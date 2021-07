López Obrador defiende encuesta que le da 72% de aprobación

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son confiables los resultados de la encuesta que presentó ayer en su informe de gobierno y que lo ubican con un respaldo del 72% de cara a la consulta de revocación de mandato en 2022.

El mandatario federal explicó que fue un ejercicio elaborado por la Secretaría de Gobernación, con la realización de entre 1,500 y 1,600 entrevistas.

Ante los cuestionamientos sobre la confiabilidad de los resultados, el titular del Ejecutivo pidió a la vocería de la Presidencia difundir la metodología del estudio demoscópico, el cual, afirmó, no es una encuesta cuchareada ni hecha a modo.

“Estadísticamente es buena la proyección, siempre va a haber la duda, pero cabe destacar que nosotros no somos iguales y no se cucharean las encuestas y que no se hacen encuestas por encargo del cliente, nosotros no hacemos encuestas patito, sería inmoral”, afirmó López Obrador en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El estudio hecho por la Secretaría de Gobernación registró que en promedio, el trabajo que realiza el presidente López Obrador a tres años de haber ganado el cargo tiene una calificación de 6.7.

