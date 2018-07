Lebron James vestirá las cuatro próximas temporadas los colores de uno de los equipos con más historia de la NBA: Los Angeles Lakers, así lo informó a través de redes sociales Klutcher Sports, la agencia que representa al jugar.

A sus 33 años de edad,The King, como es conocido el deportista firmará un contrato con el equipo de dorado y púrpura por 154 millones de dólares por cuatro años, lo que le reportará 38.5 millones de dólares anuales. Esta decisión se produce horas antes de que el mercado de agencia libre comience, cumpliendo así su palabra de anunciar su destino antes del próximo 4 de julio.

Es importante mencionar que James firma la cantidad más elevada que podía firmar con otro equipo que no fueran los Cleveland Cavaliers, a quienes llevó al anillo en 2016. Los rumores apuntaban sólo tres destinos posibles para el jugador: el primero, quedarse en Ohio; el segundo, decidirse por Philadelphia y, finalmente, Los Angeles Lakers.

El tres veces campeón de la NBA se despidió de la afición de los Cavaliers a través de un mensaje por redes sociales donde agradeció el cariño y apoyo mostrado por los fans, prometiendo volver a Cleveland que, en sus palabras, siempre será su casa.

La reacción entre sus futuros compañeros de equipo, como Lonzo Ball, Kyle Kuzma y Kobe Bryant no se hicieron esperar; los jóvenes se mostraron muy entusiasmados en redes sociales con la llegada de Lebron a los Lakers.

Y’all really thought he was gonna pass up the greatest city in the world… #TheKingIsHere 👑

— Lonzo Ball (@ZO2_) July 2, 2018