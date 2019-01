Este texto fue publicado originalmente el 2 de febrero de 2018.

MIAMI, Florida. Si Latinoamérica fuera un país, sería el tercero más grande del mundo. Actualmente genera el 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB) global y su penetración de banda ancha y dispositivos inteligentes, de 57% y 32%, respectivamente, sigue sin tocar techo.

Por ello, Google inauguró sus oficinas en Miami, Florida, en diciembre de 2016, por ser una ciudad clave que puede conectarse sencillamente con sus sedes en California y Nueva York, con la audiencia hispanoamericana y la toma de decisiones estratégicas, de planeación, presupuesto, monetización y campañas para la región.

América Latina comparte una misma lengua y cultura, lo que representa una ventaja para los planes a corto y largo plazo del gigante tecnológico entre las cuales se encuentran el empoderamiento de los anunciantes y agencias de publicidad a través del desarrollo de programas como Mobile First y la capacitación en Machine Learning, para quienes deseen ofrecer una mejor experiencia de usuario a los internautas.

Para darle este poder a los anunciantes, Google desarrolló una nueva métrica llamada BRP (Behavior Rating Point, por sus siglas en inglés) que se basa en el comportamiento de los usuarios, en lugar de sus características demográficas (TRP, Target Rating Point) como se acostumbra hoy en día.

De acuerdo a los estudios realizados por la empresa tecnológica, los gustos de un usuario ya no pueden definirse solamente a partir de su edad, nivel socioeconómico o del país en dónde vive. Las personas interesadas en un mismo tema pueden no tener nada en común y eso hace que se cuestione la rentabilidad de pautar una campaña basada en un target demográfico y no en las conductas de búsqueda de una audiencia.

“Estamos ante un consumidor mucho más empoderado, curioso, impaciente, demandante y sobre todo, complejo”, aseguró Valverde, y explicó que las marcas deben entender que quien les compra ya no necesariamente pertenece al público a quien va dirigido su producto o servicio.

Agregó que el tiempo promedio actual que tiene una marca para captar la atención de un usuario es de 8 segundos máximo, mientras que para los millennials esa ventana de tiempo se reduce a 5, y se estima que para los usuarios pertenecientes a la Generación “Z” sea sólo de 3 en uno o dos años.

Mobile First: El celular es el asistente de nuestras vidas

Para Google, el cambio en tecnología más grande en consumo fue la llegada del smartphone en 2007.

Según el director para América Latina, todas y cada uno de las decisiones tomadas por la empresa se piensan con base en un formato diseñado para móviles, y dijo que Google recomienda a sus marcas y anunciantes desarrollar nuevas técnicas de oferta y promoción de servicios a sus consumidores, para que quepan en la pantalla de un dispositivo.

Machine Learning: Hay que seguirle los pasos al usuario

Desde que la compra programática revolucionó la forma en la que las marcas invierten en publicidad, Google notó que los patrones de comportamiento eran un factor clave para ofrecer el producto o servicio adecuado al momento idóneo y a la persona correcta.

Google quiere impulsar a sus partners y anunciantes a utilizar este sistema de aprendizaje automático en sus propios sitios, para ofrecer la información o servicios que cada usuario demanda, a la hora que este prefiere y así invertir en campañas mucho más efectivas y ambos ser parte de una mejor experiencia de oferta y consumo.

Hiperconectividad: El nuevo reto a vencer

Sebastián Valverde, director de Google para la oficina de Miami, agregó que la empresa divide sus esfuerzos en dos prioridades principales: La de dar conectividad a los dos tercios del planeta que aún no cuentan con la infraestructura necesaria para conectarse a internet, y la de ofrecer una velocidad de conexión mucho más rápida a las regiones que ya cuentan con un gran número de internautas.

El ejecutivo aseguró que la hiperconectividad es primordial para la implementación exitosa de sistemas inteligentes en las ciudades conectadas y en los vehículos autónomos, pues ambos necesitan comunicación en tiempo real y para esto es necesario el desarrollo del 5G, una velocidad de conexión 100 veces más rápida que el 4G.

Por el momento Google cuenta con seis oficinas en América Latina y tiene presencia en más de dieciocho países latinoamericanos, entre los que destacan como principales México, Perú, Chile, Argentina y Brasil, y más de 500 googlers trabajando a lo largo y para la región.