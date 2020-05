Little Richard, el arquitecto del rock ‘n’ roll, fallece a los 87 años

Reuters.- Little Richard, el autoproclamado “arquitecto del rock ‘n’ roll“, que construyó un sonido rompedor con una efervescente mezcla de boogie-woogie, rhythm and blues y gospel, falleció el sábado a los 87 años, informó la revista Rolling Stone.

El bajista de Richard, Charles Glenn, dijo al sitio web del espectáculo TMZ que el músico llevaba dos meses enfermo y murió en su casa de Tennessee, junto a su hermano, su hermana y su hijo.

Glenn dijo a TMZ que habló con Richard el 27 de marzo y éste le pidió que le visitara, pero no pudo hacerlo por la pandemia. Según afirmó, Richard era como un padre y a veces le decía “no quiero quitarle nada a tu padre, pero tú eres mi hijo”.

Richard influyó a legiones de intérpretes cuya fama acabaría superando a la suya misma. Su hijo, Danny Penniman, confirmó el deceso a Rolling Stone, pero dijo que la causa era desconocida.

Consulta gratis la edición impresa de Forbes México

Comenzó su carrera en 1956 con “Tutti Frutti”, uno de sus máximos hits, que suma más de 56 millones de reproducciones en Spotify, plataforma donde el artista suma más de 1.2 millones de oyentes mensuales.

A lo largo de su carrera popularizó otras célebres canciones como “Long Tall Sally”, “Good Golly Miss Molly”, “Lucille” y “Rip It Up”.

Nacido el 5 de diciembre de 1932 en Macon, Georgia, EU, el cantante afroamericano, cuyo verdadero nombre era Richard Wayne Penniman, se inició en la música tocando el piano y cantando en el coro de su iglesia local.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

En la cúspide de su popularidad, Little Richard apareció en 3 películas: Don’t Knock the Rock (1956), The Girl Can’t Help It (1956), and Mister Rock ‘n’ Roll (1957). También tuvo diversas apariciones en programas de televisión como Hollywood a Go Go, Shindig!, y Happy Days, de acuerdo con el sitio de internet de su ciudad natal.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en 1986 por la cantante de soul Roberta Flack debido a su influencia en otros artistas y las innovaciones que realizó en la creación musical.