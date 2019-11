Lo sucedido en Hemiciclo a Juárez es lamentable y reprochable: Morena

Notimex.- El Gobierno de la Ciudad de México debe revisar sus protocolos de seguridad en las marchas que están identificadas “como de alto riesgo”, reconoció el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, Eduardo Santillán Pérez.

En entrevista con Notimex, el legislador de Morena precisó que es un tema “delicado” porque sería una contradicción ideológica del gobierno capitalino reprimir manifestaciones sociales.

Rechazó los actos vandálicos registrados la víspera en la marcha del Día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujer y que dejó un saldo de varios monumentos históricos dañados con pintas, como el Hemiciclo a Juárez, y estaciones del Metrobús destruídos sobre Paseo de la Reforma.

“Yo en lo particular repudio cualquier acto vandálico que se presenta en una manifestación, pero estoy convencido que el Gobierno de la Ciudad de México no va hacer actos de opresión, eso también es algo que no puede hacer un gobierno que siempre ha garantizado una ciudad de libertad. Sería una enorme contradicción que un gobierno que viene de izquierda ejerza represión”, comentó.

Santillán Pérez afirmó que es importante “encontrar” mecanismos que permitan una libre manifestación de las ideas que no criminalicen las protestas sociales, pero al mismo tiempo se garantice la seguridad de las personas y la integridad también de los inmuebles que son patrimonio cultural.

En ese sentido, destacó que las dependencias de gobierno involucradas en la seguridad pública deben revisar, de manera urgente, los protocolos que se detonan en las manifestaciones, de tal manera que debe haber acciones que den más protección a los monumentos históricos.

“Me parece que lo que sucedió en el Hemiciclo a Juárez es lamentable, es reprochable y que nosotros lamentamos que determinadas personas que además van actuando de manera reiterada, y eso es ya un ‘modus operandi’ de unas cuántas personas que, desde mi punto de vista, son infiltradas”, opinó.

El diputado local comentó que lo registrado en la macha de ayer demanda la evaluación y ajuste de protocolos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para las marchas que se lleven a cabo en las calles de la capital. Con ello, argumentó, se garantiza también una libre manifestación de ideas y que las luchas sociales no se vean empañadas por actos vandálicos.

En tanto, Héctor Barrera Marmolejo, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del congreso local, afirmó que el gobierno de la Ciudad de México “falló” en las medidas de seguridad “poniendo en riesgo la integridad de las personas que asistieron la marcha”, así como el de monumentos históricos.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que el gobierno consideró que las autoridades capitalinas incumplieron con la ley porque “la línea es un muy delgada entre hacer cumplir la ley y evitar actos vandálicos que dañen el patrimonio y pongan en riesgo la vida de terceras personas, y sancionar a los responsables de actos violentos en una marcha, “los haría ver como un gobierno represor”.

Al destacar que como fracción panista reconocen la libertad de manifestación de la ciudadanía, en entrevista expuso que los elementos de seguridad debieron detener la marcha en el primer momento en que empezaron las pintas sobre Paseo Reforma.

“Las autoridades debieron contar con un protocolo que no se permitiera dañar un monumento tan importante como el Hemiciclo a Juárez, porque por ley no se puede dañar el patrimonio”, agregó.