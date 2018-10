Las dudas en la semana de educación financiera

Como todos los años, Buró de Crédito me envía de gira por todos los estados otorgando conferencias gratuitas de educación financiera. Parte de estas actividades incluyen nuestra participación en la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) de la Condusef.

Este año, la SNEF tuvo lugar en la primera semana de octubre. Durante esta edición, la visité cinco estados: Jalisco, Baja California Sur, Sonora, Coahuila y León. Además en la Ciudad de México.

A continuación, deseo compartirles las preguntas más frecuentes del público y su respectiva respuesta:

¿Por qué me metieron a Buró de Crédito?

Respuesta: Estuviste en Buró de Crédito desde el momento en que solicitaste tu primer crédito. En ese momento se crea un historial. Si te dieron el crédito el historial empezará a registrar todas tus decisiones de pago o impago. Estar en Buró de Crédito es totalmente normal.

PUBLICIDAD

Me atrasé en los pagos, pero ya pagué ¿por qué no me quitan de Buró de Crédito?

Respuesta: Es muy importante y deseable estar en Buró pues mejora tus probabilidades de obtener un crédito. Si hablamos de la eliminación del registro del historial ponemos la fecha estimada en el Reporte de Crédito. Que se elimine la información no quiere decir que te hayan condonado la deuda, sigues debiendo.

En el caso de que te has puesto al corriente, el historial se actualizará a más tardar en 10 días para mostrar el cambio; sigue tomando buenas decisiones para ser cada vez más atractivo.

¿Es cierto de que le puedes pagar a alguien para que te saquen o modifiquen tu Buró?

Respuesta: No; quien te lo ofrezca es un defraudador; te va a robar tu dinero y muy probablemente también tu identidad si es que le enviaste documentación tuya.

¿Qué puedo hacer para mejorar mi Buró de Crédito para que me presten?

Respuesta: Ponte al corriente en tus pagos o liquida el total del adeudo. Si el motivo del no pago es porque no te alcanzan tus ingresos, deja de contraer más deuda y enfocarte a lo que ya tienes. Reestructura tu adeudo, busca a la empresa que te presta y pregunta por esta opción. Otra es pagar una quita (pago parcial de la deuda) esta opción no es tan buena porque no pagarás el total y eso se verá también en tu historial. No pagar es la peor opción porque genera un historial poco atractivo e intereses, entre otras cosas. Si tienes muchos créditos abiertos tal vez no tengas la capacidad de pago suficiente, cierra aquellos que no necesitas.

Hay un error en mi Reporte de Crédito, ¿cómo lo corrijo?

Respuesta: Ingresa una Reclamación en www.burodecredito.com.mx

Dos al año son gratis; Buró pasará tu queja a la empresa que generó el registro y en 29 días máximo obtendrás una respuesta.

¿Dónde se puede obtener el Reporte de Crédito?

Respuesta: En www.burodecredito.com.mx, tels. 01(55)-5449-4954 y 01800 640 7920, o en Condusef. Tu historial crediticio es gratis una vez cada 12 meses.

Contacto:

Twitter: @BurodeCreditoMX

Facebook: Buró de Crédito México

Página web: Buró de Crédito

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.