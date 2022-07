Lo que nadie cuenta de una startup unicornio y sus grandes retos

Por: Oscar Jiménez

Desde 2019 hemos vivido el boom de los unicornios en LATAM, y aunque estamos observando que vendrán más en los próximos meses, la situación económica que se prevé afectará todo tipo de inversión en el mundo entero.

Conocemos ya el impacto de los fondos de inversión en el ecosistema emprendedor y es importante entender a profundidad todo sobre un unicornio, no solamente que son empresas privadas de tecnología con una valuación después de una ronda de inversión superior a los 1,000 millones de dólares.

El primer factor a comprender, es que estas compañías no se valoran por sus ventas, ni otros mecanismos tradicionales. ¿Imaginas que cuando los inversionistas respaldaron a Steve Jobs en los años 70`s, cuando lanzó Apple, le hubieran preguntado sus ventas o qué utilidades había?, probablemente nada de lo que conocemos en el mundo digital existiría.

Podemos entender un ejemplo sencillo de como se ve un unicornio en cuanto a su total de inversión y valuación de la siguiente manera:

Capital total invertido por diversos fondos en diferentes rondas de $400 MDD otorgando el 40% de las acciones de la empresa.

Lo cual la valuación por el 60% restante, equivale a 600 MDD, sumando el total de 1,000 MDD por el 100% de la compañía.

Pero analicemos las implicaciones que tener esta valoración conlleva; tener que responder y dar resultados a terceros, una vida muy estresante y a la vez de gran crecimiento para los emprendedores. Dicho esto entendamos lo que hoy los unicornios están enfrentando y por que un porcentaje muy bajo quisiera serlo.

La presión que se ejerce en este tipo de organizaciones es poco conocida, todos los días se tiene el foco de que la empresa debe crecer dos dígitos mensuales, lo que implica tener unos unit economics sanos, esto significa tener un negocio viable. Incluso hay un peligro poco hablado sobre los down rounds, esto es que en una próxima ronda un mayor valor al anterior no se justifique y se tenga que subvaluar. Existen casos donde los fundadores al vender a otra empresa, pueden terminar no recibiendo nada, consecuencia de una subvaluación o cláusulas de liquidación preferente, entre otras condiciones legales que los fondos de inversión normalmente ponen.

¿Pero, qué retos fundamentales debe enfrentar una empresa unicornio?

Sin dejar a lado la gran resiliencia que los jinetes unicornio deben tener para enfrentar con entereza los retos por venir, sin pasar sus frustraciones al equipo sino comunicar y preparar los retos junto a ellos, podemos definirlos de la siguiente manera:

Eficiencia y rentabilidad: Con la situación actual, es muy importante entender que en esta etapa ya se debe tener un business model fit, cómo es que cada cliente es rentable para la empresa y saber que entre más se crece no se pierde más dinero.

Atracción de talento C-Level: Este es uno de los pilares, ya que el capital invertido hasta ese momento es para poder traer un equipo de clase mundial, quien ayudará a respaldar los retos y la agresividad necesaria para crecer.

Expansión geográfica: Es un gran reto decidir a qué países hacer expansión, debemos recordar que abrir los primeros países requiere de encontrar de nuevo el product market fit local.

Cuidar el Churn Rate (pérdida de clientes): Este pilar no debe perderse de vista, donde el crecimiento agresivo no esté ocasionando la pérdida masiva de clientes y a su vez esté dañando la reputación de la marca. En este punto hay que empezar a tener un equilibrio entre el escalamiento, la eficiencia y la eficacia.

Mayor capital y rondas: Se necesita estar preparado para mostrar las métricas óptimas que permiten buscar rondas posteriores antes de salir a bolsa.

Implementación de mejoras, procesos y estructuras: No olvidar que es importante empezar a diseñar una empresa para una posible salida a mercados públicos, buscando tener estructuras y procesos alineados.

Equilibrio de congruencia y cultura sana: y por último, como la organización mantiene con el escalamiento una cultura sana y congruente, que permita seguir atrayendo gran talento, creando un gran semillero.

Usar la tecnología para transformar un mercado completo que sufre de ineficiencias y atender a decenas de millones de usuarios, no es un camino fácil, siempre existirán fricciones en el crecimiento y estos emprendedores de unicornios lo saben, habrá retos enormes a enfrentar, pero ellos son quienes realmente han apostado todo para lograrlo y nuestra admiración a su esfuerzo debe hacerse presente.

En esta época donde el capital dejará de fluir demasiado, convertirse en un unicornio no será tan rápido y fácil como lo vimos en algunas startups, lográndolo en menos de un año. Las startups de LATAM que tengan los siguientes pilares, son quienes podrán tomar esa capital que será más selectivo que antes, con valuaciones más acorde a la realidad:

Equipos con gran experiencia

Un modelo de negocio claro y rentable de manera unitaria

Gran tamaño de mercado donde existan ineficiencias

El ser un unicornio claro que es un objetivo, pero solamente de capital, veámoslo como que es el nuevo paso intermedio que existe antes de salir a bolsa y el último eslabón a nivel levantamiento de recursos para una empresa privada. No debemos olvidar que este estatus solamente aborda un tema económico, siendo un pilar importante para una empresa que busca conquistar su mercado o industria.

Contacto:

Oscar Jiménez Rodríguez, es Board Advisor de StartUps en Latinoamérica, fue Cofundador y CEO de Epiq México, así como Director y Presidente del Consejo de ThePowerMBA en América Latina.

Twitter: https://twitter.com/OshcarJR

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/oscar-jr/

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.