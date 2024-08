‘Llamen a este idiota’: Trump ordenó al secretario del gabinete que presione al presidente de la Fed para que reduzca las tasas

En 2018, Donald Trump dirigía una economía en auge, pero no estaba contento. En un intento por evitar que la economía se sobrecalentara, la Reserva Federal (Fed), encabezada por Jerome Powell, designado por Trump, fue aumentando lentamente las tasas de interés. En un momento dado, Trump aparentemente se puso furioso, llamó a Powell “idiota” y ordenó a su secretario de Comercio, Wilbur Ross, que llamara al presidente de la Reserva Federal y le hiciera cambiar de postura, dice Ross en su autobiografía que se publicará el mes próximo.

“El presidente Trump estaba preocupado de que un aumento de las tasas con una lógica cuestionable pudiera arruinar la recuperación económica, por lo que me pidió que hablara con Powell y lo convenciera de que cambiara de postura o, al menos, dejara de aumentar las tasas”, escribe Ross. “No estaba bromeando. Recuerdo que dijo: ‘Por favor, llamen a este idiota y explíquenle que repudiaré su nominación, aunque ya haya sido confirmado’”.

Según cuenta Ross, inicialmente se opuso a Trump, diciéndole que estaba de acuerdo con que la política de Powell era incorrecta, pero que Trump no debería “amenazar con reemplazarlo o tomar alguna otra medida importante contra una agencia independiente tan importante”. “Está bien”, respondió Trump. “Pero tienes que llamarlo y hacerle entrar en razón”.

Las memorias de Ross se publicarán en septiembre. Wilbur Ross

Finalmente, Ross logró hablar por teléfono con un Powell aprensivo y le pidió una reunión. “No, todo lo que le diga a usted se lo devolverá a Trump”, respondió Powell. Ross relata que ambos tuvieron un intercambio de opiniones sobre el modelo de la Reserva Federal antes de que Powell aparentemente cerrara la posibilidad de seguir discutiendo: “No tengo obligación de debatir con usted y no lo voy a hacer”. A pesar de que la llamada terminó de forma amarga, Ross parece preguntarse si tuvo algún efecto. “Unas semanas después, Powell revirtió su política”, escribe Ross. “No tengo idea de si mi llamada ayudó a cambiar su posición”.

Ross no proporciona la fecha en la que se produjo este intercambio, por lo que es difícil confirmar si la perspectiva de la Reserva Federal, de hecho, cambió poco después. Un portavoz de la Reserva Federal se negó a hacer comentarios y ni Trump ni Ross respondieron a las solicitudes de comentarios.

Aunque no parece que se haya informado previamente sobre la conversación con Ross, Trump no ocultó su enojo hacia Powell. A lo largo de 2018 y 2019, el presidente montó una campaña de presión muy pública contra la Fed, instando a la agencia a “tomar la victoria” de una economía fuerte y criticando a Powell por “desorientado”. Incluso después de que la Fed, de hecho, comenzó a reducir las tasas en agosto de 2019, las quejas de Trump no cesaron. “Mi única pregunta es, ¿quién es nuestro mayor enemigo, Jay Powell o el presidente Xi?”, tuiteó el presidente.

Puede que Trump estuviera muy preocupado por el impacto de las tasas de interés en el ciudadano medio estadounidense, pero también tenía una razón muy personal para preocuparse. El magnate inmobiliario tenía más de 300 millones de dólares en préstamos a interés variable mientras fue presidente, por lo que incluso un aumento del 1% en las tasas de interés le habría costado más de 3 millones de dólares de intereses adicionales al año. Más importante aún, cualquier aumento en las tasas de interés desinflaría el valor de sus propiedades. Desde que la Reserva Federal de Powell subió las tasas de interés tras la pandemia, por ejemplo, las propiedades comerciales de Trump han perdido aproximadamente una cuarta parte de su valor estimado, unos 560 millones de dólares en total.

En la actualidad, Trump tiene préstamos a tasa variable sobre dos de sus activos más valiosos (sus acciones de 1290 Avenue of the Americas en Nueva York y 555 California Street en San Francisco) y las altas tasas probablemente le estén costando decenas de millones en costos de interés más altos . Además, tiene dos préstamos a tasa fija que vencen durante un posible segundo mandato y que, si necesita refinanciarlos, podrían volverse más caros.

La historia de Ross subraya el interés de Trump por desafiar la tradicional independencia de la Reserva Federal frente a las presiones políticas. “Si se analizan los países a lo largo del tiempo, hay pruebas abrumadoras de que cuando los bancos centrales se colocan bajo el control de las autoridades políticas, esos países tienden a registrar tasas de inflación extremadamente altas, y esas altas tasas de inflación luego socavan la actividad económica”, dice el profesor de economía de la Universidad de Virginia Eric Leeper, señalando a Venezuela, Turquía y Alemania durante la República de Weimar como ejemplos. “No hay muchas cosas en las que los macroeconomistas hayan llegado a un acuerdo, pero esta es una de ellas”.

El propio Powell respondió a la presión política de la Casa Blanca en una audiencia en el Senado en julio de 2019, diciendo que “siempre vamos a hacer nuestro trabajo objetivamente, basándonos en datos, con transparencia, y vamos a hacer lo que creemos que es correcto para la economía estadounidense”.

Trump no es el primer presidente que intenta presionar a la Reserva Federal: en las últimas décadas, Lyndon Johnson, Richard Nixon y Ronald Reagan intentaron, con distintos grados de éxito, doblegar a la agencia a su voluntad. Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal durante el gobierno de Reagan, escribió en unas memorias de 2018 que cuando el jefe de gabinete del presidente lo citó y le ordenó que no subiera las tasas de interés antes de las elecciones de 1984, “me fui sin decir una palabra”. Pero desde entonces la Reserva Federal ha disfrutado de una relativa falta de interferencia política, lo que la ha ayudado a consolidar la credibilidad de que, si la inflación aumenta, tomará medidas para detenerla.

Hay indicios de que Trump podría ir más allá de las conversaciones a puerta cerrada para controlar a la Fed durante un segundo mandato. En una reciente conferencia de prensa , dijo a los periodistas que “el presidente debería tener, al menos, voz” en las decisiones sobre las tasas de interés. Según se informa , su campaña está elaborando posibles planes que incluyen la destitución de Powell como presidente de la Fed y el uso del Departamento del Tesoro para regular más de cerca la agencia. El Proyecto 2025 de la conservadora Heritage Foundation , redactado por aliados de Trump pero desautorizado públicamente por el expresidente, pide que se despoje a la Fed del poder de préstamo de “último recurso”, abandone su compromiso con el pleno empleo y se centre solo en la estabilidad de precios.

“El riesgo aquí no es que se trate de una decisión aislada”, dice Viral Acharya, ex funcionario del banco central indio que ahora enseña economía en la Universidad de Nueva York. “Creo que lo que se ha proclamado es una situación de interferencia potencialmente constante, y creo que ese es un riesgo significativo”.

Con información adicional de Dan Alexander.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Cómo evitar que la abuela, el abuelo y tú mismo sean estafados en Internet