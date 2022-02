Lista Forbes: Estos son los artistas mejor pagados de EU en 2022; de Peter Jackson a Taylor Swift

Nunca ha habido un mejor momento para vender, especialmente si eres una superestrella o artista que posee los derechos de décadas de éxitos. Casi la mitad de los 25 principales ganadores, incluido Peter Jackson el director de El señor de los anillos y el rockero Bruce Springsteen, aseguraron sus lugares en las filas al deshacerse de todos o partes de sus estudios o catálogos de música.

En diciembre, Springsteen vendió los masters y los derechos de publicación de toda su música grabada y sus composiciones, incluidos 11 álbumes multiplatino y cinco sencillos de oro, por lo que las fuentes dicen que su ganancia fue de casi 500 millones de dólares. El comprador fue Sony Music.

El acuerdo de gran éxito coloca al ganador de 20 premios Grammy en el número 2 en la lista Forbes de los artistas mejor pagados de 2021, detrás del director Peter Jackson, quien recaudó 600 millones de dólares en efectivo tras vender parte de su compañía de efectos visuales por 1,600 millones de dólares en noviembre. Ese acuerdo convirtió a Jackson en un multimillonario.

Las bibliotecas musicales no son las únicas piezas de contenido que se venden por mucho más que una canción. En los últimos dos años, los principales servicios de transmisión han gastado unos 3,700 millones de dólares para asegurar los derechos de éxitos televisivos como Friends y Law & Order, lo que ayudó a colocar a los creadores de ambos programas en la lista de artistas de este año.

Los creadores de South Park, Matt Stone y Trey Parker aseguraron un lugar en la lista de este año, gracias a un acuerdo de 900 millones de dólares con Viacom, que aseguró el éxito de 25 años para su servicio de transmisión.

Reese Witherspoon, la mujer con mayores ganancias en entretenimiento el año pasado se posiciona en el No. 12 tras vender una parte de su compañía de producción Hello Sunshine a la firma de capital privado Blackstone en una valuación de 900 millones de dólares en agosto.

Jay-Z, Dwayne Johnson “The Rock” y Kanye West ocuparon lugares entre los cinco primeros con sus propias sumas de 9 cifras, la mayoría obtenidas no por rapear, producir o actuar, sino por vender champagne, tequila y tenis.

Incluso Taylor Swift, la número 25 y quien cuenta con 52 millones de dólares y un rostro fresco, ganó la mayor parte de su dinero regrabando álbumes que lanzó por primera vez hace una década.

Los 25 artistas mejor pagados ganaron un total combinado de 4,400 millones de dólares antes de impuestos y tarifas en 2021, la gran mayoría lo hizo sin crear nada nuevo. (Esto es el doble de los 2,200 millones de dólares que ganaron las 25 celebridades principales en 2020).

“Hay tantas opciones en estos días que la gente gravita hacia lo que sabe”, declaró Tom Freston, el exejecutivo de Viacom quien dio luz verde a South Park cuando aún circulaban las cintas VHS.

1. Peter Jackson

Fortuna: 580 millones de dólares

El director de El señor de los anillos vendió parte de su firma de efectos visuales Weta Digital a Unity Software por 1,600 millones de dólares en noviembre, lo que lo convirtió en la tercera persona en la historia en convertirse en multimillonario (después de Steven Spielberg y George Lucas) haciendo películas.

2. Bruce Springsteen

Fortuna: 435 millones de dólares

“The Boss” descargó todo su trabajo en su sello Sony Music Group en diciembre. La venta, estimada en casi 500 millones de dólares, incluyó cinco décadas de canciones icónicas, grabaciones y créditos de composición de canciones de 20 álbumes de estudio, múltiples cajas y grabaciones en vivo.

3. Jay-Z

Fortuna: 340 millones de dólares

El primer multimillonario del hip-hop mostró sus habilidades comerciales en 2021 cuando cobró participaciones en el transmisor de música Tidal y también por lanzar su marca de champagne, Armand de Brignac.

4. Dwayne Johnson ‘The Rock’

Fortuna: 270 millones de dólares

Uno de los pocos actores en tener un lugar el ranking este año es “The Rock”, el cual obtuvo solo alrededor de una cuarta parte de sus ganancias de papeles en películas como Jungle Cruise y Red Notice, y la mayor parte de su día de pago del tamaño de Jumanji proviene de su marca de tequila Teremana.

5. Kanye West

Fortuna: 235 millones de dólares

Foto: Getty Images.

El rapero y productor multimillonario ahora gana la mayor parte de su dinero con un contrato de varios años para diseñar sus zapatillas deportivas Yeezy para el gigante Adidas.

Sus primeros Yeezys diseñados para Gap (una sudadera con capucha y una chaqueta) llegaron el año pasado y se agotaron rápidamente. Sin embargo la marca con 52 años de trayectoria quiere más y, según los informes, está frustrada por el lento lanzamiento.

6. Trey Parker y Matt Stone

Fortuna: 210 millones de dólares

Los creadores de South Park supervisan una industria artesanal que ahora genera más de 80 millones de dólares al año y, en agosto, firmaron un contrato por 900 millones de dólares y seis años con Paramount +.

7. Paul Simon

Fortuna: 200 millones de dólares

El músico de folk rock vendió cientos de composiciones de canciones, incluyendo “Mrs. Robinson”, “59th Street Bridge Song (Feelin’ Groovy)” y “The Sound of Silence” a Sony Music Publishing por unos 250 millones de dólares durante marzo.

8. Tyler Perry

Fortuna: 165 millones de dólares

El multimillonario actor traerá de vuelta la franquicia de Madea que lo hizo famoso, pero todo lo que construyó a su alrededor es lo que genera la mayor parte de sus ganancias, como su contrato de producción de varios años con BET.

9. Ryan Tedder

Fortuna: 160 millones de dólares

Además de las más de 500 canciones que ha escrito para su propia banda, el líder de OneRepublic ha escrito éxitos para Beyoncé, Adele y Ed Sheeran. En enero de este año vendió una parte del catálogo a la firma de inversiones KKR.

10. Bob Dylan

Fortuna: 130 millones de dólares

Foto: Dave J Hogan/Getty Images

El premio Nobel de 80 años transfirió su música grabada y algunas grabaciones futuras a Sony por 150 millones de dólares. Eso fue inmediatamente después de establecer un acuerdo de 400 millones en 2020 para vender su catálogo editorial a Universal.

11. Red Hot Chili Peppers

Fortuna: 116 millones de dólares

En mayo de 2021 Hipgnosis, el fondo de inversión musical londinense se hizo con el catálogo de rockeros de California, el cual incluye éxitos como “Californication”.

12. Reese Witherspoon

Fortuna: 115 millones de dólares

Reese Witherspoon asiste al estreno de "Sing 2" de Illumination en Los Ángeles, California. 12 de diciembre 2021. Foto: © Matt Winkelmeyer / Getty Images.

La estrella de Big Little Lies vendió su compañía de producción centrada en las mujeres, Hello Sunshine, a la firma de capital privado Blackstone por una valoración de 900 millones de dólares en agosto, sin embargo aún sigue con participación. La actriz también obtuvo 20 millones de dólares recaudados de 10 episodios de la segunda temporada de The Morning Show.

13. Chuck Lorre

Fortuna: 100 millones de dólares

Warner Bros todavía está recaudando decenas de millones al año de de éxitos como Two And A Half Men y The Big Bang Theory. Actualmente el showrunner tiene cuatro comedias al aire, así como la serie The Kominsky Method transmitida en Netflix .

14. Sean ‘Diddy’ Combs

Fortuna: 90 millones de dólares

“No estoy jugando, estoy construyendo activos”, dijo el joven empresario a Forbes en 1999, y sin duda no estaba bromeando. Sean Combs es dueño de las marcas que estaba construyendo en ese entonces, incluidas Bad Boy Records y la marca de moda Sean Jean recientemente readquirida, sin embargo, la mayoría de sus ganancias en estos días provienen de su marca de de vodka Cîroc.

15. Dick Wolf

Fortuna: 86 millones de dólares

Incluso después de 32 años, la franquicia Wolf’s Law & Order continúa enganchando a los adictos al crimen con una combinación de programas nuevos y otros más antiguos sindicados (Law & Order: Special Victims Unit), mientras gana dinero con un acuerdo de participación en las ganancias con Universal.

16. Howard Stern

Fortuna: 85 millones de dólares

El autoproclamado “rey de todos los medios” se movió de SiriusXM, la radio al satélite hace 15 años. En 2020, volvió a subir con SiriusXM en un contrato de cinco años y 500 millones de dólares.

17. Kevin Bright, Marta Kauffman, David Crane

Fortuna: 82 millones de dólares

Los productores ejecutivos de la comedia Friends de los 90 resurgieron por un momento cuando trajeron al elenco para un programa de reunión en HBO Max. El trío continúa cobrando con un trato en el transmisor que cerró las risas por 425 millones de dólares.

18. Shonda Rhimes

Fortuna: 81 millones de dólares

La productora de Bridgerton apostó por sí misma cuando firmó con Netflix en 2017 y cautivó a los ejecutivos allí con uno de los lanzamientos pandémicos más comentados del streaming. Además continúa recibiendo grandes cantidades de ABC por Grey’s Anatomy.

19. Neil Young

Fortuna: 80 millones de dólares

En enero, un año después de que vendió sus derechos musicales al fondo de inversión Hipgnosis, Young le dijo a Spotify que eligiera entre él y Joe Rogan, quien supuestamente difundió información errónea sobre la pandemia de Covid-19 y el servicio de transmisión eliminó su música.

20. Greg Berlanti

Fortuna: 75 millones de dólares

El showrunner es conocido por su grupo de éxitos como Riverdale, pero la mayor parte de sus ingresos provienen de un contrato de producción de seis años con Netflix para programas como el thriller psicológico You.

21. Lindsey Buckingham

Fortuna: 73 millones de dólares

El renombrado guitarrista de Fleetwood Mac descargó su catálogo editorial en Hipgnosis de Londres en enero de 2021, recopilando una vida de éxitos que incluyen “Go Your Own Way”, “The Chain” y “Tusk”.

22. Mötley Crüe

Fortuna: 72 millones de dólares

La banda de heavy metal de la década de 1980, conocida tanto por su hedonismo ycabello loco como su música, vendió los derechos de canciones como “Kickstart My Heart”, “Dr. Feelgood” y “Girls, Girls, Girls” de sus nueve álbumes de estudio al titular de los derechos musicales BMG.

23. Beach Boys

Fortuna: 64 millones de dólares

Los padrinos del surf rock vendieron una participación mayoritaria en su propiedad intelectual al legendario ejecutivo musical Irving Azoff en febrero de 2021.

24. Blake Shelton

Fortuna: 55 millones de dólares

La estrella del country vendió su catálogo de música en 2021, pero otro gran día de pago fue en la televisión, donde le pagan 13 millones de dólares por su trabajo como entrenador en The Voice, y 14,500 millones de dólares ganados en una gira de 15 ciudades.

25. Taylor Swift

Fortuna: 52 millones de dólares

La compositora y cantante de 32 años convirtió su ira en ganancias al rehacer y lanzar grabaciones vendidas por Scooter Braun sin su consentimiento en 2020; también generó ganancias gracias a los lucrativos acuerdos de patrocinio de Peloton y Starbucks.

Editado por Rob Lafranco, con información de Steven Bertoni.

