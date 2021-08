Leyes de competencia, clave para enfrentar cambio climático, pandemias y guerra tecnológica

Desde el control que grandes tecnológicas como Google, Apple o Facebook han adquirido, la hambruna global y el cambio climático, hasta el desarrollo de vacunas para hacer frente a nuevas pandemias requieren de mejores leyes globales de competencia.

En entrevista con Forbes México, Alexey Ivanov, director del Centro de Políticas y Derecho de la Competencia de los BRICS comenta cuáles son los riesgos, retos y necesidades urgentes frente alguno de los temas más apremiantes en la agenda global.



Por qué la alianza BRICS sigue siendo relevante para la nueva realidad del mercado?

2021 marca el 15º aniversario del inicio formal de la agrupación BRICS. La alianza a menudo se considera como un bloque económico de cinco mercados emergentes importantes, pero va mucho más allá de una mera asociación económica. En cuanto a hoy, no ha construido ningún tipo de unión económica regional o global, por lo que prefiero llamarlo “un club” de formuladores de políticas de ideas afines, cuya misión es aportar una perspectiva alternativa muy necesaria a la discusión de los problemas globales.

Los países BRICS hablan en nombre de los subrepresentados en la gobernanza global. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba gobernado por potencias coloniales, pero incluso después del colapso del sistema colonialista, muchas antiguas metrópolis tomaron posiciones de liderazgo en las nuevas organizaciones internacionales.

En tales circunstancias, la idea detrás de la creación del “club BRICS” era brindar al mundo en desarrollo más oportunidades de ser escuchado. El Grupo BRICS es en realidad más grande que solo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica: cada miembro representa una comunidad más amplia de países de su región, siendo un imán para visiones alternativas.

Es muy satisfactorio ver que la cooperación dentro de los BRICS está evolucionando en múltiples direcciones. Las reglas de la economía global moderna también están en la agenda de los BRICS. La comunidad de competencia BRICS, que incluye tanto a las autoridades como al mundo académico, promueve una forma alternativa de pensar sobre el diseño de un mercado global y su dinámica competitiva. Parece aún más relevante si consideramos que en el mundo occidental casi no existe la discusión independiente; Todos los debates académicos convencionales están influenciados en gran medida por intereses corporativos.

¿Cómo impactarían las recientes investigaciones antimonopolio sobre los “gigantes tecnológicos” (Google, Apple, Alibaba) en el desarrollo económico global?

La digitalización global es un fenómeno bastante reciente y durante bastante tiempo se consideró que solo tenía efectos positivos: cuanto más digital, mejor. La comunidad internacional, al menos a nivel de leyes, programas y debates, ha descuidado el costo social de la plataforma y la economía de Internet.

Pero toda la nueva ola de casos contra gigantes tecnológicos en muchas jurisdicciones alrededor del mundo indica un cambio significativo en la percepción: este “lado oscuro” de la digitalización ahora se ve claramente. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Alibaba: la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China realizó un trabajo destacado para identificar el abuso de poder de mercado en el sector digital y ha establecido un gran ejemplo de aplicación de la ley para la economía de la ‘plataforma’. La concentración de capital y poder de mercado en manos de unas pocas empresas digitales es una importante amenaza existencial para la sostenibilidad de la economía de mercado global. Si queremos una economía inclusiva y participativa a escala global, debemos desarrollar nuevos enfoques.

La experiencia internacional ha demostrado que no es probable que las grandes empresas digitales teman las multas porque las ganancias de su comportamiento monopolístico superan con creces las pérdidas económicas derivadas de las sanciones: las acciones de Alphabet subieron a pesar de la multa récord de la UE de Google Shopping, y recientemente la SAMR de China tuvo que imponer otro tope al multar a Nice Tuan por no rectificar prácticas ilícitas.

Entonces, el mayor impacto de esas investigaciones antimonopolio no son los casos en sí mismos, sino la demanda de un debate conjunto sobre nuestra respuesta al nuevo entorno económico.

En los años 90, la conceptualización de Internet era compartida por la mayoría de las economías a nivel de valores y principios. Ahora tenemos que desarrollar otra visión compartida de la digitalización. ¿Cuál sería un diseño adecuado de la economía global sostenible? No podemos ignorar las opiniones de los demás y no podemos crear políticas de manera aislada.

Como dijo Confucio, “si camino con otros dos, estoy obligado a poder aprender de ellos”. El Centro de Competencia BRICS es nuestro intento de construir una plataforma de comunicación efectiva para el desarrollo del mundo a fin de tener espacio para encontrar soluciones conjuntas y, por lo tanto, más justas.

En el contexto de la guerra “tecnológica” entre Estados Unidos y China, ¿cómo afectaría eso a las relaciones internacionales y cómo podría ayudar la ley de competencia?

La llamada guerra tecnológica es en realidad una forma de competencia, pero competencia llevada al extremo, cuando las reglas ya no se cumplen. De hecho, no tenemos ninguna regla que respetar en absoluto: todavía no existe un marco global para la competencia económica ni a nivel de la ONU, ni en la OMC. Ahora, con la desaparición de esta guerra tecnológica, por así decirlo, estamos en una encrucijada. Una opción es tomar el camino de la rivalidad bélica ilimitada, desenfrenada, y al menos en mi opinión, Estados Unidos nos está empujando en esta dirección con sus sanciones unilaterales y una forma extrema de competencia tecnológica. Otra es elegir formas de competencia justas y bien equilibradas, defendidas por China y fuertemente apoyadas por otros países BRICS, incluidos Rusia y Sudáfrica.

Incluso cuando se trata de la guerra tecnológica, queremos asegurar cierto nivel de sostenibilidad y decencia, al igual que el derecho de la guerra regula las condiciones de guerra y la conducta de las partes beligerantes durante los conflictos armados. Tenemos que pensar en cómo frenar la rivalidad. Aquí podemos aprender de la experiencia de los años 70. En plena Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos buscaban una solución para la coexistencia pacífica de sus sistemas. Muchos líderes estatales actuales pertenecen a esa generación: Xi Jinping y Vladimir Putin se graduaron en los años 70, Joe Biden realizó una visita diplomática a la URSS en 1979 para hablar sobre la “relajación” política; todos comparten los mismos valores y están inspirados por las ideas del equilibrio.

Creo que es importante avanzar hacia este tipo de enfoque de equilibrio para resolver problemas globales, como la rivalidad tecnológica, y encontrarlo. La alianza BRICS proporciona un espacio para discutir el marco para la competencia global. Aunque dudo que sea posible llegar a un acuerdo vinculante a nivel de la ONU o de la OMC, al menos podemos expresar algunos principios del panorama competitivo, y definir qué es la competencia adecuada en el sector tecnológico; no debemos permitirnos llegar a un punto en el que se pueda eliminar cualquier restricción de la competencia.

¿Cuáles son las posibles consecuencias de “la carrera de las vacunas”? ¿Cómo podría el ejemplo de la cooperación BRICS aumentar la eficacia de la respuesta de los mercados farmacéuticos?

La competencia en sí misma es una forma de medicina para la economía de mercado. Como cualquier medicamento, tiene su índice terapéutico: demasiada competencia puede ser tan destructiva como muy poca.

Para crisis como las pandemias, lo primero en lo que hay que pensar es en cuánto del bien común podemos preservar y facilitar en el menor tiempo posible. Un ejemplo es la gripe de Hong Kong en 1968-1969. En ese momento, la reacción fue bastante exitosa, gracias al Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la Influenza establecido por la OMS: 122 países crearon mecanismos de intercambio de datos.

Con la pandemia actual, vemos un enfoque dramáticamente diferente: interés privado y no agrupación internacional de datos. Si bien las grandes farmacéuticas esperan una ganancia de $24 mil millones de dólares este año, 115 millones de personas en conjunto han caído por debajo del umbral de la pobreza.

Bajo la propuesta de dos países BRICS, India y Sudáfrica, que ya cuentan con el apoyo de China, Rusia e incluso los Estados Unidos, de renunciar a los derechos de patente de las vacunas COVID-19, existe al menos alguna posibilidad de obtener un mecanismo más inclusivo para combatir la pandemia.

Ante la ausencia actual de un marco internacional, muchos países abordan los mecanismos nacionales de concesión de licencias obligatorias. Por ejemplo, en Rusia, la primera licencia obligatoria para el bien público fue emitida por el gobierno en diciembre pasado y recientemente la Corte Suprema confirmó esta decisión con respecto a un medicamento antiviral remdesivir. Como resultado, ya se han producido y exportado más de medio millón de dosis a la India en medio de la tercera ola severa de COVID: este sistema flexible de licencias obligatorias salvó a 500 mil pacientes críticamente enfermos.

La pandemia de COVID-19 obviamente no es la última crisis que enfrentaremos. Tenemos que aprender su lección y mejorar nuestro marco cooperativo para mantener los mercados operativos y mantener a las personas viviendo una vida sana y feliz. El Centro de Competencia BRICS realiza una investigación exhaustiva sobre los mercados farmacéuticos para aumentar la eficacia de las respuestas relevantes. Una vez acordado nuestra posición como miembros de BRICS, podremos tener una influencia más significativa en la actitud internacional de la que cada uno de nosotros puede lograr por sí solo.

¿Cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 la dinámica global y el agrupamiento BRICS, y cuál es su nueva agenda?

Está claro que la pandemia de COVID-19 cambió el mundo. Pero lo más importante es cómo nos referimos a esta pandemia: ya sea como un caso excepcional o como una crisis potencialmente recurrente. Por mucho que espero que sea una excepción, para ser más realistas, es muy probable que vengan otras crisis globales de una escala aún mayor: cambio climático, problemas ambientales, hambre global, migración masiva, desplazamiento de personas, en parte causado por la digitalización. ¿Cuál es el futuro de la economía de mercado en este contexto? De hecho, la economía de mercado es conocida por su extraordinaria capacidad de adaptación. La experiencia del siglo anterior nos dice que aquellos que no pudieron ser flexibles no sobrevivieron a la ola de crisis, como el Imperio Ruso o algunas dinastías europeas; colapsaron en el curso de la revolución industrial, cuando, por ejemplo, Estados Unidos logró para sobrevivir.

Uno de los mecanismos adaptativos es mantener el sistema actual pero ajustarlo a la nueva realidad. John Sherman, el padre de la Ley Antimonopolio Estadounidense, dijo explícitamente que la legislación propuesta era una forma de deshacerse de las reacciones extremas a las próximas crisis económicas.

Por lo tanto, no debemos ignorar este potencial efecto de equilibrio de la ley antimonopolio. La política de competencia de la era industrial probablemente no sea tan eficiente para hacer frente a los problemas sociales y económicos actuales, por lo que tenemos que actualizar oportunamente las herramientas. La economía de mercado global está atravesando otra gran crisis y la ley de competencia también necesita ser rediseñada sustancialmente para abordar los desafíos del mercado moderno.

Bajo la amenaza del hambre global, ¿los mercados de alimentos existentes se ponen al día con el crecimiento de la población y el cambio climático?

Lo primero que debemos reconocer es que la seguridad alimentaria ya no es un problema local o doméstico. El mundo se convirtió en un mercado global en términos de producción y consumo de alimentos. Si bien en las últimas tres décadas la población mundial solo se ha multiplicado por dos, hay un crecimiento del 600% en el comercio de alimentos. Significa que cada vez más países se vuelven dependientes de la importación de alimentos y, por otro lado, cada vez más agricultores de los países productores de alimentos dependen de los mercados mundiales para las ventas.

La industria alimentaria opera ahora a escala mundial en el contexto de las denominadas cadenas de valor alimentarias mundiales, que consisten en proveedores de insumos, agricultores y comerciantes. Vemos una concentración dramática de capital y poder de mercado en el primer y último eslabón: por ejemplo, los principales proveedores de semillas y agroquímicos son los 4 grandes gigantes agrícolas Syngenta, Corteva, Bayer y BASF y el comercio de granos está controlado por ADM, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus.

Por el contrario, hay millones de agricultores independientes, que se encuentran apretujados entre elementos altamente concentrados. En el curso de la competencia, las grandes corporaciones pueden entrar en una colusión tácita, a menudo disfrazada de cooperación en I+D o plataformas digitales conjuntas. Estas prácticas resultan además en menos ganancias para los agricultores, menos sostenibilidad en las granjas y una creciente presión financiera y psicológica sobre ellos, lo cual es un gran riesgo para la sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria de la que todos dependemos en términos de suministro de alimentos.

Para garantizar la seguridad de la rotación mundial de alimentos, el consejo del Centro de Competencia BRICS es fomentar la competencia vertical, que no ocurre dentro de los segmentos de las cadenas de valor alimentarias globales, sino entre ellos, y ponerse al día con la ‘uberización’ de la producción de alimentos. de crucial importancia para abrir el mercado y permitir que más jugadores pequeños y medianos se unan a la competencia. En el famoso caso de la fusión Bayer-Monsanto, Rusia, en estrecha cooperación con otras autoridades de competencia del BRICS, prescribió a Bayer que transfiriera ciertas tecnologías a las empresas nacionales de semillas y agrotecnología, que debían ponerse al día en el desarrollo, así como mantener abierta la plataforma digital de Bayer para los proveedores rusos.

Un enfoque tan innovador para una fusión global, que tiene en cuenta tanto los cambios tecnológicos como la competencia vertical, es un vistazo a una posible solución futura principal que mantiene los mercados mundiales de alimentos en funcionamiento, al servicio de las personas y brindando seguridad alimentaria.

¿Cómo pueden adaptarse las pequeñas y medianas empresas a la era posterior a Covid y cómo puede respaldarlas la ley de competencia?

Desafortunadamente, hoy en día es difícil ser una pequeña empresa. La pandemia ha sido una gran oportunidad para que las grandes tecnologías crezcan, pero para las entidades pequeñas y medianas ha sido un desastre. El bloqueo global (o ahora, los bloqueos) dio un impulso significativo al cambio de los modelos comerciales tradicionales a en línea. Las plataformas de Internet que brindan los servicios de comercio electrónico, entrega de alimentos, educación en línea, mensajería, pagos en línea, etc., experimentaron un crecimiento significativo. y poder de mercado rápidamente acumulado.

Mientras que lo grande se hace más grande, lo pequeño solo se vuelve más pequeño. Es una cuestión muy compleja para las autoridades de competencia, si deben intervenir y ayudar a las pequeñas y medianas empresas a sobrevivir a pesar del creciente poder de las grandes empresas; es fácil intervenir pero es difícil encontrar un remedio adecuado ante tal intervención.

Por un lado, no queremos reprimir la dinámica del mercado, donde las empresas confían en sí mismas en términos de éxito, pero por otro lado, definitivamente no podemos quedarnos al margen y observar. Desafíos tan complejos requieren medidas más amplias. Las autoridades de competencia tienen dos herramientas en su poder. El primero es restringir la estrategia de fusiones y adquisiciones de la “gran tecnología”, que acaba con los posibles competidores y las innovaciones alternativas. El otro es brindar a las empresas más pequeñas un mejor acceso a los avances tecnológicos, a las mejores prácticas y a los recursos de capital. Por ejemplo, la doctrina de la facilidad esencial permite que las pequeñas entidades utilicen datos agregados por plataformas más grandes. En la era industrial, estos mecanismos se utilizaron para apoyar a los pequeños actores en diferentes mercados monopolizados (por ejemplo, ferrocarriles o electricidad), por lo que en el marco digital moderno también puede ayudar a incluir empresas más pequeñas en el campo. La vulnerabilidad de las empresas es uno de los principales enfoques del Centro de Competencia BRICS; en estrecha cooperación con las autoridades de competencia y otros organismos gubernamentales, podemos ayudar a las empresas a recuperarse conjuntamente mediante una política integral.