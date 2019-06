Los 10 anuncios de E3 2019 que necesitas saber

Cada verano durante E3, la industria de los videojuegos se reúne en Los Ángeles para mostrar los avances de los títulos más esperados, y revelar los nuevos proyectos de las próximas temporadas. Aunque este año no fue la excepción, PlayStation dejó un gran vacío, ya que decidieron no llevar a cabo su clásica y esperada conferencia, donde hacen los anuncios más grandes del año. Este espacio permitió a otras compañías acaparar toda la atención, principalmente Xbox y Nintendo, que hicieron una gran cantidad de anuncios en sus respectivas plataformas.

Este año estamos comenzando la recta final de esta generación de consolas, por lo que PlayStation recientemente hizo substanciales revelaciones sobre su siguiente sistema. Xbox no se podía quedar atrás durante su conferencia estrella, y también hizo lo propio con su siguiente plataforma. Aunque estas revelaciones de hardware son de gran relevancia, el enfoque principal de este E3 fue el software. Por este motivo aquí hay una selección de los 10 anuncios más importantes que se hicieron durante esta semana de E3.

1. Existirá una secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La más emocionante de las revelaciones de Nintendo fue que se encuentran trabajando en una secuela completa de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que fue uno de los títulos de lanzamiento del Nintendo Switch, y que se ha convertido en uno de los más aclamados de la compañía japonesa. Aunque no hay fecha de lanzamiento confirmada, Nintendo acostumbra hacer anuncios de sus juegos estrella con mucha anticipación, por lo que no deberíamos esperar la llegada de este juego en el futuro próximo.

2. Luigi’s Mansion 3 será lanzado este año

La serie dedicada a las aventuras paranormales del hermano de Mario recibirá su tercera entrega, que estará disponible en otoño de este año para el Nintendo Switch. Aunque Luigi’s Mansion no ha sido una de las franquicias más populares, considerando que en sus casi 18 años de existencia sólo ha tenido tres entregas principales, es una de las más queridas por salirse del estilo de los juegos de Mario. Esta secuela echa mano de los nuevos esquemas de control del Nintendo Switch, manteniendo el clásico tono de comedia de la serie.

3. Watch Dogs: Legion llevará la serie a Londres en 2020

Ubisoft anunció la tercera entrega de su serie de mundo abierto donde tomas el lugar de hackers que pelean por la justicia. Watch Dogs: Legion, se aleja de los escenarios norteamericanos de las primeras dos entregas, para ubicarse en Londres, donde jugaremos como un grupo de hacktivistas que luchan en contra de un régimen totalitario. La mayor aportación que presume esta entrega es que ahora podrás reclutar a cualquier persona que te encuentres y jugar como él en tu campaña por la libertad. Realmente es un sueño hecho realidad para los amantes de los videojuegos de mundo abierto, que llegará en marzo del próximo año.

4. Cyberpunk 2077 finalmente tiene fecha de salida: abril de 2020

Luego de más de siete años desde su anuncio original, Cyberpunk 2077 se ha convertido en uno de los videojuegos más esperados de esta generación y e incluso de la década. Desarrollado por el galardonado equipo polaco de CD Projekt Red, este título de mundo abierto nos lleva a un futuro inspirado en innumerables películas de ciencia ficción y cyberpunk, con una densidad que promete ser algo nunca visto en un juego del género. Durante la conferencia de Xbox, Keanu Reeves sorprendió a todos al subir al escenario para revelar que él interpreta a uno de los personajes de Cyberpunk 2077, y que éste saldrá al mercado el 16 de abril de 2020.

5. GhostWire: Tokyo, el nuevo título de los creadores de The Evil Within

Durante la conferencia de Bethesda, se reveló el nuevo juego de Shinji Mikami y su estudio Tango Gameworks, llamado GhostWire: Tokyo. Aunque el título es descrito como de acción y aventura, podemos ver el sello de misterio y horror del estudio, famoso por la serie The Evil Within. No hay fecha de lanzamiento ni mucha información sobre las mecánicas del juego; lo único que se sabe es que se lleva a cabo en Tokio contemporáneo, donde extraños espíritus están tomando el control, luego de la misteriosa desaparición de parte de la población. Sin duda, uno de los títulos más enigmáticos, y que mantendrán con esperanza a los fans del misterio.

6. Elden Ring, la colaboración entre los creadores de Dark Souls y Game of Thrones

Bandai Namco presentó un juego completamente nuevo e inesperado Elden Ring, una colaboración entre dos de las fuerzas creativas más fuertes de nuestra época: Hidetaka Miyazaki, creador de la serie Dark Souls al frente del estudio japonés FromSoftware, que se alía con George R. R. Martin, el escritor responsable de crear el mundo de Game of Thrones. Como era lógico, se trata de un RPG de aventuras dentro de un mundo de fantasía; el juego parece estar en una etapa temprana de desarrollo, por lo que no se mostró más que un teaser, pero la mera naturaleza de esta colaboración, ya se ha ganado la fe ciega de millones de fans de los videojuegos y la fantasía.

7. Star Wars Jedi: Fallen Order llegará en noviembre

Aunque ya había sido revelado con anterioridad, Electroc Arts anunció la fecha de lanzamiento para su esperado nuevo título basado en el universo de Star Wars. Desarrollado por Respawn Entertainment, el estudio responsable de crear la serie Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order es un título de acción y aventura para un jugador donde tomamos el lugar de Cal Kestis, un padawan jedi que se encuentra huyendo del Imperio Galáctico. La historia está ubicada después de los eventos de la película Episode III: Revenge of the Sith, por lo contará una parte de la saga desconocida para los fans, que podrán jugarlo el próximo 15 de noviembre.

8. Finalmente un juego basado en The Blair Witch

Bloober Team, el estudio polaco detrás de Layers of Fear y Observer, reveló su siguiente videojuegos: Blair Witch, un título de horror que se basa en el aclamado universo de películas y comics de horror del mismo nombre. El juego es una experiencia en primera persona donde nos encontramos perdidos en un tenebroso bosque habitado por fuerzas sobrenaturales, y se lanzará de forma exclusiva para PC y Xbox One el próximo 30 de agosto.

9. La siguiente consola de Xbox, Project Scarlett, llegará en 2020

Durante su conferencia exclusiva, la compañía reveló que la plataforma sucesora del Xbox One X, por el momento conocida como Project Scarlett, será lanzada a finales del próximo año. Se confirmó que podrá correr juegos a 120 cuadros por segundo, tendrá capacidad de video 8K, y usará tecnologías de nueva generación como ray tracing en tiempo real y discos duros de estado solidos para eliminar los tiempos de carga. Microsoft presume que la nueva consola será cuatro veces más poderosa que el Xbox One X. Estas características preliminares son muy similares a lo revelado por el arquitecto detrás de la nueva consola de PlayStation, indicando que la próxima generación de consolas estará en condiciones muy similares.

10. Halo Infinite será título de lanzamiento de Project Scarlett

Halo Infinite, la esperadísima nueva entrega de la franquicia insignia de Xbox, fue confirmado como un juego de lanzamiento para Project Scarlett, programado para la navidad de 2020. Durante la conferencia se mostró un tráiler cinematográfico hecho con el motor gráfico del juego, Slipspace Engine, que está usando el estudio 343 Industries, y confirma que continuaremos los pasos del icónico Master Chief en su épica de guerra interplanetaria.

