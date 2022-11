Lo que todo empresario familiar puede aprender sobre Tesla

Toda empresa familiar sabe de la importancia de situarse en la preferencia de sus clientes. Construir una imagen corporativa es fundamental, basta recordar el dicho “Crea fama y échate a dormir”, también aplicable al mundo de los negocios. Para reflexionar sobre ello, comparto una historia que leí hace poco.

Había una vez una mujer que se hizo famosa por tener siempre el mejor guardarropa y complementar su atuendo con las mejores joyas y accesorios. Sin embargo, todo ese lujo acabó con su fortuna; un día estaba invitada a una fiesta muy importante y no poseía ya más que joyas de poco valor. Resignada, asistió a la reunión y se llevó una gran sorpresa cuando todos la elogiaron sin notar el cambio.

La fama y personalidad de esta mujer fueron suficientes para deslumbrar a sus admiradores: había hecho tan bien las cosas que nadie podía cuestionarla. Algo similar ocurre hoy en día con una de las empresas más reconocidas del mundo: Tesla, líder en el mercado de los autos eléctricos. El renombre de la compañía va de la mano con la fama de su CEO, Elon Musk, actualmente el hombre más rico del mundo y que se ha destacado en redes sociales por su humor, sus polémicas y por hablar siempre de sus grandes proyectos. Musk no es alguien que agrade a todo el mundo, pero esa buena o mala fama ha sido la clave para posicionar a su empresa de una manera muy eficiente y transmitir la propuesta de valor de Tesla, convenciendo a sus clientes de que tienen algo que ningún otro competidor puede igualar.

La gestión del líder de Tesla ha sido sobresaliente y quiero analizar algunos aspectos clave que pueden resultar de gran ayuda para cualquier empresa familiar en el mundo moderno de los negocios:

¿Por qué hacer lo mismo que otros si puedo hacerlo mejor? Cuando una persona compra un auto sabe que esto conlleva una serie de problemas: la elección del mejor modelo, el mantenimiento, encontrar un buen mecánico, etc. Tesla ha hecho un análisis a fondo de su mercado y se ha alejado de la forma tradicional de vender autos. No usan intermediarios para evitar fricción entre el consumidor y los agentes de ventas; la propia empresa es quien da mantenimiento a sus unidades e incluso puede darte un auto de repuesto si el tuyo no funciona. De esto se trata brindar una experiencia al cliente: ponerse en su lugar y darle la mayor comodidad posible.

Optimizar el servicio es en beneficio de tu empresa. Tesla ha buscado no solo producir y vender autos, sino optimizar, con sus propios recursos, todo el proceso. De esta manera, la compañía produce en sus instalaciones sistemas y componentes que eran difíciles de conseguir o fabricar; no necesitan de un tercero para abastecer de energía a sus modelos, ya que las estaciones Supercharger son parte de Tesla. Esto mismo ha llevado a la empresa a ofrecer otros productos como sistemas de energía solar para hogares y negocios. Tesla también encabeza el primer lugar en el mundo de la innovación gracias a su apuesta por mantenerse siempre innovando, a la digitalización y por su capacidad disruptiva. “Es importante ser un emprendedor con ideas que sean inversiones que se valoren con el paso del tiempo. Arriesgarse a ir más allá de donde todos van”. Elon Musk

Era moderna, publicidad moderna. Tesla no gasta un solo centavo en publicidad. Basan su marketing en la calidad de sus productos y en su posicionamiento en redes sociales. También aquí destaca el papel de Elon Musk, ahora dueño de Twitter y que cuenta, tan solo en esa red, con más de 114 millones de seguidores. La compañía ha entendido que la publicidad se ha transformado y que no es necesario hacer grandes inversiones cuando se puede llegar, gratuitamente, a los probables clientes a través de sus dispositivos electrónicos. Cuando tus productos y servicios son de gran calidad, se publicitan solos. No necesitas adornar con florituras algo que se nota que es real.

La innovación de Tesla va más allá de sus productos, ya que ha sabido entender su mercado y transformarlo para beneficio suyo y de sus clientes. Entender el mercado actual es también una misión importante para los líderes de las empresas familiares que pueden aprender de lo hecho por Elon Musk. El primer paso es establecer que algo es posible, entonces es más probable que ocurra.

