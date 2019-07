Las tecnologías digitales en la gestión de talento

Por María Eugenia Pistacchia y Toon Devloo**

La digitalización en nuestras vidas diarias ha cambiado profundamente nuestros comportamientos y hábitos como consumidores. La semana pasada llegué al aeropuerto de la ciudad de México proveniente de un viaje y al subir a mi Uber me aparece curiosamente una alerta de Ubereats: la aplicación me preguntaba si deseaba pedir mi comida ya que probablemente no haya tenido la oportunidad de almorzar algo dado que venía en vuelo. A pesar de estas experiencias hiper digitalizadas en nuestras vidas personales, la experiencia como empleado todavía es drásticamente diferente.

La mayoría de las organizaciones no nacidas en este milenio atraviesan caminos sinuosos para llevar la digitalización hacia dentro de la organización. Caminos que implican grandes esfuerzos, a veces con pocos resultados y altos niveles de frustración. Si bien la digitalización nos enfrenta a múltiples desafíos, también nos brinda grandes ventajas: cada vez más contamos con mejores herramientas, datos y evidencia a nuestra disposición para tomar decisiones que permiten impactar de manera positiva la experiencia de los colaboradores y personalizar nuestras acciones e intervenciones.

Un área en particular dentro de RRHH que se ha convertido en un laboratorio para probar nuevas tecnologías digitales es el departamento de Atracción de Talento. Hoy observamos que la cantidad de soluciones tecnológicas, y consecuentemente la información que el área de atracción de talento está manejando sobre los candidatos ha crecido exponencialmente, entre otros, gracias al uso de las redes sociales, portales de empleo, screening automatizado de currículos, o tests de selección online. Estas herramientas que ayudan a generar, procesar y analizar la información, sin dudas enriquecen, hacen más eficiente y aceleran los procesos de selección de talento. Sin embargo, a pesar del enorme potencial de estos avances tecnológicos, hay mucho margen todavía para optimizar su efectividad. Esto fue ilustrado por el reciente caso de Amazon, que tuvo que sacar una herramienta de Inteligencia Artificial para identificar talentos porque el algoritmo estaba discriminando por género, algo que claramente va en contra de la política de esta empresa.

No existe la receta exacta, sin embargo, las siguientes tres prácticas son altamente recomendables para las compañías que están buscando acelerar su propia transformación digital:

Sin tener una estrategia clara con respecto al impacto de una tecnología digital para el negocio o en cómo la tecnología puede acompañar de mejor manera a sus colaboradores, hay poca probabilidad que la implementación de una herramienta sea exitosa.

Antes de implementar una tecnología digital, asegúrate que los stakeholders de la compañía y todas las personas afectadas por el cambio están abordo. La transformación digital es sobre todo un proceso de gestión de cambio que requiere una modificación en comportamiento y una gran voluntad para adoptar lo nuevo.

Empieza con iniciativas pequeñas y limitadas antes de escalarlas a toda la compañía. Proyectos pilotos reducen el riesgo que la transformación de un proceso pueda perjudicar los procesos operativos actuales. En este sentido, es indispensable medir y monitorear el impacto de una nueva iniciativa de manera rigorosa y critica para entender si una modificación es necesaria.

Ahora bien, cabe destacar que la digitalización, particularmente en el área de RRHH, no se trata solamente de la adquisición de un sistema de información de Recursos Humanos (HRIS) o nuevas aplicaciones para automatizar o gestionar los procesos de RRHH desde la nube. La digitalización supone en primer lugar un cambio sustantivo en la cultura organizacional, el estilo de liderazgo de la compañía y en el mindset de sus integrantes. Las culturas que promueven la innovación, la apertura y aceptación del error como fuente de aprendizaje, donde se descentraliza la toma de decisiones, y que se centran en sus colaboradores, son las culturas en las que la transformación digital prospera.

*Country Manager México VON DER HEIDE. **Toon Devloo, Regional Manager People Analytics VON DER HEIDE

