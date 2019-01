Líderes y organismos internacionales mandan sus condolencias a México

Casi 48 horas después de la explosión del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, mandatarios y funcionarios que representan a gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales tuvieron palabras en memoria de los fallecidos y heridos.

Forbes México os ofrece un resumen de los más destacados:

Alemania

El portavoz del gobierno federal alemán, Steffen Seibert, fue quien se pronunció en nombre del Ejecutivo en Twitter:

“Después del incendio en el ducto, la canciller #Merkel se compadeció ante el presidente @lopezobrador_ y ofrece sus condolencias a él y a todos los mexicanos. #Hidalgo”.

Nach dem Großbrand an einer Pipeline kondoliert Kanzlerin #Merkel dem mexikanischen Präsidenten @lopezobrador_ und spricht ihm und allen Mexikanern ihr herzliches Beileid aus. #Hidalgo pic.twitter.com/j2F7NQhX7x — Steffen Seibert (@RegSprecher) January 19, 2019

España

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, fue quien dio la cara de parte del Ejecutivo español:

Lamento la tragedia acaecida en #Tlahuelilpan (#Hidalgo, #México), que ha causado varias decenas de fallecidos y de heridos, incluidos varias mujeres y menores. #España transmite al pueblo mexicano sus sinceras condolencias, solidaridad y apoyo. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 19, 2019

Turquía

El ministerio de Asuntos Exteriores turco también tuvo unas palabras para México.

“Brindamos nuestras condolencias a las familias de aquellos que han perdido sus vidas, el pueblo y el Gobierno de México y deseamos que los heridos se recuperen rápidamente”, afirmaron desde la secretaría en un comunicado.

Press Release Regarding Oil Pipeline Explosion in Mexico https://t.co/hLp9Kyitks — Turkish MFA (@MFATurkey) January 19, 2019

Estados Unidos

Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y Kimberly Breier, asistente de la Secretaría de Estado para Occidente, fueron las encargadas de pronunciarse en nombre de la Casa Blanca:

“Nuestras condolencias para los que perdieron sus vidas en México ayer. La Secretaría de Seguridad Nacional está lista para apoyar a los primeros en responder y al Gobierno de México de la forma que sea posible”, afirmó en un tuit.

Our condolences go out to those who lost their lives in Mexico yesterday. @DHSgov stands ready to assist the first responders and the Mexican Government in any way possible. — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) January 19, 2019

“Compartimos nuestras profundas condolencias tras la explosión de ayer por la noche en Tlahuelilpan, #Mexico, con unos 60 muertos y bastantes más heridos”.

We share our deepest condolences in the wake of last night’s explosion in Tlahuelilpan, #Mexico with over 60 dead and many more injured. — Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) January 19, 2019

Canadá

La oficina de Asuntos Extranjeros publicó un comunicado:

“Canada está profundamente triste por la pérdida de vidas y los daños causados por la explosión de ducto en Tlahuelilpan, México. Ofrecemos nuestras sinceras condolencias a las familias y a los queridos de aquellos que murieron y deseamos una rápida recuperación a los damnificados. Canada está con el pueblo de México tras esta tragedia”, afirman.

Canada deeply saddened by loss of life in #Mexico pipeline explosion https://t.co/MtSPBOHTLW #Tlahuelilpan — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) January 19, 2019

Bolívia

El presidente boliviano, Evo Morales, se pronunció a través de su cuenta de Twitter:

Nuestra solidaridad con el Pdte. @lopezobrador_ y el pueblo de México en estos difíciles momentos. También expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas de la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex). — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 19, 2019

Panamá

También lo hizo el presidente constitucional de Panamá:

Nuestras condolencias y solidaridad con el Pdte. @Lopezobrador_ , el Pueblo y Gobierno de México, tras la explosión de un oleoducto, incidente que causó decenas de muertos y heridos. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) January 19, 2019

Ecuador

Desde Ecuador, el mandatario Lenín Moreno también tuvo palabras para el pueblo de México:

Acompañamos al pueblo mexicano en su luto por la explosión en el Estado de Hidalgo. La corrupción siempre afecta a inocentes. Mi solidaridad con @lopezobrador_ y su firmeza en la lucha contra el lavado de dinero por el robo de combustibles. — Lenín Moreno (@Lenin) January 19, 2019

Costa Rica

Y el costarricense Carlos Alvarado, presidente de la república:

Nos solidarizamos con el pueblo mexicano y expresamos nuestro apoyo al Presidente @lopezobrador_ ante el incendio en Hidalgo.

Un abrazo sincero y paz a las víctimas de esta tragedia y sus familias. — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) January 19, 2019

Argentina

La Casa Rosada hizo público un comunicado:

“La República Argentina expresa sus más sentidas condolencias al Pueblo y Gobierno mexicanos por las decenas de víctimas fatales de la explosión causada por una fuga de combustible en el Municipio de Tlahuelilpan, en el Estado Hidalgo. Al tiempo que se solidariza con las familias de esta tragedia, la Argentina formula votos por el pronto restablecimiento de los heridos.”

China

La agencia de notícias china, Xinhua, publicó las condolencias que el presidente Xi Jinping mandó su homólogo mexicano.

“Xi dijo en su mensaje que estaba en choque ante la explosión del ducto en el centro de México y que había causado heridos graves. En nombre del gobierno chino y su pueblo, así como en su nombre, Xi ofreció condolencias profundas a las víctimas y empatía a sus familias y a los heridos”, afirma.

ONU

La oficina de prensa de las Naciones Unidas publicaron un comunicado en nombre del secretario general, Antonio Guterres.

“@antonioguterres se enteró, con tristeza, de la explosión mortífera de un ducto de petróleo en el estado de Hidalgo, México. Expresa sus condolencias. El sistema de la ONU en México está preparado para apoyar a las autoridades nacionales”, publicaban en un tuit.

.@antonioguterres learned with sadness of the deadly explosion of an oil pipeline in Hidalgo State, Mexico. He expresses his condolences.The @UN system in Mexico stands ready to offer assistance to the national authorities. Full statement here: https://t.co/4z75OcOpqM — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) January 19, 2019

CEPAL

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) quiso pronunciarse a través de su cuenta de Twitter:

Mis condolencias y solidaridad al pueblo y @GobiernoMX @lopezobrador_ y los familiares de las victimas ante la terrible tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Todas nuestras capacidades a su disposición. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) January 19, 2019

