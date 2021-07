López Obrador, 3 años: ‘El país no es un caos en economía y salud’

El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador cumple tres años y aunque aún hay pendientes en materia de seguridad y combate a la corrupción e impunidad, su gobierno no ha sido un desastre en rubros como la economía y salud, coincidieron analistas.

En entrevista con Forbes México, el escritor Eduardo Huchim comentó que si bien López Obrador ejerce un nuevo estilo al comunicarse con sus gobernados y en política pública, las alertas sobre un desastre económico en su gestión han quedado disipadas a tres años de su victoria en las casillas.

“No se produjo la catástrofe que auguraban quienes temían que López Obrador causara un desastre económico, eso no se ha producido, tampoco ha habido un enfrentamiento, que también se temía, con los empresarios, con la gran empresa, lo cual no implica que sea una relación tersa, sino que es de altibajos, pero como quiera que sea no hay esa confrontación”, apuntó Huchim.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) hacia abril de 2020, la pandemia de Covid-19 arrojó al desempleo a 12 millones de mexicanos en edad productiva.

Sin embargo, para mayo de este año, la recuperación del empleo ya alcanzó un 93% de los trabajos perdidos a la que se debe contabilizar la incorporación al mercado formal de poco más de un millón de mexicanos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

Es decir, de los 12 millones de personas desocupadas en abril de 2020 por el cierre de actividades económicas por la pandemia, 11 millones 549 mil 808 personas han recuperado su empleo.

Por otro lado, el desplome del Producto Interno Bruto (PIB) que dejó la emergencia sanitaria fue de 8.2%. Sin embargo, los datos para este año hablan de un rebote en el crecimiento de la economía nacional con estimaciones que superan el 5%.

Para la consultora Renata Turrent, uno de los factores que han contribuido en el buen desempeño de la economía tras la irrupción del Covid-19 ha sido la recaudación fiscal que en 2020 cerró en 3 billones 339 mil millones de pesos.

“La manera en que se recaudó en 2020 fue muy buena y yo argumentaría que sin hacer una reforma fiscal funge como tal, entonces eso permitió que no nos tuviéramos que endeudar. Creo que el presidente reaccionó bien y los datos que hoy tenemos de recuperación económica no son malos”. Renata Turrent

Quizá uno de los eventos que marcarán la presidencia del tabasqueño sea la pandemia de Covid-19, un factor que distorsionará los alcances que ha tenido la administración lopezobradorista por sus efectos paralizantes en la vida del país, señaló Eduardo Huchim, exconsejero electoral.

Ello, subrayó, a que gran parte de los esfuerzos en política pública han estado concentrados a atender de la mejor manera los efectos de la contingencia sanitaria.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), en México han muerto por Covid-19, poco más de 233 mil personas y se registran 2.5 millones de casos de infectados.

“Lo cierto es que la pandemia se ha frenado, parece que tendrá un repunte, y hay algo que se escapa al análisis y es que este gobierno recibió un sistema de salud en estado de desastre que a pesar de esa situación se pudo hacer una reconversión hospitalaria y francamente se debería de reconocer”. Eduardo Huchim

En contraste, para Renata Turrent, la pandemia de coronavirus tuvo aciertos positivos claros y que a la postre enmarcarán el proyecto de nación del presidente de la República como lo es el acceso universal a la salud.

Expuso que los esfuerzos focalizados en la reconversión de la infraestructura hospitalaria, de camas especializadas y contratación de personal de salud ponen fin a 40 años de debilitamiento del sector por parte de gobiernos pasados.

“En cierto sentido se puede ver como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudo profundizar algunas de sus propuestas o de sus ejes fundamentales de su proyecto de nación durante esta pandemia.

“Se pudo profundizar en la propuesta del presidente de hacer de la salud un derecho universal, gratuito y creo que en cosas concretas como la reconversión de camas y contratación de personal médico”, sostuvo Turrent en entrevista con Forbes México.

Los pendientes de López Obrador

Para los analistas consultados por Forbes México, la inseguridad en México producto de la irrupción del crimen organizado en diversos estados del país, los feminicidios, así como el combate a la corrupción e impunidad serán pendientes a resolver por el presidente López Obrador en la segunda etapa de su mandato.

Aunque Renata Turrent reconoció que la violencia sigue siendo uno de los problemas fundamentales de México por los niveles altos de descomposición social, los cambios profundos en el combate a la inseguridad rendirán frutos en el largo plazo, dijo.

“Todavía no llegamos a voltear la estadística, pero por lo menos se empieza a desacelerar el ritmo de crecimiento que se tenía desde que inició la guerra con Felipe Calderón”, apuntó Turrent.

“Aunque hay reconocer que se están haciendo cambios, la gente sigue muriendo, el dolor no para, es que por más trabajo que se este haciendo seguimos en una situación muy dolorosa y muy compleja de una descomposición social que sinceramente no sé hasta cuándo vamos a poder salir”.

En ese sentido, consideró que los casos de feminicidios en México siguen sin control y disintió de la óptica presidencial de que este tipo de violencia tiene un único detonante que es el abandono, sino que presenta un componente extra que es el género.

“Quisiera ver la estrategia de la secretaria de Seguridad para ver si hay formas nuevas de abordar el feminicidio”, señaló.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) entre enero y mayo de 2021 se han registrado 423 víctimas de este delito lo que significa un repunte de 7.1% respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, Eduardo Huchim indicó que el gobierno falla en su estrategia de seguridad al apostar por la militarización de México ya que sólo demuestra su incapacidad de formar policías civiles.

“Apostarlo todo por lo militar creo que es un error, en cambio, hay un deficit en la preparación de policías de prevención y de persecución y procuración de justicia, no hay la suficiente acción de preparación”, consideró Huchim.

En cuanto a combate a la corrupción, ambos especialistas coincidieron que se tienen que acelerar los trabajos para garantizar el acceso a la justicia y no prevalecencia de la impunidad.

“Lo que sería deseable es que el combate a la corrupción, que es una de las prioridades nacionales, sea más efectiva porque no es asunto colectivo o que el presidente proclame que se ha concluido, no se ha acabado y falta mucho y hablar de corrupción es acabar con la impunidad y también hacer la tarea preventiva”, aseveró Huchim.

Hoy, el presidente de la República emitirá un mensaje a las 11:00 horas con motivo de los tres años de su triunfo electoral del 1 de julio de 2018.

