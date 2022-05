López Obrador acusa campaña en su contra por saturación del AICM

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este jueves que existe una campaña en su contra para culparlo de la saturación que vive el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que a diario expone a sus usuarios a retrasos y una infraestructura deficiente.

Desde el pasado 7 de mayo, cuando tras un error en las instrucciones entre un controlador de tráfico aéreo y dos vuelos de Volaris, estos llegaron a estar en riesgo de colición, se han desmenuzado diversas problemáticas que vive la terminal aérea, entre ellas, la poca capacitación de los autoridades aeronáuticas frente al rediseño del espacio aéreo y la entrada en operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El mandatario mexicano acusó a los intereses inmobiliarios que tenían planes en los terrenos que dejaría el AICM y que fueron frustrados ante la cancelación del proyecto en su administración.

“Ahora parece como que hay oposiciones, resistencias, boicot en el aeropuerto de la Ciudad de México y me están echando la culpa a mí del tiempo que tardan los pasajeros, por los cambios que se están llevando a cabo y viene de arriba, tiene que ver con la molestia que todavía no digieren, superan, de que no pudieron atracar con el nuevo aeropuerto de Texcoco.

“Y como era muchísimo dinero, era un asalto, un robo de mas de 20 mil millones de pesos, se quedaron molestísimos, ellos, sus voceros, achichincles y seguidores del conservadurismo. Quieren que nos salgan mal las cosas y en el aeropuerto, tengo información, que hay una campaña echándonos la culpa que si hay saturación, si no se atiende pronto a los pasajeros, si se le mantiene una hora, dos horas, es culpa del gobierno”, reprochó.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que por la corrupción que imperaba en todo el gobierno durante el periodo neoliberal, ante el cambio político que propone enfrenta severas resistencias por parte de intereses creados que quieren seguir saqueando las arcas nacionales.

“Siempre hay estas resistencias porque pues está más que demostrado que hacían su agosto y dominaba, imperaba la corrupción, no estoy hablando que todos los servidores públicos sean corruptos, hay gente honesta, pero sí hay estas reacciones”, señaló.

