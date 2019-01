Las lecciones desde Tinder para el Gobierno

Sí, por extraño que parezca, todos tenemos mucho que aprender, y el Gobierno puede sacarle jugo. Ya que Tinder se basa, más allá del tema tecnológico, en primeras impresiones y en mensajes que tanto el cuerpo, actitudes y atuendos, envían en un momento específico.

“El cuerpo dice lo que las palabras no pueden”

Como contexto, Tinder es la app geosocial que permite a usuarios comunicarse con otras personas, siempre y cuando las dos partes tengan interés en el otro. Su funcionamiento es muy simple: la app te presenta una sola imagen de una persona, y el usuario deslizas tu dedo sobre la pantalla a la derecha, para manifestar interés, o bien, a la izquierda para descartar a la persona presentada. Si las dos personas manifestaron interés mutuamente, entonces se pueden comunicar entre ellas. En términos prácticos, es sólo un instante y a través de una foto, el que tienen los usuarios de Tinder para contar una historia a quien los “recibe en pantalla” y generarles interés. Punto. Así de rápido, así de tajante.

¿Por qué es relevante esto para la comunicación de Gobiernos, y en general para todas las personas?

Porque sólo tenemos una oportunidad para generar una primera impresión en los demás. Por duro que parezca, hacemos juicios de valor, en el tiempo que nos toma un parpadeo. Da igual si el juicio de valor es sobre una taza o una persona. ¿Es justo? Probablemente no. Las personas somos mucho más que la imagen de una foto. Sin embargo, así funciona nuestra mente.

Como Gobiernos y/o cabezas de organizaciones, esta situación toma otra escala, porque con “la foto” que vea nuestra audiencia, en un momento determinado, generará un juicio de valor sobre nosotros, nuestro equipo y todo el contenido que estamos compartiendo, sin haberlo escuchado siquiera.

Bien dicen que, “una imagen vale más que mil palabras

Déjame darte un ejemplo concreto. El fin de semana en Twitter de pronto vi una imagen del Gobierno de la Ciudad de México, en lo que parece una conferencia de prensa alrededor del tema del desabasto (perdón falta de abasto) de la gasolina. A mí esa foto, me transmitió, vergüenza, vulnerabilidad y achicamiento, entre otras cosas, de los funcionarios. En el caso imaginario que esa foto nos hubiera aparecido en Tinder, la reacción hubiera sido “swipe to the left”. ¿Podrá cambiar la imagen la Ciudad de México en todos aquellos que vimos la foto? Únicamente si de forma consistente, y a lo largo del tiempo se ocupan por construir la imagen que quieren transmitirnos.

En este caso específico, el tema no es que lo vea una persona, el problema es que probablemente esa foto la vieron miles de personas, inclusive millones, al estar muchas de ellas como yo, en casa cuidando la gasolina, y a nivel inconsciente, muchas personas probablemente percibieron lo mismo que yo.

Dicta tu propia historia y sé el dueño de la narrativa desde inicio, en vez de dedicar energía a editar la historia que, alguien más generó consciente o inconscientemente.

Lecciones aprendidas:

Necesitamos hacernos conscientes que la Imagen Personal en todo momento proyecta, y que incluye de forma contundente, tanto al lenguaje corporal, como los mensajes que se mandan a través de ropa y colores.

Tu equipo es la extensión de tu Imagen. Asegúrate de que todos estén en el mismo barco antes de salir como equipo “a cuadro”.

La credibilidad se construye con la expresión facial, postura del cuerpo, tono de voz y contundencia en el mensaje verbal.

El cuerpo encuentra la forma de manifestar lo que pensamos y/o sentimos.

La Imagen Personal proyecta mensajes de forma integral, y puede llegar a contradecir a la comunicación verbal. El cuerpo encuentra la forma de manifestar lo que pensamos y/o sentimos.

