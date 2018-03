Las preocupaciones de vivir en el paraíso

En noviembre, el resort de lujo St. Regis Punta Mita celebra su quinto aniversario y Forbes México platicó con el hombre a cargo de administrar el paraíso.

“Un chico de isla en Punta Mita”. Así reza la biografía de Twitter del General Manager de St. Regis Punta Mita, Carl Emberson, quien todos los días se despierta con un desafío en mente: generar una experiencia inolvidable para todos sus invitados.

Carl concibe a cada uno de los huéspedes de Punta Mita, como sus invitados personales, amigos que vienen a visitarlo. Originario de las Islas Fiji, afirma que la vocación por el servicio viene en su ADN.

“Nací en las islas Fiji, esa actitud venía en el ADN el tema de hospitalidad, dar alegría, recibir a las personas, dar toques de personalidad a la atención. Es lo menos que se puede hacer cuando vives en el paraíso, cuando asumes que los lugares en que habitas y trabajas son el paraíso”.

Hace tres años que Carl está al frente de uno de los hoteles estrella de la cadena Starwood, vive en América Latina desde hace 26 años, primero trabajo en Argentina y Brasil para la Cadena Hyatt y hace seis años que vive en México, donde dice, hay una característica particular.

“Hay algo que no se encuentra en ninguna parte del mundo: la gente. Los huéspedes te dirán que es el servicio hace la diferencia, una buena capacitación que cumpla con los estándares de St. Regis permite que Punta Mita tenga una de las mejores calificaciones del mundo”.

Atender al mercado de lujo

Para Carl, al igual que para el resto de los ejecutivos de Starwood hay una cosa clara: complacer al huésped es una tarea en constante renovación. Con la apertura de nuevos hoteles de primer nivel, la cadena ideó la forma de descifrar las preferencias de sus huéspedes, sus necesidades de atención y conectividad.

“St Regis tiene ese trademark, la mejor dirección es tener las mejores cosas, las mejores experiencias, crear eventos que generen recuerdos. Un torneo de Golf no sólo es golf, se genera toda una experiencia alrededor del evento, una experiencia culinaria, de degustación y disfrute. Queremos que la gente sienta que llega a su propia casa, pero en una versión mucho más placentera”, afirma.

Vivir en el paraíso

Quizá por el nivel de atención es que Drew Brees, quarterback del equipo de Nueva Orleans, Lorena Ochoa, Dominika Paleta, el Chef Enrique Olvera y el propio Enrique Peña Nieto son visitantes asiduos de Punta Mita.

El resort está ubicado en un complejo desarrollado por Dine, con los campos de Golf Bahía y Pacífico, diseñados por el golfista Jack William Nicklaus. Además, ofrece la posibilidad de tomar clases de surf, deportes como el stand up pladding, permite observar a las ballenas que llegan a la bahía de Banderas cada año entre noviembre y marzo y permite explorar las Islas Marietas, reconocidas como patrimonio por la Unesco.

“ Me gusta recibir a cada huésped personalmente, yo diría que no tengo preocupaciones, sólo tengo una pregunta cuando despierto en la mañana ¿a quién conoceré hoy?. No pienso en desafíos, pienso en alegría”.