LIKE DESIGN!, el arte de reimaginar la creatividad

Un día decidieron dejar lejos el modelo de negocio social urbano como Buenos Aires, San Pablo, Bogotá, Lima y Ciudad de México.

Después de seis años en la última ciudad, y de ser conquistados por la misma naturaleza y los paraísos del caribe mexicano, Castagnino y Bolotin se definieron como buscadores de talentos y proveedores de buen gusto, en donde construyen un match entre su propia creatividad, el pensamiento estratégico y la búsqueda personal.

Lo que logra que LIKE DESIGN! integre y detone soluciones eficaces de forma sólida es esa búsqueda constante de talento focalizado, para posteriormente fusionarlo entre sí y lograr resultados únicos y a la medida, en áreas como networking, PR, prensa, diseño, arquitectura, desarrollo de ideas, concreción de proyectos, haciendo ganar a sus clientes que más que clientes son vínculos creativos ubicados en todas partes alrededor del mundo, quienes encuentran en LIKE DESIGN! un portal para conmover.

LIKE DESIGN! ofrece talento adaptado a un nuevo umbral de humanidad mediante equipos conformados por grandes desarrolladores de proyectos e implementadores, con el equilibrio adecuado entre relaciones públicas, networking, ideas, creatividad, afinidad, vanguardia y expansión.

Así, la experiencia de trabajar con la comunidad emprendedora de Tulum ha logrado que la firma alcance nuevos niveles, hecho que contribuye a que la visión de LIKE DESIGN! estimule la evolución de empresarios con una perspectiva totalmente out of the box, sin importar finalmente dónde vive el cliente conquistado desde Tulum hacia el mundo.

La hora de un nuevo proceso transicional creativo, operativo y manifestador de sueños y negocios ha llegado.

