LinkedIn te asesorará para superar la crisis del cuarto de vida

En el mundo, 75% de los profesionales de entre 25 y 33 años sufren o han sufrido la denominada ‘Crisis del cuarto de vida’, un periodo de inseguridad y duda en torno a la vida profesional y personal.

Para ayudar a los profesionales a superar esa crisis, LinkedIn lanzó la nueva función llamada Asesoramiento profesional o Career Advice Tool, que ayuda a conectar a los más de 530 millones de usuarios de la red entre sí para obtener oportunidades de asesoramiento.

“Los interesados podrán consultar a asesores experimentados para obtener recomendaciones imparciales sobre su carrera profesional, el cambio a una nueva industria o las mejores prácticas que les ayuden a desarrollar un proyecto en el que está trabajando”, dijo LinkedIn en un comunicado.

La herramienta está disponible en el centro de Asesoramiento Profesional de los usuarios registrados en la plataforma. Lo único que hay que hacer es configurar las preferencias del tipo de consejo que se quiere dar o recibir y la plataforma recomendará perfiles que se ajusten a estas necesidades, teniendo en cuenta la experiencia profesional del interesado.

De acuerdo con LinkedIn, las razones de esta crisis están relacionadas en el 54% de los casos con no encontrar un trabajo o una carrera que no resulte apasionante, no poder adquirir una vivienda con 41%, ni tener el nivel de vida que se desea con 42%, o compararse con amigos más exitosos con 39%.

“La ‘Crisis del cuarto de vida’ se ha hecho más latente en los últimos años, debido a las grandes presiones a las que enfrentan las generaciones más jóvenes, especialmente, cuando se comparan con las generaciones anteriores”, dijo Doctor Alex Fowke, psicólogo cognitivo conductual.