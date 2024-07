López Obrador y Sheinbaum recorren centro de México y prometen continuidad y desarrollo

EFE.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora, Claudia Sheinbaum supervisaron este sábado proyectos prioritarios y de infraestructura en la región de Tula, en el central estado de Hidalgo, donde aseguraron que habrá continuidad y desarrollo para el país.

“Esta transición es una continuidad. No es dejar atrás el pasado e iniciar una nueva historia, todo lo contrario”, señaló durante una reunión con simpatizantes la presidenta electa, Sheinbaum.

La exjefa de gobierno de Ciudad de México señaló que la transición de Gobierno es “histórica” por muchas razones, pero especialmente porque nunca antes un presidente que deja el Gobierno le explicaba al entrante los proyectos que se están desarrollando.

“Pero no en un escritorio, sino que nos vamos a territorio y ahí me ve explicando, porque la cuarta transformación (como López Obrador ha definido su movimiento político) no solo es de escritorio, es de territorio”, expuso.

Ambos políticos realizaron una gira de trabajo por Tula en la que recorrieron la ribera del Río Tula, en donde se desarrolla la obra de revestimiento y ampliación del embalse, cerca de la zona donde se desbordó un río en septiembre de 2021, que causó al menos 14 muertos en un hospital y miles de damnificados.

También se dirigieron a la refinería Miguel Hidalgo, en donde supervisaron el avance de la coquizadora y, posteriormente, participaron en el evento en donde se construye el hospital del IMSS-Bienestar número 37, en Doxey, Tlaxcoapan.

Garantía de continuidad

Por su parte, López Obrador aseguró que en la región ya se están terminando las obras y, al mismo tiempo, se están consolidando los programas de bienestar, cuya continuidad se garantizará con la llegada de Sheinbaum a la presidencia.

“Con la decisión, muy inteligente, del pueblo de México, porque el pueblo es mucha pieza, ya se garantizó que todos los programas de bienestar se eleven a rango constitucional”, acotó.

Afirmó que “debemos estar tranquilos” porque se van a continuar con todos los programas y “el país va a quedar en muy buenas manos” con Sheinbaum.

Destacó que en su gobierno se ha impulsado la inversión pública, como el nuevo hospital de Tula que costó unos 2,500 millones de pesos mexicano (casi 142 millones de dólares), además de que hay un proyecto para que pueda crearse un polo de desarrollo que beneficie a toda la región y está por terminarse una coquizadora.

“(Hemos invertido en Tula) 50,000 millones de pesos mexicanos (2,837 millones de dólares), eso es lo que hemos invertido y ya está por terminarse la coquizadora”, aseveró.

Y señaló que la inversión pública ha está beneficiando a “millones de familias”.

El gobernante mexicano calificó como una “bendición” el triunfo de Sheinbaum en las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio, y exaltó que a diferencia de él, que solo estudió hasta la licenciatura, ella tiene una maestría y un doctorado en ingeniería.

“Y tiene experiencia. Y tiene mucho corazón, le tiene amor al pueblo, que eso es lo más importante”, afirmó.

Promete gran plan hídrico

En su participación, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se comprometió a desarrollar un “gran plan hídrico” para la zona central del país.

“Vamos a hacer de la mano de la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad (de México), Clara Brugada, de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, vamos a hacer un Gran Plan Hídrico para todas la zona centro del país”, informó.

También señaló que se va a recuperar el río Tula y se hará un saneamiento del mismo “lo que significa darle la viabilidad de agua potable, que también es un derecho para toda la región centro del país”, concluyó.

