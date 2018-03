Llega a México Fusion, la GoPro para imágenes esféricas

Fusion es el nombre del nuevo modelo de cámara de GoPro, y no podría ser más descriptivo. Las escenas captadas por las dos lentes de casi 183 grados se unen para crear imágenes esféricas, esto es, de 360 grados.

Esto la hace distinta de todos los modelos anteriores, pues, aunque sigue siendo una cámara de acción resistente al maltrato, la Fusion captura todo lo que la rodea, independientemente de la dirección a la que enfoca. Por esto, el encuadre y los movimientos horizontales de cámara son cosa de la post-producción mediante una nueva herramienta de edición llamada OverCapture, la cual permite manipular las imágenes panorámicas, de 5.2K o 3K, al gusto del usuario.

La edición también permite acercar y alejar el zoom, hasta el punto de que una sola persona podría rodar una simulación de la mítica escena de “El principito” dando la vuelta a la esfera terrestre.

La aplicación de GoPro está disponible para Android y iOs, si bien OverCapture solamente funciona en el segundo sistema operativo. Las imágenes pueden compartirse en redes sociales – Facebook, Twitter e Instagram – directamente desde la aplicación, aunque ésta no permite la retransmisión en vivo.

Fusion es solamente una cámara 360. Esto significa que no se puede prescindir de ninguna lente para grabar en 180 y, por tanto, de ninguna de las dos tarjetas microSD que éstas requieren.

Ambas lentes tienen un estabilizador integrado que puede llegar a confundir al espectador, pues a través de Fusion una vía férrea se convierte en un paseo de tarde. Además, la cámara es a prueba de agua hasta 5 metros.

Lanzamiento en México

Para los más impacientes, el 19 de marzo habrá una preventa online de Fusion a través de Amazon, Liverpool y Best Buy por 13,999 pesos. No obstante, el envío no se hará efectivo hasta el 2 de abril, fecha oficial de lanzamiento de la cámara en México. A partir de entonces, esta podrá encontrarse en todos los puntos de venta tradicionales de GoPros.

La cámara-360 se vende con la vara de extensión removible, que a su vez funciona de trípode. También incluye funda, cable USB y batería, pero no las tarjetas microSD. Estas tienen que ser de alta velocidad y pueden llegar hasta los 128GB de capacidad.

Consejos

Puede ocurrir que una vez encendida, la cámara se bloquee. Basta con remover la batería y volver a encenderla para seguir usándola.

Se puede conseguir que la vara desaparezca de la imagen con un pequeño truco: sujetándolo a una distancia de unos 20 centímetros de la cámara.

Si la cámara está prendida ininterrumpidamente, la batería puede durar hasta una hora. Si bien, esto dependerá de la resolución de la imagen.

En función de la duración de los vídeos, el proceso de fusión de las imágenes de las dos lentes al descargarlas a la aplicación puede demorarse unos minutos.

Se aconseja utilizar el cable USB en vez de las tarjetas microSD para subir las imágenes a la computadora.