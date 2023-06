Lilly Téllez critica método de la oposición para elegir candidato; ya no participará en el proceso

La senadora Lilly Téllez criticó el método de la alianza opositora Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, para elegir a su candidato presidencial, por lo que no participará en el proceso para ser candidata.

“Ya he decidido que no participaré en ese proceso (…) Por congruencia y sentido ético no me inscribiré en la contienda convocada”, dijo en un video que publicó este miércoles en sus redes sociales.

En la grabación de no más de 4 minutos, la legisladora señaló que el procedimiento de la oposición no garantiza condiciones de equidad entre los aspirantes ni otorga el poder a los ciudadanos ni genera certidumbre menos existen reglas sobre el origen del dinero para financiar estas actividades.

“No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos; no generan certidumbre sobre autenticidad del padrón electoral interno y al forma de recibir y contar los votos; no existen reglas claras sobe el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber que interés está detrás de cada aspirante”, señaló.

Recordó ante las confusiones que generó este método, envió 50 preguntas sobre la legalidad, transparencia y la certeza del proceso, sin embargo, no tuvo respuestas.

Aseguró que el resultado para elegir al candidato presidencial no dependerá del voto de los ciudadanos, pese a que habrá encuestas y consulta, pues esto se someterá a” factores de decisión que aún se desconocen”.

“A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados (…) No podemos combatir la ilegalidad violando la ley, no podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen”, declaró

