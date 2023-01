Legisladores ratifican a Omar Mejía Castelazo como subgobernador de Banxico

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Omar Mejía Castelazo como subgobernador del Banco de México (Banxico), en sustitución de Gerardo Esquivel, hasta el 31 de diciembre de 2030.

Antes de la votación, el senador Emilio Álvarez Icaza cuestionó por qué el presidente Andrés Manuel López no volvió a proponer a Gerardo Esquivel para integrar la Junta de Gobierno del banco central, por lo que recordó que el economista supo decirle “no” al mandatario federal.

Esto en relación a que Gerardo Esquivel señaló que los recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) por Derechos Especiales de Giro (DEG) no podrían destinarse al pago de deuda como quería el presidente.

“¿Por qué no se dio la reelección de Gerardo Esquivel? Gerardo Esquivel es un profesional que a inicio de este gobierno participó, pero probablemente es una de las pocas personas que ha sabido decirle no al presidente con respeto, con capacidad. (….) En este sector, van dos secretarios de Hacienda que han tenido que decir no al presidente y pareciera que esto se considerara un agravio”, mencionó el legislador.

Ayer, durante su comparecencia en la Comisión Tercera de la Permanente, Omar Mejía Castelazo aseguró que de ser ratificado como integrante del Banxico, su prioridad será mantener la autonomía de Banxico, la transparencia e independencia.

“Los bancos centrales que gozan de mayor autonomía son los que pueden atender mejor el problema inflacionario y sus objetivos inflacionarios. En caso de ser ratificado, propondría seguir actuando de manera independiente y autónoma en cumplimiento con el mandato prioritario del Banco”, dijo frente a diputados y senadores.

El nominado comentó que sus líneas de trabajo de forma parte del Banco de México serán atender el tema inflacionario, preservar la autonomía, así como consolidar y mejorar la comunicación de la institución.

Mejía Castelazo será el nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banxico en sustitución de Gerardo Esquivel, quien fue subgobernador del banco central de 2019 a 2022 y era una de las personas más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador en la institución.

