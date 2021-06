López Obrador defiende ascensos de miembros de su Ayudantía

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los integrantes de su Ayudantía y que han sido promovido a puestos clave en la administración pública son jóvenes preparados y con vocación de servicio al país de manera honesta.

Esta mañana, el periódico Reforma reveló que uno de los últimos nombramientos de personal que asistía al mandatario federal, Arlette Silva, fue promovida como gerente de Contrataciones de Proyectos de Pemex.

“Es ingeniera, joven, veracruzana, ¿cómo no le voy a dar oportunidad? Si es honesta, íntegra, ¿qué quieren los del Reforma, que yo ponga a un familiar de Carlos Salinas de Gortari?”, cuestionó.

De acuerdo con el rotativo, Silva ha autorizado 31 contratos por un monto de 551.3 millones de pesos para las refinerías de Minatitlán, en Veracruz; Salina Cruz, en Oaxaca, y Cadereyta, en Nuevo León.

“Jóvenes que están trabajando conmigo, que los estamos formando, están ya siendo promovidos y ocupan cargos, jóvenes preparados, honestos, pues no les gusta, lo ven mal, qué quieren, ¿qué continúen los mismos funcionarios corruptos en el gobierno? No”, expresó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo afirmó que el gobierno requiere de nuevos cuadros que garanticen un relevo generacional funcional para el servicio público.

“Tenemos que renovar la administración pública; si no, podemos retroceder, si no formamos cuadros nuevos, jóvenes para el relevo generacional, pero no, les molesta, no quieren que hagamos ningún cambio”, abundó.

El presidente detalló que su Ayudantía cuenta con 15 jóvenes los cuales son formados en las giras, donde pueden conocer la realidad de México y recoger sus peticiones.

También hizo alusión al nombramiento de Abraham Vázquez Piceno, quien fue nombrado coordinador nacional de Becas para el Bienestar, quien fue funcionario de Logística en la Presidencia, a quien dijo, eligió por tener una carrera en las humanidades.

“Falleció una mujer extraordinaria que nos ayudaba en el programa de becas, Leticia Animas y como a mí me importa mucho el programa de becas no voy a meter a cualquiera, ¿voy a meter a (Gabriel) Quadri?”, fustigó López Obrador.

La mención de Quadri se dio después de que el mandatario exhibió una entrevista en la que el excandidato presidencial adelanta que como diputado federal buscará terminar con el programa Sembrando Vida y cancelar la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

