Las predicciones del éxito musical para 2018

Por Zack O’Malley Greenburg

Hace un año seguí con mi tradición anual de ofrecer algunas predicciones para el próximo año. Entre mis pronósticos: sería un gran 2017 para Beyoncé, Bruno Mars, Spotify y la música de protesta. Entonces, ¿tuve razón?

Mi primera elección fue la mayor victoria. Lo acepto, elegir a Beyoncé es como apostar que los Patriots ganaran el Super Bowl. Pero “Queen Bey” se superó a sí misma en 2017, ganando 105 millones de dólares (mdd), casi el doble de su total de 2016, y alcanzó el segundo lugar entre todos los músicos, aún con su periodo libre para tener a sus gemelos. Bruno Mars recaudó 39 mdd y seis nominaciones al Grammy, otro claro acierto.

Las otras dos son un poco más complicadas. Spotify continuó creciendo, sin embargo, la oferta pública de venta (OPV) que predije aún no se ha materializado; la compañía probablemente saldrá a bolsa en 2018, aunque no necesariamente a través de los medios tradicionales.

PUBLICIDAD

El reflector en la música de protesta no ha sido tan brillante como pensé que sería. Pero hay mucho material, en forma de ofertas incisivas lanzadas justo antes de las elecciones (Green Day’s Revolution Radio, YG’s “FDT”) y después (el aclamado DAMN de Kendrick Lamar, el sorprendente “Chained To The Rhythm” de Katy Perry, el subestimado All-Amerikkkan Bada$$ de Joey Bada$$ ). Incluso Eminem desconoció a sus admiradores que apoyan a Donald Trump.

Mientras exista la administración actual, vendrá más música de protesta a medida que los grandes actos se desarrollan conforme al ciclo de los álbumes. Según mis predicciones, será un gran año para los siguientes artistas:

Taylor Swift

Lejos de ser una defensora de la música de protesta, Swift es una de las pocas personas que se ha guardado sus opiniones políticas, limitando sus críticas a personajes como Kanye West. Si bien eso no es bueno para muchos, ir a lo seguro irá de la mano con un gran aumento de sus ingresos anuales. Swift ganó 44 mdd en un “tranquilo” 2017, marcado por el lanzamiento de su nuevo álbum Reputation. Estará tocando el álbum en su próxima gira Stadium Tour durante el próximo verano y seguramente regresará a la lista de los 10 músicos con las ganancias más altas en 2018.

Katy Perry

Aunque su nuevo álbum, Witness, alcanzó la posición No. 1 en las listas, este es su primer lanzamiento con un sello importante que ha fallado en obtener una certificación platino. Dicho esto, Perry sigue siendo un acto comercial increíblemente viable, algo que puede demostrar con su gira actual. Ya tiene más de 65 fechas establecidas para 2018. Considerando la gran cantidad de espectáculos, casi está garantizado que duplicará los 33 mdd que obtuvo en 2017.

Incluso me arriesgaré y predigo que las ganancias de Perry en la lista Celeb 100 del próximo año serán ligeramente más altas que la de Swift.

Hip hop

2017 ha sido un gran año para el género, con actos como Diddy y DJ Khaled hasta Drake y Kendrick Lamar estableciendo nuevos máximos en su carrera en términos de ganancias anuales. Hemos estado al tanto de eso en Forbes, este verano Diddy estuvo en nuestra lista de las 100 mentes comerciales más importantes en nuestra edición de aniversario por nuestro centenario y Lamar fue portada en otoño.

Seguramente esta tendencia continuará, comenzando con una gran noche en los Grammys para Jay-Z y Lamar, quienes lideran el grupo con 15 nominaciones en conjunto. Y a medida que avance el año, hay que prestarle atención a lo que hagan figuras como Lil Uzi Vert y Migos, quienes seguirán los pasos de Lamar y Drake adentrándose cada vez más al mundo lucrativo de las giras.