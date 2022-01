Lista Forbes 50 over 50 | Las 50 mujeres más exitosas mayores de 50 años: EMEA 2022

Las mujeres de todo el mundo están demostrando que los 50 años o más son la nueva edad dorada. Te presentamos a las fundadoras, líderes empresariales, políticas, científicas y mujeres vanguardistas que marcan el camino en Europa, Oriente Medio y África.

Özlem Türeci

54 años | Cofundadora y directora médica de BioNTech | Alemania

La científica turco-aleman Ozlem Tureci Foto: Abdulhamid Hosbas/Agencia Anadolu a través de Getty Images.

El nombre de Türeci siempre será sinónimo de la pandemia de Covid-19 y de la vacuna que ayudó a promover BioNTech, la compañía que cofundó en 2008.

Türeci es doctora e inmunóloga de formación (durante décadas, investigó formas innovadoras de tratar el cáncer), además de supervisar el “Proyecto Lightspeed” de BioNTech, el cual desarrolló con éxito una vacuna de ARN mensajero para Covid-19.

Esto junto al gigante Pfizer, la empresa comenzó la distribución al público durante el primer año de la pandemia. Sin embargo, BioNTech no es su primera aventura empresarial; ella y su esposo, Ugur Sahin (quien es su cofundador en BioNTech y director ejecutivo), también fundaron Ganymed Pharmaceuticals, enfocada en terapias contra el cáncer, en 2001 y la vendieron por aproximadamente 1,400 millones de dólares en 2016.

Raja Al Gurg

66 años | Directora General, Grupo Easa Saleh Al Gurg | Emiratos Árabes Unidos

La empresaria Al Gurg es directora gerente y vicepresidenta del Grupo Easa Saleh Al Gurg, uno de los conglomerados más grandes de Medio Oriente. Además, es presidenta del Consejo de Mujeres Empresarias de Dubái y miembro de la junta de la Cámara de Comercio e Industria de Dubái.

En 2020, Al Gurg recibió la Legión de Honor de manos del presidente francés Emmanuel Macron por sus esfuerzos para fortalecer la asociación entre Francia y los Emiratos Árabes Unidos.

Fatima Al Jaber

56 años | Miembro de la Junta, Grupo Al Jaber; Presidenta, Al Bashayer Investment Group | Emiratos Árabes Unidos

Ingeniera arquitectónica de formación, Al Jaber es una de las mujeres más influyentes de los Emiratos Árabes Unidos. Fue directora de operaciones de Grupo Al Jaber, un conglomerado con negocios en construcción, logística y fabricación de 50,000 empleados, el cual fundó junto a su padre.

Ahora forma parte del directorio de la compañía y también se desempeña como presidenta del directorio de Al Bashayer Investment Group, una consultaría de inversión con 22,000 millones de dólares en activos bajo administración que opera en el Golfo, Medio Oriente y Asia.

Svetlana Alexievich

73 años | Periodista-Historiadora | Bielorrusia

En 2015, Alexievich se convirtió en la primera mujer de Bielorrusia en ganar el Premio Nobel de literatura. Esto gracias a su crítica de los regímenes dictatoriales a través de sus escritos sobre la vida soviética y postsoviética, los cuales han sido aclamados por su enfoque en el individuo y la humanidad subyacente de las personas atrapadas en una crisis.

En 2020, Alexievich se unió a un consejo que aboga por una transición pacífica del poder en las elecciones presidenciales de Bielorrusia. Ella fue la única miembro que no fue arrestada por participar y, en el otoño de 2020, se fue a Alemania.

Raya Ani

55 años| Arquitecta-Fundadora, RAW-NY | Emiratos Árabes Unidos

El trabajo de Ani está parcialmente inspirado en su madre, quien soñaba con ser arquitecta pero en cambio se convirtió en profesora de arte.

Ani completó su licenciatura en la Universidad de Bagdad y su posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés); en las décadas posteriores, su trabajo arquitectónico realizado en el sur de Irak hasta el complejo deportivo Aspire en Qatar ha sido reconocido por la Unesco.

Durante años, Ani fue nombrada una de las mejores arquitectas de Oriente Medio y fue la diseñadora responsable del Pabellón de Irak para la Expo Dubai 2020.

Anne Boden

61 años| Fundadora-CEO, Starling Bank | Reino Unido

Harta del “mohoso” sistema bancario británico, Boden fundó su propio banco digital, Starling, durante 2014.

Antes de unirse al auge de la tecnología financiera a los cincuenta años, Boden tuvo una distinguida carrera de 30 años en las finanzas mundiales, incluyendo el Royal Bank of Scotland.

Starling, quien ha ganado el premio al Mejor Banco Británico todos los años desde 2018, ahora tiene depósitos por valor de casi 8,000 millones de libras y más de dos millones de cuentas de clientes. Boden también es reconocida por publicar en 2020 las memorias: Banking On It: How I Disrupted an Industry.

Mo Abudu

57 | Fundadora-CEO, EbonyLife Media | Nigeria

Presentadora nigeriana de programas de entrevistas y propietaria de Ebony Life Television, Mo Abudu Foto: © Brian de Rivera Simón/Getty Images.

Abudu vio la oportunidad de expandir los programas y las historias que se transmiten en el continente africano, y en 2013 fundó EbonyLife, la cadena de televisión panafricana. A medida que la empresa ha crecido, también lo han hecho sus oportunidades.

En 2020, firmó un acuerdo histórico de películas y televisión de varios títulos con Netflix, el primero de su tipo para una empresa de medios africana. También tiene proyectos en proceso con Sony y AMC. Su objetivo es ser la narradora más influyente de África, y la más identificable.

“Soy una mujer normal que vive en África. Tengo 50 años; mi corazón se rompe y se repara, tengo aspiraciones”, dijo en 2020. “Merezco que se cuente mi historia, incluso si es algo del día a día. No tiene que ser sobre el comercio de esclavos.

Laurel Bowden

56 | Socia, 83Norte| Reino Unido.

Bowden es socia de 83North, la firma global de capital de riesgo antes conocida como Greylock IL. En 2019, la firma recaudó un fondo de 300 millones de dólares para invertir en Europa e Israel. Se unió en 2008 y obtuvo una gran salida ese año cuando PayPal adquirió la empresa de pagos Zettle por 2,200 millones de dólares.

De igual forma lideró inversiones en el servicio de entrega Just Eat, así como en las empresas de software Hybris y Qliktech. Es inversionista ángel en compañías como Fizzback y Wix.

Emmanuelle Charpentier

53 años| Cofundadora-Científica | Francia

Después de años de depender de subvenciones a corto plazo para financiar su trabajo, Charpentier, microbióloga, tenía 45 años antes de emplear a su propio técnico de laboratorio.

Las manos adicionales pronto valieron la pena: a los 51 años ganó el Premio Nobel de Química 2020 por descubrir una técnica de edición de genes que cambió el juego, compartiendo el galardón generalmente dominado por hombres con su colega estadounidense Jennifer Doudna.

La compañía de terapia génica que ella cofundó, CRISPR Therapeutics, se hizo pública en 2016 y ahora cuenta con una capitalización de mercado de más de 5,000 millones de dólares.

Maria Grazia Chiuri

57 años | Directora Artística, Christian Dior | Italia

Chiuri fue criada en Roma por su madre modista, actualmente tiene más de 25 años de experiencia en la industria de la moda, comenzando como diseñadora de bolsos en Fendi.

Después de cumplir 50 años, alcanzó un hito en su carrera y se convirtió en la primera mujer al frente de la famosa casa de Christian Dior desde que se creó la marca en 1946.

Antes de su nombramiento, Chiuri tuvo una exitosa gestión de ocho años como codirectora creativa de Valentino.

Dame Judi Dench

87 años | Actriz | Reino Unido.

A pesar de que Dench hizo su debut como actriz profesional en 1957, ganó su único Oscar los 64 años por ser Mejor actriz de reparto en su papel de la reina Isabel I en Shakespeare In Love lanzada en 1998.

Ha recibido muchos otros elogios; incluido el de damehood en 1988, además de seis premios de la Academia Británica de Cine, siete premios Olivier y un Tony.

Dench apoya a numerosas organizaciones benéficas, incluida Calibre Audio, un servicio de audiolibros “gratuito de por vida” para cualquier persona que tenga una discapacidad que dificulte la lectura impresa.

Judy Dlamini

62 años | Fundadora-Presidenta Ejecutiva, Mbekani Group | Sudáfrica

Dlamini comenzó su carrera como médica antes de hacer la transición a los negocios y lanzar su compañía Mbekani Group, un conglomerado con empresas que van desde equipos quirúrgicos hasta moda de lujo, en 1996.

Su libro de 2017, Equal but Different, investigó la intersección de raza, género y clase social en la carrera de las mujeres líderes. Actualmente se desempeña como rectora de la Universidad de Witwatersrand y también forma parte de la junta del Fondo de Respuesta a la Violencia de Género y el Feminicidio.

Rebecca Enonchong

54 años| Fundadora-CEO, AppsTech | Camerún

La emprendedora tecnológica dirige AppsTech, un proveedor global de soluciones de aplicaciones empresariales, fundado en 1999. En 2015, cofundó I/O Spaces, un espacio de coworking inclusivo.

Es conocida por su trabajo en la promoción de la tecnología en África y ha presidido el Centro Africano de Tecnología, Innovación y Espacios de Emprendimiento desde 2010.

Además Fue nombrada Líder Global del Mañana por el Foro Económico Mundial. En 2021, Enonchong fue confirmada como vicepresidenta de la junta directiva de la Fundación OMS.

Delphine Ernotte

55 años | Presidenta, France Televisions / Unión Europea de Radiodifusión | Francia

En 2015, Ernotte se convirtió en la primera directora ejecutiva de France Télévisions, la cadena de televisión nacional de Francia; para 2020, fue elegida para ser la primera mujer presidenta de la Unión Europea de Radiodifusión, una alianza de 115 organizaciones de medios de comunicación de servicio público en toda Europa.

También ha sido miembro del Global Task Force for Public Media desde su fundación en 2019, donde tiene el mandato de defender los intereses y valores de los medios públicos a escala global.

Nadia Al Saeed

56 años| CEO, Banco al Etihad | Jordán

Nadia Al Saeed. Foto: Forbes Middle East.

Al Saeed es una mujer influyente en la banca y las finanzas en el Medio Oriente. Desde 2008 se ha desempeñado como directora ejecutiva de Bank al Etihad y en 2014 lanzó el programa de mercado de mujeres del banco, Shorouq, para apoyar la participación económica femenina en todo el país.

El programa aumentó la base de clientes femenina del banco hasta por ocho veces. Al Saeed fue elegida como la primera mujer presidenta de la junta de la comunidad empresarial global, Endeavour Jordan, por un período de tres años en diciembre de 2020.

Es copresidenta del sector privado del Acelerador de Cierre de la Brecha de Género en Jordania por el Foro Económico Mundial y también fue Ministra de tecnología de la información y las comunicaciones de Jordania en 2004.

Bernardine Evaristo

62 años| Autora | Reino Unido

Evarista es novelista, poeta, dramaturga, ensayista y activista galardonada quien ganó el Premio Booker durante el 2019 por su novela Girl, Woman, Other. Fue la primera mujer y británica negra en ganar el prestigioso premio en sus 50 años de historia.

En 2020, se convirtió en la primera autora negra en encabezar la lista de libros de ficción en el Reino Unido. También se ha pronunciado sobre la falta de historias sobre mujeres mayores y escritas por ellas en la ficción británica.

Kristalina Georgieva

68 años| Directora y Gerente, Fondo Monetario Internacional | Bulgaria

Georgieva fue nombrada jefa de la institución financiera global en 2019, lo que la convirtió en la primera persona de un mercado emergente en dirigir la agencia.

A pesar de la tradición de que los candidatos del FMI no deben tener más de 65 años al comienzo de su mandato, Georgieva no cumplió con esta regla.

En 2021, el directorio ejecutivo del FMI le dio un voto de confianza tras las acusaciones de que manipuló datos durante su mandato como alta funcionaria del Banco Mundial, donde comenzó como economista ambiental en 1993.

Sarah Gilbert

59 años| Vacunóloga, Universidad de Oxford | Reino Unido

Sarah Gilbert lideró el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19 en la Universidad de Oxford y se convirtió en el rostro de la lucha para acabar con la pandemia.

El año pasado, la coinventora de la vacuna de Oxford/AstraZeneca fue reconocida con un título de dama e incluso se le hizo una muñeca Barbie en su honor.

Actualmente se han lanzado alrededor de 2,000 millones de dosis de la vacuna en más de 170 países desde su autorización de emergencia en el Reino Unido a fines de 2020.

Esther Hayut

68 años| Presidenta del Tribunal Supremo de Israel | Israel

Descrita por el diario Jerusalem Post como “en camino de estar entre los presidentes de justicia más influyentes de Israel”, Hayut fue nombrada presidenta del Tribunal Supremo en 2017.

Una vez que prestó juramento, se comprometió a “defender” a la corte de los intentos por motivos políticos de debilitarla. Sus padres fueron dos sobrevivientes rumanos del Holocausto y fue criada por sus abuelos en Israel y actualmente es considerada una de las mujeres más poderosas de este país.

Hortensia Herrero

71 años| Copropietaria-Filántropa | Mercadona | España

Foto: Fundación Hortensia Herrero.

Herrero posee casi el 28% de la participación de Mercadona, la cadena de supermercados española que ayudó a crecer con su esposo a más de 1,600 tiendas.

El éxito de Mercadona ha convertido a Herrero en multimillonaria, y en 2012 fundó la Fundación Hortensia Herrero para preservar el arte y la cultura en Valencia, su ciudad natal.

La fundación apoya el arte contemporáneo, la danza y los sitios patrimoniales, incluidas las iglesias.

Herrero invirtió personalmente seis millones de euros para restaurar la iglesia de San Nicolás de Valencia, que se terminó el año pasado. En 2021, también donó tres millones de vacunas a los puntos de vacunación de Covid-19 en Valencia.

Barbara Jatta

59 años| Directora, Museo del Vaticano | Italia

Jatta, una historiadora del arte italiana, ha estado a cargo de uno de los museos más visitados del mundo desde 2016. Es la primera mujer como director que supervisa las aproximadamente 70,000 obras de arte de los museos (incluida la pintura de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina).

Jatta ha sido elogiada por liderar muchas iniciativas innovadoras desde que asumió el cargo, incluida la digitalización de la biblioteca del Vaticano y la creación de recorridos virtuales interactivos, que fueron populares en todo el mundo durante la pandemia.

Kasia Kieli

55 años | Presidenta-Directora General, Discovery EMEA | Polonia

En 2000, Kieli fundó la oficina del gigante de los medios Discovery en Polonia: comenzó con un equipo de dos y hoy supervisa a más de 4,000 empleados y es responsable de la operación internacional más grande de Discovery, una que capta más de 1,000 millones de espectadores anuales.

En 2018, lideró la adquisición de TVN por parte de Discovery, la emisora número 1 en Polonia. En diciembre pasado, la empresa sobrevivió a la legislación propuesta que habría impedido que las empresas extranjeras tuvieran una participación mayoritaria en los medios de difusión polacos.

Christine Lagarde

66 años| Presidenta Banco Central Europeo | Francia

Lagarde se ha acostumbrado a que la presenten como “la primera mujer”. En 2011, a los 55 años, fue la primera mujer nombrada para dirigir el Fondo Monetario Internacional.

En 2019, se convirtió en la primera mujer presidenta del Banco Central Europeo, posición que la pone a cargo de la política monetaria que afecta a los casi 750 millones de ciudadanos de Europa. Es una abierta defensora de la reforma de género en el sector financiero.

Anne-Marie Lagrange

59 años| Astrofísica | Francia

Lagrange es una astrofísica que trabaja en el Instituto de Grenoble en Francia desde 1990. Gran parte de su carrera se ha dedicado al análisis de la estrella Beta Pictoris en la constelación de Pictor.

En 2019, Lagrange dirigió un equipo mundial en el descubrimiento de un nuevo planeta en esta constelación. Además de una gran cantidad de premios científicos, recibió la Légion d’honneur, el mayor reconocimiento de Francia, en 2012, y la Orden Nacional del Mérito en 2015.

Angelique Kidjo

61 años| Cantante-Activista | Benín

Angelique Kidjo Foto: © Kristy Sparow/Getty Images para Global Citizen.

Kidjo es una aclamada cantante, compositora y activista que ha visto nacer algunos de sus mayores éxitos después de cumplir 50 años. La larga lista incluye ganar tres de sus cuatro premios Grammy y actuar en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2011, participar en la Asamblea General de la ONU en 2015 y en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Cuando no está creando música, Kidjo es una activista declarada de las mujeres y los niños en África. En 2006 fundó Batonga, una fundación benéfica destinada a apoyar los esfuerzos empresariales de las mujeres y la educación de las niñas.

En 2020, Batonga operó 173 clubes de liderazgo (con distanciamiento social) para niñas de 10 a 18 años y estableció 50 círculos de pequeñas empresas para jóvenes empresarias que, a su vez, supuso el lanzamiento de 50 nuevos negocios.

Susanna Mälkki

52 años| Directora Titulaar, Orquesta Filarmónica de Helsinki | Finlandia

En 2016, Mälkki, directora de orquesta y violonchelista finlandesa, fue la primera mujer nombrada directora principal de la Orquesta Filarmónica de Helsinki de 144 años.

Mälkki hizo su debut en el Carnegie Hall con la Filarmónica de Nueva York este mes. Después de anunciar que dejará su cargo actual al final de la temporada 2022-23, se rumora que será la próxima directora musical de NY Phil, lo que la convertiría en la primera mujer en ostentar el título.

Pat McGrath

56 años| Fundadora y maquillista, Pat McGrath | Reino Unido

Nacida en una familia de clase trabajadora, McGrath es la primera maquillista en convertirse en dama británica en 2021. Ahora considerada una de las maquilladoras más influyentes del mundo, McGrath saltó a la fama a través de sus colaboraciones con la diseñadora Miuccia Prada y el fotógrafo Steven Meisel.

En 2015, cuando cumplía 50 años, lanzó Pat McGrath Labs; sus líneas y colaboraciones (con marcas como Supreme y tiendas de alta gama como Selfridges) que normalmente se agotan rápidamente tras el lanzamiento.

Sarah McPhee

68 años| Directora de la Junta | Suecia

McPhee comenzó su carrera en Mozambique como gerente de programas de la ONU, pero rápidamente se dedicó a la economía y nunca miró hacia atrás.

Después de obtener un título de posgrado en la Escuela de Economía de Estocolmo, McPhee pasó a dirigir divisiones comerciales en PwC, GE Capital y varios fondos de pensiones suecos.

Desde 2008 hasta 2015, dirigió el fondo de inversión de pensiones SPP de Suecia, y en los años posteriores ha sido directora de la junta, sirviendo en el comité ejecutivo del unicornio de pagos Klarna, el gigante industrial sueco Axel Johnson y Houdini Sportswear.

Martina Merz

58 años| Consejero Delegado, Grupo Thyssenkrupp | Alemania

En 2019, la ingeniera se convirtió en la primera mujer en dirigir una de las grandes empresas industriales de Alemania al ser nombrada directora ejecutiva del conglomerado.

Con más de 100,000 empleados y aproximadamente 38,000 millones de dólares en ingresos fiscales para 2020-2021, Thyssenkrupp es uno de los mayores productores de acero del mundo.

Anteriormente, Merz pasó más de dos décadas trabajando en Bosch y, más recientemente, fue directora ejecutiva de Chassis Brakes International.

Shulamit Levenberg

52 años| Cofundadora y asesora científica principal, Aleph Farms | Israel

Shulamit Levenberg. Foto: Levenberg Lab

Levenberg ha estudiado biología celular y formación de tejidos durante toda su carrera, y está aplicando activamente su trabajo a los sectores académico y privado: dirige un laboratorio de ingeniería de tejidos y células madre en el Instituto de Tecnología Technion-Israel, y también es cofundadora de Aleph Farms, una startup de carne cultivada en laboratorio con sede en Israel con unos 118 millones de dólares en financiación.

A principios de 2021, la compañía de Levenberg reveló su versión de un bistec “sin sacrificio”, creado, en parte, con tecnología de bioimpresión 3D. El año pasado, también recibió una Medalla de Distinción inaugural del Centro Peres para la Paz y la Innovación por su investigación pionera y por servir como modelo a seguir para todas las mujeres y niñas.

Dra Matshidiso Moeti

57 años| Directora Regional para África, Organización Mundial de la Salud | Botsuana

En 2015, Moeti hizo historia como la primera mujer en ser nombrada directora regional de la OMS para África, la directiva fue reelegida para un segundo mandato de cinco años que comenzó en 2020 y prometió trabajar para acelerar los esfuerzos regionales para lograr la cobertura universal de salud.

Es originaria de Botswana y se unió a la Oficina Regional de África de la OMS en 1999, desde entonces ha ocupado una variedad de funciones, incluida la de directora regional adjunta.

Louisa Mojela

65 años| Cofundadora, Wiphold | Sudáfrica

Mojela es una de las arquitectas de Wiphold, la primera plataforma de inversión de propiedad de mujeres de Sudáfrica. Mojela y sus cofundadores iniciaron el fondo en 1994 con 500,000 rands como capital inicial; hoy, la cartera está valorada en más de 2,000 millones de rands.

Durante 2021 recibió un doctorado honorario de la Universidad de Stellenbosch por empoderar a las mujeres en África. De igual forma diversificó recientemente sus intereses comerciales: en 2018, fundó Bophelo BioScience & Wellness, una nueva empresa de cannabis medicinal en Lesotho.

Helena Morrissey

55 años| Fundadora, Club 30% | Reino Unido

La baronesa Morrissey es conocida por fundar el Club del 30%, una campaña a favor de directorios con mayor equilibrio de género, y es presidenta del Proyecto de Diversidad de la industria de inversiones.

La madre de nueve hijos fue directora ejecutiva de Newton Investment Management, un fondo de inversión de 50,000 millones de euros, durante 15 años antes de ser nombrada baronesa Morrissey y nombrada miembro de la Cámara de los Lores en 2020.

Leena Nair

52 años| CEO, Chanel | Reino Unido

Nair, una ejecutiva comercial británica-india y directora ejecutiva de Chanel, tomó las riendas de la casa de moda de 112 años fundada por Coco Chanel a principios de 2022, convirtiéndose en la primera mujer, la primera asiática y la más joven en ocupar el cargo.

La medida fue ampliamente elogiada y los observadores externos incluso sugirieron que su nombramiento podría señalar el final de un “enfoque colonialista” de la moda.

Anteriormente, Nair trabajó en Unilever, donde fue la primera asiática, la primera mujer y la jefa de recursos humanos más joven.

Chi-chi Nwanoku

56 años| Contrabajista, directora artística y profesora | Reino Unido

De ascendencia nigeriana e irlandesa, Nwanoku es la fundadora de Chineke! Orchestra, la primera orquesta profesional y juvenil de Europa compuesta en su mayoría por músicos negros, asiáticos y de etnias diversas.

Nwanoku, quien es contrabajista y profesora de música en la Royal Academy of Music de Londres, lanzó la orquesta a los 50 años después de observar que, a pesar de tres décadas en la música clásica, seguía siendo la única persona de color en el escenario.

Ngozi Okonjo-Iweala

66 años| Directora general, Organización Mundial del Comercio | Nigeria

Okonjo-Iweala, experta en economía mundial, es la primera mujer y la primera directora general africana de la OMC, el organismo de regulación del comercio.

Anteriormente, la Dra. Okonjo-Iweala se desempeñó dos veces como Ministra de Finanzas de Nigeria y brevemente como Ministra de Relaciones Exteriores, siendo la primera mujer en ocupar ambos cargos.

También ha sido la presidenta de la junta de Gavi, la Alianza de Vacunas, desde el 2016. De igual forma es la fundadora de la primera organización de investigación de opinión indígena de Nigeria, NOI-Polls.

Ana Proykova

70 años| Física-Matemática | Bulgaria

Proykova, la física computacional, es profesora de investigación en la Universidad de Sofía y directora del Laboratorio de Computación de Alto Rendimiento en el Parque Tecnológico de Sofía. Su trabajo es muy citado y ha laborado con las mejores universidades del mundo.

Es una defensora de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), cofundadora del Centro Búlgaro para Mujeres en Tecnología, además preside el comité de igualdad de oportunidades de la Sociedad Europea de Física y se desempeña como presidenta de la Asociación Búlgara de Mujeres Universitarias.

Jennifer Riria

71 años| Fundadora, Fideicomiso Financiero de Mujeres de Kenia | Kenia

Riria es fundadora de KWFT Microfinance Bank y ha sido miembro de la junta desde 1991. También es directora ejecutiva de grupo de Echo Network Africa, anteriormente Kenya Women Holding, una institución de desarrollo dirigida por mujeres y al servicio de ellas.

Durante más de tres décadas Riria ha dirigido KWFT y lo ha convertido en una ONG no rentable en el banco de microfinanzas más grande de Kenia. KWFT ha atendido a más de 3 millones de mujeres y ha desembolsado más de 3,000 millones de dólares.

Carme Ruscalleda i Serra

69 años| Chef | España

La reconocida chef autodidacta abrió su primer restaurante, Sant Pau, en 1988 junto a su marido en Cataluña. El restaurante ganó tres estrellas Michelin pero cerró sus puertas a finales de 2018.

Con seis estrellas Michelin en total, es la primera cocinera catalana en conseguir tres estrellas. Ruscalleda ha abierto otros restaurantes, como Sant Pau en Tokio durante el 2004 y Moments en el Hotel Mandarin Oriental de Barcelona en 2009, además ha publicado varios libros de cocina.

Fatma Samoura

59 años | Secretaria General, FIFA | Senegal

Samoura es una de las pioneras en el mundo del deporte: en junio de 2016, a los 53 años, se convirtió en la primera mujer africana en ocupar el cargo de secretaria general de la FIFA.

Desde su nombramiento ha aumentado el número de mujeres empleadas por la organización, incluso en puestos directivos superiores. En 2021, se unió a la junta directiva de The Global FoodBanking Network, una organización internacional sin fines de lucro que trabaja por un futuro sin hambre en más de 40 países.

Elaine Sullivan

60 años | CEO, Keltic | Irlanda

Sullivan tiene más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica y recientemente cofundó Keltic Pharma Therapeutics. De igual forma cofundó Carrick Therapeutics, donde anteriormente se desempeñó como directora ejecutiva y supervisó la ronda de financiamiento Serie A de 95 millones de dólares de la compañía en 2016.

En 2018, Sullivan ganó el premio EY Emerging Entrepreneur of the Year y ha ocupado puestos de vicepresidenta en equipos de gestión de investigación y desarrollo tanto en AstraZeneca como en Eli Lilly and Company.

Samia Suluhu Hassan

61 años| Presidenta, Tanzania | Tanzania

Suluhu Hassan es la sexta y actual presidenta de Tanzania, y la primera mujer en ocupar el cargo. Asumió el cargo cuando el expresidente John Magufuli murió en marzo de 2021.

Suluhu Hassan, la exvicepresidenta, comenzó su carrera política en 2000, cuando fue elegida miembro especial de la Cámara de Representantes de Zanzíbar y nombrada ministra de gobierno por Presidente Amani Karume. En ese momento era la única mujer ministra de alto rango en el gabinete.

Natalie Massenet

56 años| Socia fundadora, Imaginary Ventures | Reino Unido

Natalie Massenet asiste al lanzamiento del libro ‘Be Cool, Be nice’ en la Cámara de los Lores el 13 de noviembre de 2017 en Londres, Inglaterra. Foto: © Darren Gerrish/WireImage.

Massenet comenzó su carrera en el periodismo de moda y aprovechó su conocimiento para convertirse en empresaria. En 2000 fundó el sitio de moda de lujo en línea Net-a-Porter, el cual convirtió en un fenómeno y 10 años más tarde lo vendió a un holding suizo por 50 millones de libras esterlinas.

Después de sus 50 años fue nombrada dama y su trabajo se ha centrado en sembrar la próxima generación de nuevas empresas innovadoras (y a menudo fundadas por mujeres) de comercio electrónico y estilo de vida.

En 2017, cofundó la empresa de riesgo inicial Imaginary Ventures: sus dos fondos tienen 75 millones de dólares y han invertido en compañías como Everlane, Mejuri, Skims y Daily Harvest.

Stefania Triva

57 años| Presidenta-CEO, Copán | Italia

Triva es la directora ejecutiva de Copan, con sede en Italia, que fabrica dispositivos de recolección y transporte para hacer pruebas de diagnóstico, genómica y forense.

Desde que asumió el cargo de directora ejecutiva en 2014 a los 50 años, ha ayudado a hacer crecer la empresa familiar, uno de los fabricantes más grandes del mundo de hisopos flocados especiales para pruebas de PCR de Covid-19 y otras enfermedades, hasta convertirse en un jugador global con casi 250 millones de dólares en ingresos en 2020.

Donatella Versace

66 años | Directora creativa, Versace | Italia

Después de que Gianni Versace fuera asesinado en 1997, su hermana menor, Donatella, se hizo cargo de la casa de modas del mismo nombre. A lo largo de los años, ha sido la mente maestra de una serie de momentos de alto perfil, incluido el vestido selvático de J.Lo para los premios Grammy que usó en 2000.

En 2018, cuando tenía 63 años, ejecutó el mayor negocio de su vida: vender la marca a Michael Kors por 2,100 millones de dólares. Versace sigue siendo la directora creativa y la cara pública de la empresa.

Margrethe Vestager

53 años | Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea | Dinamarca

Vestager pasó dos décadas en el gobierno danés antes de conseguir un trabajo en el que expusiera a las empresas tecnológicas más grandes del mundo.

Desde 2014, fue nombrada Comisaria de Política de Competencia de la Unión Europea y luego vicepresidenta ejecutiva en 2019 con la responsabilidad de una “Europa adecuada para la era digital”, ha tomado medidas contra Apple, Amazon, Facebook y otros.

En 2018, Vestager multó a Google con una sanción récord de 4,340 millones de euros por abusar de su dominio en el mercado.

Corinne Vigreux

57 años| Cofundadora, TomTom | Francia

Como una de las cofundadoras de TomTom (la empresa de cartografía y GPS con una capitalización de mercado de 1,000 de millones de euros) Vigreux es una de las emprendedoras más destacadas de Europa.

Actualmente usa su posición para ayudar a las mujeres a seguir su ejemplo; en 2018, abrió Codam, una escuela de codificación gratuita en Ámsterdam.

“Existe una importancia social para enseñar habilidades digitales a todos, especialmente porque la automatización interrumpirá todos los trabajos en la próxima década”, dijo recientemente.

Anca Vlad

64 años | Fundadora-Presidenta, Fildas-Catena | Rumania

Descrita como la mujer más poderosa en los negocios rumanos, Vlad es la fundadora del grupo farmacéutico Fildas-Catena, el jugador más fuerte en el mercado nacional de distribución farmacéutica.

En 2019 fue reconocida como la mujer de negocios más poderosa de Rumania en la Capital Gala, además de encabezar la lista de mujeres más influyentes de Forbes Rumania. Tan solo el año pasado fue elegida miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Empresas Familiares, con sede en Bruselas.

Ursula von der Leyen

63 años | Presidenta, Comisión de la UE | Alemania

En 2019, von der Leyen se convirtió en la primera mujer presidenta de la Comisión Europea, el poder ejecutivo de la Unión Europea. En este cargo, es responsable de la legislación que afecta a casi 750 millones de europeos. Antes de su nombramiento, sirvió en el gabinete alemán, y más recientemente se desarrolló como Ministra de Defensa.

Ha sido elogiada por el éxito silencioso de la respuesta pandémica de la UE. Desde que asumió el cargo, ha criticado abiertamente a Polonia y Hungría por sus políticas antiLGBTQ.

Filya Zhebrovska

71 años| Silla, Farmak | Ucrania

Una de las empresarias más ricas y exitosas de Ucrania, Zhebrovska ha ayudado a hacer crecer a la empresa farmacéutica Farmak hasta convertirla en uno de los mayores exportadores farmacéuticos de Ucrania.

Se desempeñó como directora ejecutiva de la compañía desde 1995 hasta 2007 y ha sido presidenta de su directorio durante los últimos 14 años. Zhebrovska también posee 100 patentes ucranianas.

