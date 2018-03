Laura Ballesteros deja la Secretaría de Movilidad de la CDMX

Laura Ballesteros aprovechó su participación en el Foro Smart Cities Exchange para despedirse de su cargo como Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX).

“Estoy en mis últimos días en gobierno, empiezo nuevas etapas. Haber trabajado con toda la colectividad y es sin duda por que ha sido el más grande honor servir a mi ciudad”, dijo durante su participación en un panel de mujeres involucradas en ciudades innovadoras.

Ballesteros no especificó cuales eran sus planes despues de anunciar su renuncia a la Semovi.

Un panel de mujeres involucradas en ciudades innovadoras!

"How do we make our cities smarter?" De @SmartCitiesEx

🙌 https://t.co/53yl11cBuS

— Laura Ballesteros (@LBallesterosM) February 28, 2018