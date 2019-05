Las series originales de YouTube se podrán ver gratis

La renovación de la tercera temporada de Cobra Kai será la protagonista del gran salto que YouTube ha anunciado para su servicio de programas audiovisuales originales, YouTube Originals, los que se disponibilizarán de forma gratuita con anuncios publicitarios.

De esta manera la compañía decidió ampliar su acuerdo con los anunciantes y ofrecer sus nuevos programas gratis a cambio de mostrar anuncios.

Robert Kyncl, CBO de YouTube, ha confirmado también la decisión, aunque no ha precisado una fecha exacta para que esto suceda.

Actualmente, con la suscripción mensual a YouTube Premium, que tiene un precio de unos 12 euros -256 pesos- al mes (con un mes de prueba gratuita), se obtiene el acceso a YouTube Originals, YouTube y YouTube Music sin anuncios, y la reproducción en segundo plano.

En 2018, YouTube Originals acumuló más de 2,500 millones de reproducciones con 50 programas, entre los que se encuentran The Jump, de Will Smith; Liza on Demand, de Liza Koshi; o Cobra Kai, la serie basada en la película Karate Kid, que ha renovado por una tercera temporada.

También te puede interesar: