seguros”, dijo a Forbes .

Irónicamente, las VPN enfrentan fuertes restricciones en China, donde son populares entre las personas que buscan evadir el censurado Gran Cortafuegos del gobierno.

Más allá de las preocupaciones sobre China, existe una amenaza más amplia a la privacidad debido a las violaciones de datos. En 2023, SuperSoftTech, una VPN con sede en Singapur y vínculos con China , expuso inadvertidamente 360 ​​millones de registros de datos de usuarios en línea, incluidos el correo electrónico y las direcciones IP de los usuarios, datos de ubicación y referencias a los sitios web que visitaron.

No todos los críticos han limitado su preocupación a las aplicaciones internacionales. Cuando se le preguntó sobre la amenaza de que el gobierno chino recopile información privada de menores, Girard Kelly, abogado principal y jefe del programa de privacidad de Common Sense Media, dijo que pensaba que esa preocupación particular podría ser exagerada.

“Pensamos en que el gobierno chino tenga acceso a la información y absorba toda esta información para persuadir [a los niños], tal vez con publicidad u otras campañas de información. Pero los servicios y aplicaciones de redes sociales que ya utilizamos hacen eso”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

