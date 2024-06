LegaLario, la startup que quiere ser tu abogado tecnológico

Ser víctima de un fraude lo llevó a emprender. Rodrigo Gómez perdió dos millones de pesos al realizar una inversión en 2015. “Nunca me pude defender porque no tenía contrato y no tenía bien todo el tema legal”, dice el actual CEO y fundador de LegaLario, una startup que nació en 2017 y que ofrece un software de soluciones legales multiproducto.

En un inicio, la empresa ofrecía una plataforma para que cualquier persona tuviera acceso a 60 formatos legales diferentes, de alta calidad, y en pocos minutos tener un contrato con un costo accesible, tanto para vender un coche, rentar una oficina o una casa, como para pedir un préstamo.

“Las personas no tenían acceso a soluciones legales por dos motivos principales: tiempo y costos. Toda la gente dice: ‘Si le hablo a un abogado para que me haga un contrato, me va a cobrar 4,000 pesos’. Pensé: ‘Debemos tener una solución para que cualquier persona pueda tener acceso a un contrato que, en pocos minutos, se pueda personalizar, con costos sumamente atractivos’”, dice.

Su compañía logró generar documentos, firmarlos de manera electrónica y gestionarlos. Sin embargo, dos años después, el modelo no estaba teniendo la tracción esperada, hasta que una aseguradora se acercó a ella para ver si podía ayudarla con sus formatos para que su área legal y otras pudieran generar sus contratos.

Con este mercado potencial en la mira, cambiaron el modelo de negocio a un Software as a Service (SAAS) multiservicio B2B que ofrece productos como gestión documental, generación de documentos de manera automatizada, firma electrónica de documentos con pleno cumplimiento regulatorio y bajo la ley en México, un módulo de verificaciones de identidad y un gestor de la vida de contratos (Contract Lifecycle Manager).

Recientemente, la firma decidió enfocarse en la Inteligencia Artificial (IA).

LA APUESTA LEGAL POR LA IA

Hace tres meses, LegaLario decidió apostarle a la transformación de su negocio. Adquirieron Ali Tech, una legaltech pionera en el desarrollo de soluciones legales basadas en el uso de la IA. “Ésa es la nueva línea de negocio y nuestra mayor apuesta al día de hoy”, comenta el CEO.

En la actualidad, LegaLario trabaja con compañías fintech, retail y de seguros, con las áreas de Recursos Humanos, y dando servicio a personas que utilizan sus formatos.

“Atendemos a pequeñas empresas con modelos de suscripción, y a medianos y grandes corporativos con un modelo de licenciamiento de SaaS y que se puede personalizar. Tenemos más de 200 clientes corporativos, como AT&T, CIBanco, Bupa, Devlyn, Toks, Volaris, Viva Aerobus y BMW, entre otros”, explica.

De las grandes empresas, el ticket promedio anual, asciende a los 25,000 dólares, mientras que, en el segmento de medianas y pequeñas empresas, va desde los 1,000 pesos hasta los 20,000 pesos mensuales.

Entre los retos que enfrenta LegaLario destacan los ciclos de venta y el levantamiento de recursos financieros a través del venture capital. “De las tech, las legales son menos ‘sexys’, pero creo que esto va a cambiar un poco con la IA. Los venture capital están viendo con muy buenos ojos todo lo que tenga que ver con esto, un poco por moda, un poco por conocimiento y por tendencia”.

Rodrigo augura un futuro prometedor para las legaltech, en el que la digitalización será inevitable. “Queremos ser protagónicos en la transformación de la industria legal que está empezando a suceder en México y América Latina. Nuestra apuesta con Ali es ser el asistente legal de Latinoamérica para las empresas y despachos”.

Este texto fue publicado en la edición impresa de Forbes México correspondiente a mayo-junio de 2024.

