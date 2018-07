Secretario del Tesoro de EU se une a la visita a López Obrador

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, se integra a la lista de funcionarios del gobierno de Donald Trump que se reunirán este viernes con Andrés Manuel López Obrador y su equipo para fijar los principales intereses bilaterales.

“Esto indica que (Donald Trump) vio con buenos ojos la propuesta de fincar nuestra relación en el desarrollo, en la cooperación para el desarrollo. Pensamos que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio y los problemas de inseguridad y resolver estos asuntos pasa por impulsar el desarrollo de México”, afirmó AMLO en conferencia de prensa.

Esta “visita de cortesía”, que se llevará a cabo en la casa de campaña de López Obrador -ubicada en la calle de Chihuahua en la colonia Roma-, estará encabezada por Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos; Jared Kushner, principal asesor y yerno de Trump; Kim Breier, subsecretaria de Estado; y William Duncan, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos.

Marcelo Ebrard, quien se integrará a la administración del tabasqueño como secretario de Relaciones Exteriores, detalló que tomarán las “providencias necesarias” para garantizar la seguridad de los visitantes y el equipo de Andrés Manuel; así como la comodidad de los vecinos de la zona.

Entre los temas que se abordarán en la visita están la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el combate al crimen organizado y al narcotráfico, así como la situación migratoria.

Sin embargo, en la agenda no está contemplado abordar los planes de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, tema del que el mandatario estadounidense no quita el dedo del renglón e incluso reitera que el costo del mismo será pagado por México.

Otro tema que se abordará será la importancia de integrar a los países centroamericanos a la agenda de desarrollo económico con el objetivo de aliviar la crisis migratoria.

“Tenemos que que atender las causas que producen la migración. La gente se mueve, sale de sus lugares de origen por necesidad no por gusto, lo que queremos es que la migración sea opción a que no sea por necesidad, que no sea por falta de oportunidades de trabajo y por pobreza y mucho menos por inseguridad y violencia eses es el enfoque de fondo que queremos dar a la relación con le gobierno estadounidense”, aseguró el virtual ganador de las elecciones presidenciales.

