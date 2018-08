Llego a la CFE para evitar que ‘sea una empresa moribunda’: Bartlett

Ante la polarización que ha generado su futuro nombramiento como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el senador Manuel Bartlett Díaz salió a hacer frente a los comentarios en su contra, los que calificó de “chispitas”, y aseguró que su eventual llegada a la paraestatal es para “poner correctivos y no sea una empresa moribunda”.

En entrevista para el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, el político aseguró que no llega a la institución “pintado de guerra” ni con las tijeras listas para hacer recortes, sino que asumirá el cargo para conocer la situación de la CFE, así como para tener los elementos para poder corregirla y hacerla una empresa de calidad mundial.

“Llego a que me enseñen qué se ha hecho y poner los correctivos y no sea una empresa moribunda. (…) Es una empresa que ilumina este país desde 1937 y no está cumpliendo su función; no podemos permitir que desaparezca”.

Agregó que el mandato dado por AMLO es rescatar la empresa para que deje de comprar energía eléctrica y generar la propia, no la de incluir en la empresa a a integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), como señalan algunos comentarios en contra de su nombramiento.

Exgobernador de Puebla y exsecretario de Gobernación, Bartlett también aseguró que respetará a todos los activos de la empresa mexicana, entre ellos sus trabajadores calificados y técnicos, descartando despidos: “Cómo vamos a llegar a correr gente, si el principal patrimonio de la CFE son los trabajadores, técnicos, todos los que hacen labor y que han trabajado toda su vida, ellos son la CFE, ellos son intocables…todos, jefes y mandos”.

Por otro lado, confirmó que sí habrá una condonación a los morosos de la CFE a partir del 1 de julio, porque se trata de personas que no pueden pagar los altos costos de la energía y es una “cuestión de justicia social”.

Con información de Radio Fórmula.