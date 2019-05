Lo que ocurre en Venezuela va más allá de la política de derecha o izquierda

Al exterior de Venezuela, sobre todo para quienes son ajenos a los conflictos económicos y políticos del país sudamericano, es posible que la serie de enfrentamientos ocurridos desde el martes por la mañana den la impresión de ser un conflicto de extremos políticos “la izquierda y la derecha”.

Pero para los ciudadanos de este país de 31 millones de habitantes y en donde se calcula que durante los últimos años alrededor de 2.3 millones de personas han salido del país, en gran medida a causa de las condiciones económicas; la protesta es por la instauración del orden legal.

“No se trata de un enfrentamiento político, no estamos apoyando una invasión de la derecha ‘imperialista’. No soy servidora de ningún partido político, ni llevamos al idealismo a ningun político porque la verdad la hemos pasado tan mal en Venezuela que es una situación que no me lo permite”, relata Aglaia Berlutti, escritora y fotógrafa nacida en Venezuela con ascendencia italiana.

Berlutti apunta que en Venezuela hay pocos días que se pueden considerar “normales”. Las jornadas de los habitantes de Caracas, la capital de este país sudamericano, pero también de otras áreas del país; transcurren entre apagones prolongados, el deplorable servicio de transporte público, la intermitencia en las señales de internet y la carencia de productos básicos.

Ante la carencia de servicios y transporte, un buen número de profesionistas han optado por hacer homeoffice para evitar trasladarse por la ciudad.

“En mi país no hay normalidad, desde abril la normalidad está rota, tenemos apagones diarios, en Caracas, la situación es distinta, pero se está sufriendo muchísimo, hay zonas en donde la electricidad falta durante 11 horas al día, por ejemplo, Maracaibo.

Muchas personas han tenido que abandonar el trabajo, no hay transporte público por la falta de divisas y los problemas tan graves para conseguir un repuesto porque no hay nadie quien pueda conseguir un repuesto”.

La mañana de Berlutti inició con los gritos de los vecinos que se dirigían a las calles para atender el llamado de Juan Guaidó, líder de la oposición en Venezuela y autoproclamado presidente encargado del país, dirigido a militares y civiles para “buscar e cese definitivo” del gobierno que lanzó el martes por la mañana desde la base área de La Carlota en Caracas.

Quienes salieron a las calles durante las primeras horas de la mañana del martes lo hicieron con banderas, silbatos y con el objetivo de llevar a cabo una protesta pacífica, una toma simbólica de las calles, pero conforme avanzó la jornada se empezaron a registrar enfrentamientos entre ciudadanos y elementos de la Guardia Nacional, relató Berlutti.

De acuerdo con información de agencias de noticias internacionales, el martes por la mañana, cientos de manifestantes, muchos encapuchados, lanzaban cócteles molotov y piedras hacia la base y eran repelidos con descargas de gas lacrimógeno.

Se dio a conocer también, que tanquetas arrollaron a varios de los manifestantes en medio del humo.

Diversos informes confirmaron que los choques provocaron al menos 69 heridos, algunos por impactos de balas, balas de goma, golpes o afectados por los gases.

Por otra parte, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo en una entrevista con una cadena televisiva que tenía información de que Maduro estaba preparado para salir del país el martes por la mañana hacia La Habana.

Pero, más que los posicionamientos internacionales o las percepciones en materia política que puedan generar los enfrentamientos en Venezuela, los habitantes de ese país lo que buscan es la restitución del orden legal.

“Mucha gente cree que esta es una situación de derecha o izquierda, que es una confrontación de extremos políticos, en realidad no es así, Juan Guaidó pertenece a un partido de izquierda centro y lo que estamos reclamando los ciudadanos, al menos los que apoyamos a Juan Gaidó, es la restitución del orden legal, yo no pertenezco a ningún partido y a lo que estoy aspirando es que se detenga la posibilidad de votar en elecciones abiertas y garantizadas por la comunidad internacional”, afirma Berlutti.

