Las escapadas, lo nuevo en tendencias de viajes

Por Ezequiel Rubin*

Ahora los mexicanos prefieren los viajes cortos y que sean más frecuentes, pues en promedio realizan 5 viajes entre uno a cuatro días a lo largo de todo el año y ya no escogen solo los periodos vacacionales, sino que buscan aprovechar los fines de semana de cualquier época para hacerlo.

Esta tendencia ha sido impulsada principalmente por los Millennials, quienes buscan con esta nueva forma de viajar vivir experiencias personalizadas y sobre todo temáticas en el destino que visitan, como puede ser descubrir la cultura local, realizar tours gastronómicos, estar en contacto con la naturaleza, tener una actividad romántica o incluso que el viaje esté dedicado a practicar algún deporte extremo.

Desde una perspectiva económica, esto sin duda es de gran ayuda para impulsar el turismo doméstico, ya que las escapadas permiten dinamizar la economía local, además, de promocionar los viajes a nuevos destinos o lugares emergentes, logrando diversificar en gran medida el turismo.

En este sentido, podemos ver que las escapadas ya no están limitadas a una zona geográfica, sino que dependen meramente de las necesidades de cada viajero, pues habrá quienes quieran viajar cerca de casa y no demorar más de 3 horas en el trayecto por auto o los que prefieren transportarse en avión y que el vuelo no dure más de dos horas.

Esto se refleja claramente en los hábitos de viaje de los mexicanos para este verano, quienes han elegido visitar en esta temporada lugares como Ixtapa-Zihuatanejo, Mérida, Puerto Escondido, así como pueblos mágicos diferentes como Loreto, Parras de la Fuente, Taxco y Pátzcuaro.

De esta forma, darse una escapada se ha convertido en una gran opción para realizar un viaje anhelado y salir de la rutina frecuentemente en cualquier temporada, pero, no solo es una tendencia que está comenzando a tener auge en el país, sino que también alrededor del mundo; de acuerdo con datos de la industria, más de la mitad de los viajeros europeos ahora prefieren hacer viajes cortos distribuidos a lo largo del año.

Además, se han realizado estudios que comprueban que el viajar de esta forma permite incrementar la productividad y dar motivación a las personas para afrontar su jornada laboral. Así que ahora con la integración de más puentes vacacionales en el calendario escolar, los mexicanos tendrán más oportunidades para darse una escapada, despejarse y lograr vivir viajando.

*Country Manager de Despegar en México.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.