Llegó +Dinero, la nueva sección de Forbes México que cuida tu bolsillo

¿Deberíamos preocuparnos por el dinero? Se estima que solo 43.7% de la población adulta tiene el hábito del ahorro (Condusef), se sabe que solo tres de cada 10 tarjetahabientes son “totaleros” (Banxico), que únicamente 4.9% realiza aportaciones voluntarias a su Afore (ENIF), que en el país existen 2,458 municipios, pero 549 no tienen servicios bancarios (ABM), y que de las 24.6 millones de personas que cuentan con un crédito vigente, alrededor de 7 millones ha buscado prórrogas por no poder saldar sus deudas.

La educación financiera importa ¡y mucho! ¿Cómo aprender a ahorrar si apenas me alcanza para cubrir mis gastos?, ¿cómo de deshago de las deudas que me están ahorcando?, ¿por qué tengo que preocuparme hoy por mi vejez?, ¿qué beneficios me ofrece la banca para dejar de ahorrar en tandas?

En Forbes México sabemos que las finanzas personales las vives en el día a día, mientras buscas cómo hacer rendir tu dinero y salir adelante sin importar las circunstancias.

Por ello, la nueva sección +Dinero te compartirá a partir de hoy contenido original, exclusivo y práctico para que tus decisiones en torno a tus ingresos, gastos, ahorro e inversión te generen bienestar y prosperidad.

Encuéntranos en el menú de secciones como +Dinero, aquí verás cuatro categorías distintas:

Bolsillo sano: con información que te servirá para tomar decisiones asertivas y en beneficio de tu cartera

Universo Financiero: descubre lo que sucede a nivel del sector financiero, bancario y cómo repercute eso en tu entorno personal, familiar y profesional

Tecnofinanzas: aquí encontrarás las noticias sobre el mundo de la tecnología y las finanzas, qué viene, cómo te afecta o te beneficia

Contante y Sonante: columnistas de renombre abordan temas clave sobre inversiones y tendencias del mercado financiero

Aprovecha a partir de ahora todo el contenido que te brindaremos en colaboración con instituciones de prestigio, como la Condusef, la Bolsa Mexicana de Valores, la Escuela Bolsa Mexicana y muchas más.

Tener un control más efectivo de tus finanzas personales, te brindará lo más valioso: tranquilidad en tiempos de mucha complejidad.

Invierte un tiempo al día para aprender todo lo que puedas del tema, te garantizamos que tu rendimiento se duplicará. ¡Bienvenido(a) a esta nueva sección creada para ti, empieza hoy mismo a generar ganancias!

