Llega a la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Minera de AMLO

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que esta noche llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar la Ley Minera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el “plan b” de AMLO en caso de que no pase la reforma eléctrica.

“Ya está, tengo conocimiento. Le consulté hace un momento a la Mesa Directiva y parece ser que ya está aquí y también la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ya sabe y fue votado que mañana eventualmente podrá haber sesión de la Cámara de Diputados para discutir y, en su caso, votar esta iniciativa que presenta el presidente de México”, dijo el morenista.

Por la mañana la Jucopo aprobó que este lunes se discutirá y votará esta reforma que es, de acuerdo con el mandatario federal, para proteger al litio de los intereses extranjeros.

Hasta el momento no se conoce en qué consiste esta reforma. Al no ser reforma constitucional, solo es necesario que la mayoría simple de los diputados voten a favor de esta para que pase y Morena y aliados cuentan con los votos necesarios para ello.

AMLO dice que México ya está blindado contra la traición

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que aunque no pase su propuesta de reforma eléctrica, el litio será protegido debido a la ley minera que mandó a la Cámara de Diputados.

“Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar”, explicó.

Desde el miércoles, López Obrador informó que ya había firmado la iniciativa de reforma a la Ley Minera para proteger al litio de los intereses extranjeros.

El mandatario federal aseguró entonces que ningún interés privado o del exterior pondrá a su administración contra la pared en materia energética por lo que blindará los minerales estratégicos para su exclusiva explotación de la nación.

“Acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere las dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la Nación.

“Vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa de litio. Nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no. El litio, que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional el miércoles.

