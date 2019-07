López Obrador necesita aceptar la realidad económica: Financial Times

El presidente Andrés Manuel López Obrador debe aceptar noticias desagradables, no seguir confiando en sus propios datos (diferentes), aseguró el Financial Times en su editorial.

De acuerdo con el periódico, López Obrador debe demostrar que escuchará los consejos de Arturo Herrera, el nuevo titular de Hacienda y que le dará espacio para restablecer la credibilidad en los mercados.

La renuncia del titular de Hacienda, Carlos Urzúa, no dejó dudas y acusó al gobierno de tomar decisiones sin una justificación sólida y de imponer a funcionarios no calificados en puestos clave con claros conflictos de intereses.

Los mercados respondieron marcando a la baja las acciones y el peso en 2%. El presidente mexicano se mostró impasible y reiteró su compromiso de “cambiar la política económica que se ha impuesto durante 36 años”. El período de tiempo es importante.

The FT View: Mexico’s leftist president Andrés Manuel López Obrador won a landslide last year on a manifesto of transformative change. But he must accept economic reality first — and time is running short. https://t.co/QlwVXLx3gO

— Financial Times (@FinancialTimes) July 10, 2019