Millonarios 2021: Las 10 mujeres más adineradas del mundo en 2021

En febrero, la cofundadora de Bumble, de 31 años, Whitney Wolfe Herd, hizo pública su empresa de citas, convirtiéndose en la directora ejecutiva más joven de Estados Unidos y la multimillonaria más joven del mundo que hizo su fortuna por sí misma. Wolfe Herd cuenta con una fortuna de 1,300 millones de dólares (mdd) y es una de las 63 mujeres que se unieron a la lista anual de multimillonarios en 2021 que Forbes prepara cada año.

Desde Estados Unidos hasta China, 328 mujeres figuraron en la lista de multimillonarios de Forbes, frente a las 241 del año pasado. Como grupo, las mujeres de la lista suman un valor de 1,530 billones de dólares (bdd), un aumento de casi el 60% respecto al año pasado.

En conjunto, agregaron 570,700 mdd a su riqueza, en gran parte, gracias a la recuperación de los mercados de valores en todo el mundo. Doce de estas mujeres comparten su fortuna con su esposo, hijo o hermano, en comparación con las siete mujeres que compartieron su fortuna el año pasado, incluida la alemana Beate Heister, heredera de la fortuna del supermercado Aldi, quien comparte con su hermano Karl Albrecht, Jr.

Además de la recién llegada de este año que comparte su fortuna: Keiko Erikawa originaria de Japón. Ella y su esposo Yoichi fundaron el desarrollador de videojuegos Koei Tecmo hace cuatro décadas.

Erikawa también es una de las 108 mujeres que se han hecho millonarias por sí mismas, frente a las 67 mujeres del año pasado, lo que demuestra el aumento de mujeres emprendedoras que se unen a las filas de los multimillonarios; de igual forma, hubo 66 mujeres que a pesar de heredar su riqueza, siguieron haciéndola crecer.

Por ejemplo, Miuccia Prada, ha convertido la empresa de moda de lujo de la familia, Prada, en una marca de 2,900 mdd, de acuerdo con las ventas de 2020, junto con su esposo y co-CEO, Patrizio Bertelli. Además, hubo 154 mujeres que heredaron su fortuna pero que no participan activamente en su expansión; como Dagmar Dolby, propietaria de aproximadamente el 36% de Dolby Laboratories (empresa de tecnología de audio que cotiza en bolsa, fundada por su difunto esposo, Ray Dolby).

La mujer más adinerada del mundo es Françoise Bettencourt Meyers, la heredera de L’Oreal, quien obtuvo la mayor ganancia en dólares entre las mujeres cuya fortuna está ligada a las acciones públicas.

El precio de las acciones de L’Oreal, en el que ella y su familia poseen una participación del 33%, aumentó casi un 40% desde marzo pasado, lo que ayudó a agregar 24,700 mdd al patrimonio neto de Bettencourt.

Le sigue MacKenzie Scott, exesposa del jefe de Amazon, Jeff Bezos, quien también se hizo más rica este año, a pesar de sus extensos esfuerzos filantrópicos durante la pandemia. Scott, quien se ha comprometido a regalar su riqueza “hasta que la caja fuerte esté vacía”, donó casi 6,000 mdd a organizaciones benéficas en todo Estados Unidos durante 2020.

Gracias a las crecientes acciones de Amazon que obtuvo en el divorcio, ahora vale más (53,000 mdd en la lista de este año) que cuando comenzó (36,000 mdd en nuestra clasificación de 2020).

Sin embargo, no todo el mundo ganó en 2021: la fortuna de 24 mujeres disminuyó el año pasado debido a la caída de las acciones y la disminución del valor de las propiedades privadas.

En octubre, el multimillonario alemán, Friede Springer, cedió el 15% de la empresa (con un valor aproximado de 1,200 mdd) al director ejecutivo de Axel Springer, la editorial alemana fundada por su difunto esposo. En un esfuerzo por fomentar una transición sin problemas, también le vendió un 4.1% adicional de la empresa y ahora tiene solo el 22%.

Lee: Millonarios 2021: Los 10 personajes más ricos de México

Aquí te presentamos las 10 mujeres más poderosas del mundo:

(Los valores netos son al 5 de marzo de 2021)

#1 | Françoise Bettencourt Meyers & familia

Francoise Bettencourt Meyers en la inauguración del Instituto de Audiencia – Instituto Pasteur, el 27 de febrero de 2020 en París, Francia. Foto: © Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images para Institut de l’Audition

Fortuna neta: 73,600 mdd

Edad: 67 años

Ciudadanía: Francesa

Fuente de riqueza: L’oreal

Bettencourt Meyers heredó la fortuna de su madre, Liliane Bettencourt (fallecida en 2017) y su abuelo, Eugene Schueller, fundó el gigante de los cosméticos L’Oréal.

Las ganancias de la compañía de 33,600 mdd de acuerdo con las ventas en 2020, cayeron un 6% en 2020, en parte debido a que los consumidores perdieron el apetito por el maquillaje durante las medidas de cuarentena.

Sin embargo, las acciones de la compañía continuaron subiendo un 38%, gracias a la recuperación de la demanda de cosméticos, especialmente de productos para el cuidado de la piel. Bettencourt Meyers ha sido miembro de la junta directiva de L’Oreal desde 1997.

#2 | Alice Walton

Alice Walton, hija del fundador de Walmart, Sam Walton, espera en el escenario durante la reunión anual de accionistas de Walmart el 1 de junio de 2018 en Fayetteville, Arkansas. Foto: © Rick T. Wilking / Getty Images

Fortuna neta: 61,800 mdd

Edad: 71 años

Ciudadanía: Estadounidense

Fuente de riqueza: Walmart

La hija de Sam Walton perdió su lugar como la mujer más rica del mundo ante Françoise Bettencourt Meyers, sin embargo ganó 7,400 mdd el año pasado, gracias a que las acciones de Walmart subieron más del 5% desde mediados de marzo de 2020.

El gigante minorista introdujo la entrega gratuita como parte de un programa de membresía similar a Amazon Prime, la cual ayudó a impulsar las ventas en línea en un 69% durante el año hasta enero.

#3 | MacKenzie Scott

MacKenzie Bezos asiste a la Vanity Fair Oscar Party 2018 organizada por Radhika Jones en Wallis Annenberg Center for the Performing Arts el 4 de marzo de 2018 en Beverly Hills, California. Foto: © Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images

Fortuna neta: 53,000 mdd

Edad: 50 años

Ciudadanía: Estadounidense

Fuente de riqueza: Amazon

Scott, cuyo matrimonio con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, terminó en 2019, se convirtió en el mayor filántropo de la pandemia, entregando 5,800 mdd en subvenciones a 500 organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos.

Apoyando causas que incluyen la equidad racial, los derechos LGBTQ + y la salud pública. Recientemente se volvió a casar y su esposo, el profesor de ciencias Dan Jewett, se unió a su promesa de 2019 de regalar gran parte de su fortuna.

#4 | Julia Koch & familia

Fortuna neta: 46,400 mdd

Edad: 58 años

Ciudadanía: Estadounidense

Fuente de riqueza: Koch Industries

La viuda de David Koch (2019), Julia Koch y sus hijos tienen una participación del 42% en la empresa familiar, Koch Industries, que se convirtió en la empresa privada por ingresos más grande de Estados Unidos el año pasado.

A pesar de que ella no está involucrada con el conglomerado de 115,000 mdd de acuerdo con sus ventas de 2019; Charles, el hermano mayor de David, es presidente y también posee una participación del 42%.

#5 | Miriam Adelson

Fortuna neta: 38,20 mdd

Edad: 75 años

Ciudadanía: Estadounidense

Fuente de riqueza: Casinos

Actualmente Adelson controla la participación del 56% en el operador de casinos Las Vegas Sands que anteriormente era propiedad de su esposo, Sheldon Adelson, quien murió a los 87 años en enero. En el segundo trimestre de 2020 la compañía perdió 985 mdd cuando sus dos casinos y complejos turísticos de Las Vegas fueron cerrados debido a cierres estatales.

Los casinos reabrieron en junio de 2020, pero el negocio terminó el año con 1,690 mdd en pérdidas netas, en comparación con 2,700 mdd en ganancias del año anterior. Las Vegas Sands anunció en marzo que está vendiendo sus propiedades en Las Vegas por 6,250 mdd para centrarse en cambio en Asia; su negocio es mucho mayor en Macao.

No te pierdas: Jeff Bezos lidera lista récord de ‘Billionaires’ Forbes 2021

#6 | Jacqueline Mars

Fortuna neta: 31,300 mdd

Edad: 81 años

Ciudadanía: Estadounidense

Fuente de riqueza: Dulces y Alimentos

Jacqueline Mars y su hermano John poseen cada uno aproximadamente un tercio de Mars Inc., la compañía de dulces, cuidado de mascotas y alimentos de 40,000 mdd en ventas, la cual que es conocida por M&M’s y Skittles.

La compañía fue fundada por Jacqueline y el abuelo de John, Frank C. Mars, en 1911. En noviembre de 2020, Mars Inc., adquirió el fabricante de barras de bocadillos Kind por una suma no revelada, tres años después de que adquiriera una participación minoritaria.

#7 | Yang Huiyan & familia

Fortuna neta: 29,600 mdd

Edad: 39 años

Ciudadanía: China

Fuente de riqueza: Inmobiliaria

Yang Huiyan posee aproximadamente el 58% del desarrollador inmobiliario con sede en China Country Garden Holdings. Su padre y fundador, ha estado transfiriendo su capital en el negocio desde 2007.

Las acciones cayeron casi un 14% debido a la pandemia, Yang también preside la empresa de educación Bright Scholar Education Holdings, que cotiza en EU.

#8 | Susanne Klatten

Fortuna neta: 27,700 mdd

Edad: 58 años

Ciudadanía: Alemana

Fuente de riqueza: BMW y farmacéuticos

Las ventas de automóviles se recuperaron de una caída anterior en la pandemia, lo que provocó un aumento de 10,900 mdd en la fortuna del heredero de BMW. La automotriz alemana reportó casi 119,000 mdd en ingresos en 2020 y el precio de sus acciones aumentó más del 93% desde mediados de marzo de 2020.

Heredó su participación del 19.1% en BMW de su difunta madre, Johanna Quandt, quien estaba casada con Herbert Quandt, quien condujo a BMW al éxito en el mercado de vehículos de lujo. Como inversionista con una maestría en administración de empresas, Klatten ayudó a transformar Altana AG de su abuelo, de la cual ella es propietaria, en una compañía de químicos especializados de clase mundial.

#9 | Gina Rinehart

Fortuna neta: 23,600 mdd

Edad: 67 años

Ciudadanía: Australiana

Fuente de riqueza: Minería

Rinehart, la persona más rica de Australia, preside la empresa de minería y agricultura Hancock Prospecting Group, que fue fundada por su padre, el explorador de mineral de hierro Lang Hancock ( fallecido en 1992).

La industria del mineral de hierro se vio afectada por la pandemia a principios de 2020, sin embargo, el mercado se ha estado recuperando desde entonces, lo que ayudó a impulsar el valor de su participación estimada del 77% en el grupo.

#10 | Iris Fontbona & familia

Fortuna neta: 23,300 mdd

Edad: 78 años

Ciudadanía: Chilena

Fuente de riqueza: Minería

Fontbona se reincorpora a la lista de las 10 mujeres más poderosas del mundo luego de que su patrimonio neto cayera a principios de 2020. Es la viuda de Andrónico Luksic (fallecido en 2005), quien construyó una fortuna en el sector de minería y bebidas.

Ella y sus hijos controlan la minera chilena Antofagasta, que registró 5,100 mdd en ventas durante 2020. Fontbana también posee una participación mayoritaria en Quiñenco, un conglomerado chileno que cotiza en bolsa activo en banca, cerveza y manufactura.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado