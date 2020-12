López Obrador asegura que su gobierno ahorró más de 1 billón de pesos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración ya ahorró un billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos.

En su mensaje con motivo a sus dos años de gobierno, el mandatario aseguró que también se redujo el robo de combustible, se disminuyó la defraudación fiscal, se canceló fideicomisos y fondos “que se manejaban de manera discrecional y la austeridad les ayudó tener mayor presupuesto

Te puede interesar: AMLO recupera 5 puntos en su aprobación, según encuestas

“De inmediato empezamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana (…) Con esta fórmula de gobernar sin lujos ni frivolidad, hemos cumplido con no endeudar el país, no aumentar impuestos, no subir los precios de combustibles”, dijo desde Palacio Nacional.

Aseguró que con este ahorro se pudo financiar programas sociales como la pensión para adultos mayores, becas a estudiantes, atención médica y medicamentos gratuitos, los cuales ya están en la Constitución.

Sigue toda la información sobre política