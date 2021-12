Lista Forbes 2021 | Las 100 mujeres más poderosas del mundo

Nada ilustra mejor la dinámica de la lista de mujeres poderosas de Forbes que el cambio en el lugar número 1. Solo por tercera vez en los 18 años que compilamos este ranking, la canciller Angela Merkel no es la número 1; con su inminente retiro, hay la oportunidad de encontrar una nueva número uno; este año, ese honor es para la filántropa multimillonaria MacKenzie Scott.

Si bien Scott es la tercera mujer más rica del mundo, su acceso ilimitado a ese dinero y su determinación de donarlo de una manera significativa y revolucionaria es lo que la coloca por encima de la competencia.

“Todos estamos intentando regalar una fortuna que fue posible gracias a los sistemas que necesitaban un cambio”, declaró Scott este verano.

Justo detrás de ella en el número dos se encuentra la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien ascendió un puesto ahora que asumió el cargo, intercambiando puestos con Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, quien ahora es la número tres.

Todas estas mujeres refuerzan la tesis que impulsa esta lista: no es suficiente tener dinero o una posición de poder. Un multimillonario y figura pública debe estar haciendo algo con su fortuna, voz o plataforma pública. Piensa en Rosalind Brewer, la exdirectora de Operaciones de Starbucks que tomó el mando de Walgreens en marzo y actualmente es la única mujer negra que dirige una empresa S&P 500.

Brewer, defensora desde hace mucho tiempo de la diversidad en el lugar de trabajo, subió 15 peldaños hasta el puesto 17, o bien Özlem Türeci, la cofundadora e inmunóloga de BioNTech, quien es una de las 20 recién llegadas este año.

Debutó en la lista en el puesto 48 no solo porque cofundó una empresa de biotecnología, sino también por su papel en el liderazgo del desarrollo de la empresa de la vacuna mRNA contra Covid-19 en asociación con el gigante farmacéutico mundial Pfizer.

De igual forma, debuta en la lista Samia Suluhu Hassan en el número 94, es la nueva presidenta de Tanzania y ha sido fundamental en la implementación de los protocolos Covid en su país.

Luego encontrará a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, cuya franca adhesión a la libertad y democracia frente al aumento de la presión de China subió sus 28 puestos al número 9.

“Debemos salvaguardar nuestros valores compartidos para garantizar nuestra forma de vida libre y democrática”, declaró a finales de noviembre.

Algunas mujeres en esta lista vieron su poder erosionado el año pasado, particularmente en China, donde la represión del sector tecnológico y las actividades comerciales del presidente Xi Jinping han significado menos autonomía y, a su vez, rangos más bajos para personas como Dong Mingzhu de Gree Electric (bajó 11 puestos hasta el No. 58) y Joey Wat, la directora ejecutiva de Yum China (cayó 39 puestos hasta el puesto 73).

Incluso la reina Isabel no es inmune a una reevaluación: ahora en el puesto 70, la monarca cayó 24 lugares como resultado de sus apariciones públicas disminuidas y la miríada de crisis de reputación que afectaron a la Corona este año (incluidas, entre otras, las acusaciones por trato racista de la duquesa Meghan Markle).

Si bien las personas en la lista anual número 18 de las 100 mujeres más poderosas del mundo provienen de 30 países y territorios y trabajan en finanzas, tecnología, política, filantropía, entretenimiento y más, están unidas por un sentido del deber.

Frances Haugen, la exempleada de Facebook, convertida en denunciante y número 100 en la lista de este año, no se propuso publicar una gran cantidad de datos sobre su ex empleador, pero ha dicho que no podía quedarse quieta y ver cómo la compañía pone las ganancias por encima de las personas.

La cantante Taylor Swift (Número 78) no hizo sus primeros álbumes con la intención de volver a grabarlos una década después, pero es lo que tuvo que hacer para conservar sus derechos de propiedad y demostrar a otros artistas el valor de su trabajo.

“Nuestra experiencia no puede ser dictada por lo que se nos permite hacer o lo que se nos da permiso para hacer”, dijo Ava Duvernay (Número 80), directora de cine.

Si hay una declaración de tesis para esta lista, eso es lo más parecido: estas son las mujeres que están reescribiendo las reglas de los negocios, las finanzas y la política. En este momento su trabajo es más necesario que nunca.

Esta es la lista de las mujeres más poderosas del mundo

#1 MacKenzie Scott

Edad: 51 años

Fortuna: 59,000 millones de dólares

Fuente de riqueza: Amazon

MacKenzie Scott. Foto: © Danny Moloshok / Reuters 3 de abril 2018

MacKenzie Scott es filántropa, autora y exesposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, con quien estuvo casada durante 25 años. A mediados de 2019 se divorciaron y ella recibió el 25% de su participación en Amazon.

Para mayo de 2019, poco después de anunciar los términos del divorcio en Twitter, firmó el compromiso de donación, prometiendo regalar al menos la mitad de su riqueza a lo largo de su vida.

En 2020, anunció algo más de 5,800 millones de dólares en obsequios a unas 500 organizaciones sin fines de lucro; en junio de 2021, Scott dijo que dio otros 2,740 millones de dólares a 286 grupos.

#2 Kamala Harris

Edad: 57 años

Residencia: California, Estados Unidos

Estado civil: Casada

Kamala Harris Foto: Mark Makela/Getty Images.

El 20 de enero de 2021, Kamala Harris se convirtió en la primera mujer, la primera persona negra y la primera estadounidense del sur de Asia en convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos.

Lee también: Harris, la primera mujer en la presidencia de EU mientras Biden se somete a una colonoscopia

No es ajena a las primicias: en 2016, Harris fue la primera mujer indio-estadounidense en ser elegida para el Senado de Estados Unidos.

Y también en 2010, Harris se convirtió en la primera mujer afroamericana y la primera mujer en desempeñarse como fiscal general de California.



Harris es nativa de California; nació en Oakland de padres inmigrantes (su madre era de la India y su padre de Jamaica).

#3 Christine Lagarde

Edad: 65 años

Residencia: Washington, Estados Unidos

Ciudadanía: Francesa

Christine Lagarde, directora del FMI. Foto: REUTERS

Lagarde se convirtió en la primera mujer en dirigir el Banco Central Europeo el 1 de noviembre de 2019; como jefa de política monetaria europea, actualmente se enfrenta a una prueba crítica: garantizar que la pandemia de Covid-19 no cause más estragos en la zona europea.

Desde 2011 hasta mediados de 2019, Lagarde dirigió el Fondo Monetario Internacional que trabaja para garantizar la estabilidad del sistema monetario global. Lagarde fue la primera mujer en ocupar ese cargo.

#4 Mary Barra

Edad: 59 años

Residencia: Michigan, Estados Unidos

Mary Barra. Foto: Archivo.

Es directora general de General Motors desde 2014, Barra es la primera mujer en liderar uno de los tres grandes fabricantes de automóviles en Estados Unidos.

Barra ha invertido miles de millones de dólares en vehículos eléctricos, autos autónomos y en Maven, un servicio de viajes compartidos.

En la primavera de 2020, cambió las líneas de producción de GM para ayudar a Ventec Life Systems a fabricar ventiladores muy necesarios durante la pandemia de Covid-19.

#5 Melinda French Gates

Edad: 57 años

Fuente de riqueza: Microsoft

Residencia: Medina, Washington

Melinda Gates. Foto: Reuters.

Melinda French Gates es una de las mujeres más poderosas de la filantropía, como copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates.

A principios de mayo de 2021, Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio, sin embargo continúan siendo copresidentes de la fundación.

Melinda también se convirtió en multimillonaria luego de que Bill Gates transfiriera sus acciones por valor de 2,400 millones de dólares a principios de mayo de 2021, según los documentos presentados.

#6 Abigail Johnson

Fuente de riqueza: Administración de dinero

Residencia: Milton, Massachusetts

Ciudadanía: Estadounidense

Abigail Johnson, Presidenta de Fidelity Investments. Foto: Essdras M Suarez/The Boston Globe via Getty Images.

Abigail Johnson se ha desempeñado como directora ejecutiva de Fidelity Investments desde 2014, año en el que asumió el cargo de su padre, y ha sido presidenta desde el 2016. Su abuelo, Edward Johnson II, fundó el gigante de fondos con sede en Boston durante 1946.

Actualmente Johnson posee una participación estimada del 24.5% de la empresa, que tiene 4,2 billones de dólares en activos gestionados.

Johnson ha adoptado las criptomonedas por lo que en 2018, Fidelity lanzó una plataforma que permite a los inversores institucionales comerciar con bitcoins y éter.

#7 Ana Patricia Botín

Edad: 61 años

Residencia: Madrid, España

Ciudadanía: Española

Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images.

Botín asumió la presidencia de Santander en 2014, tras la repentina muerte de su padre, Emilio. En 2017 dio un golpe de estado cuando el Banco Santander adquirió el fallido Banco Popular (BP) por 1 euro para convertirse en el banco más grande de España.

Frente a los disturbios políticos, ha defendido la tecnología financiera y se ha centrado en los emprendedores, respaldando las pequeñas empresas y las empresas, propiedad de las mujeres.

Además, lanzó Santander X para apoyar el emprendimiento universitario y ayudó a crear la primera plataforma multisectorial basada en blockchain del país.

#8 Ursula von der Leyen

Edad: 63 años

Residencia: Bélgica

Ciudadanía: Alemana



Ursula Von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea. Foto: Julien Warnand/EFE.

Ursula von der Leyen fue nombrada presidenta de la Comisión Europea, en julio de 2019 y es la primera mujer en ocupar el cargo, siendo responsable de la legislación que afecta a más de 700 millones de europeos.

Desde 2005 hasta 2019, von der Leyen sirvió en el gabinete de Angela Merkel, el mandato más largo de cualquier miembro del gabinete.

Durante los últimos seis años de su tiempo en el gabinete, fue ministra de Defensa de Alemania.

#9 Tsai Ing-wen

Edad: 65 años

Residencia: Taipei, Taiwán

Estado civil: Soltera

Tsai Ing-wen. Foto: © Ulet Ifansasti / Getty Images

Tsai se convirtió en la primera mujer líder de Taiwán elegida en 2016. Desde que asumió el cargo, ha roto el protocolo al hacer acercamientos a los Estados Unidos, creando tensiones con China continental.

En 2020, Tsai ganó la reelección con más del 57% del voto popular. Su victoria fue vista como una reprimenda a los esfuerzos de Beijing por controlar la isla.

El liderazgo de Tsai a través de la pandemia de Covid-19 se considera un modelo global; en 2020, Taiwán instituyó un riguroso programa de seguimiento y localización para prevenir el contagio masivo.

#10 Julie Sweet

Edad: 54 años

Residencia: Maryland, Estados Unidos

Ciudadanía: Estadounidense

Julie Sweet. Foto: © Cindy Ord / Getty Images

Julie Sweet se convirtió en la directora ejecutiva de Accenture, la empresa de servicios globales en septiembre de 2019.

Antes de convertirse en CEO, Sweet se desempeñó como asesora general de Accenture y como directora de América del Norte, el mercado más grande de la compañía.

De igual forma, Sweet también forma parte de la Mesa Redonda de Negocios, el Consejo de Negocios Internacionales del Foro Económico Mundial y la junta directiva de Catalyst.

La diversidad es una prioridad para Sweet. “Una cultura de igualdad ayuda a todos. No es un juego”, le dijo a Forbes.

#11 Karen Lynch

Edad: 58 años

Residencia: Rhode Island

Ciudadanía: Estadounidense

Karen Lynch. Foto: © CVS Health.

Lynch ascendió al puesto más alto en la compañía de servicios de salud de 300,000 personas en febrero de 2021.

Se incorporó a CVS como vicepresidenta ejecutiva cuando completó la adquisición de Aetna por 70,000 millones de dólares en 2018.

Para marzo de 2020, Lynch se hizo cargo de la respuesta hacia la pandemia de Covid-19 de CVS; la compañía administra la mayor cantidad de sitios de prueba Covid administrados de forma independiente en Estados Unidos.

#12 Carol Tomé

Edad: 64 años

Ciudadanía: Estadounidense

Carol Tomé. Foto: © UPS.

Como ha dicho Tomé, ella rompió “muchos cristales” cuando fue nombrada para dirigir el gigante de envíos UPS en junio de 2020, siendo la primera directora ejecutiva “ajena” y la primera directora ejecutiva.

Tomé salió de su retiro para tomar el trabajo; se había retirado de un largo mandato en Home Depot, donde había sido directora financiera, en 2019.

En sus primeros 100 días como directora ejecutiva, se centró en preparar la logística para la temporada navideña de 2020 y la eventual entrega de una vacuna contra el Covid-19.

#13 Emma Walmsley

Edad: 52 años

Residencia: Reino Unido

Ciudadanía: Británica

Emma Walmsley. Foto: © Stefan Rousseau / Getty Images

Walmsley se convirtió en directora ejecutiva de GlaxoSmithKline en abril de 2017, convirtiéndola en la primera mujer en dirigir una importante empresa farmacéutica.

Desde que asumió el mando de la empresa con una historia de 300 años, dirigió un programa de reestructuración global destinado a ahorrar más de 500 millones de dólares al año para 2021.

Los ahorros se invertirán en gastos de I+D y financiación de una cartera de nuevos productos.

#14 Jane Fraser

Edad: 54 años

Residencia: Florida, Estados Unidos

Ciudadanía: Estadounidense

Foto: Fernando Luna Arce. 4 de octubre de 2016.

La ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, fue nombrada sucesora del CEO Michael Corbat en 2020 y asumió oficialmente el cargo en marzo de 2021.

Como la primera directora ejecutiva de Citi en la historia, también es la primera mujer en dirigir un importante banco de Wall Street.

Antes de ser nombrada directora ejecutiva de la empresa, Fraser se desempeñó como presidenta de Citigroup y directora ejecutiva de Banca de Consumo Global.

#15 Nancy Pelosi

Edad: 81 años

Residencia: San Francisco, California

Nacionalidad: Estadounidense

Foto: Gage Skidmore en Wikimedia Commons.

Elegida por primera vez al Congreso a los 47 años, Pelosi se convirtió en la primera mujer en liderar un partido político importante cuando fue elegida presidenta en 2007.

En 2019, comenzó su tercer mandato como ponente y recuperó el puesto después de que los demócratas retomaran la Cámara en las elecciones intermedias de 2018.

En 2019, inició el cuarto proceso de juicio político en la historia de Estados Unidos contra el presidente Donald Trump.

#16 Gail Boudreaux

Edad: 61 años

Residencia: Lake Forest, Illinois

Ciudadanía: Estadounidense

Gail Boudreaux, directora ejecutiva de Anthem. Foto: Nicholas Hunt/Getty Images para Women’s Sports Foundation.

Boudreaux fue nombrada directora ejecutiva de Anthem en 2017. Anteriormente, fue directora ejecutiva de UnitedHealthcare, la división más grande dentro de UnitedHealth Group, una de las aseguradoras de salud más grandes del país y ha completado adquisiciones de America’s 1st Choice, HealthSun y Aspire Health.

Los premios de la Fundación Anthem anunciaron más de 53 millones de dólares en subvenciones para abordar problemas de salud críticos que enfrentan los estadounidenses.

#17 Rosalind Brewer

Edad: 58 años

Residencia: Washington, Estados Unidos

Nacionalidad: Estadounidense

Rosalinda Brewer. Foto: © Walgreens Boots Alliance.

En 2021, Walgreens Boots Alliance nombró a Brewer como su CEO, convirtiéndola en la única mujer negra al frente de una empresa del S&P 500.

En 2019, también se convirtió en la única mujer negra en formar parte del directorio de Amazon. Como directora de operaciones de Starbucks de 2017 a 2021, implementó cambios de política y capacitación sobre prejuicios raciales para los empleados en más de 8,000 tiendas.

#18 Susan Wojcicki

Edad: 53 años

Fuente de riqueza: Google

Residencia: Los Altos, California

Susan Wojcicki es directora ejecutiva de YouTube, subsidiaria de Alphabet, que tiene 2,000 millones de usuarios mensuales.

En 1998, los cofundadores de Google Sergey Brin y Larry Page alquilaron el garaje de Wojcicki en Menlo Park, California y desarrollaron el motor de búsqueda de Google allí.

Fue contratada en 1999 como la empleada número 16 de Google y trabajó en todo, desde AdSense y Google Analytics hasta Google Books y Google Images.

#19 Safra Catz

Edad: 59 años

Residencia: Redwood City, California

Nacionalidad: Estadounidense

Safra Catz. Foto: © Justin Sullivan / Getty Images.

Catz se ha desempeñado como CEO de la firma de software Oracle desde septiembre de 2014, cuando el fundador Larry Ellison renunció al cargo.

Se incorporó a Oracle en 1999 y se le atribuye haber encabezado la agresiva estrategia de adquisiciones de Oracle, ayudando a cerrar más de 130 adquisiciones.

Catz, quien nació en Israel, es licenciado en derecho en la Universidad de Pensilvania y trabajó en Wall Street durante 14 años cubriendo la industria del software.

#20 Ruth Porat

Edad: 64 años

Fuente de riqueza: Google

Residencia: Palo Alto, California

Ruth Porat. Foto: © Chip Somodevilla / Getty Images

Ruth Porat ha sido directora financiera de la empresa matriz de Google, Alphabet, desde 2015. Antes de Google, Porat ascendió en las filas de Morgan Stanley durante una carrera de 27 años hasta convertirse en director financiero en 2010.

Porat ha sido elogiada por frenar el gasto en algunas de las “otras apuestas” de Google, incluida la entrega de su propio servicio inalámbrico.

