Estos son los 10 atletas mejor pagados del mundo en 2024

En junio de 2022, días después de que LIV Golf organizara su evento inaugural en Londres, Jon Rahm se dirigió a los medios de comunicación en el US Open y le preguntaron su opinión sobre la nueva gira respaldada por Arabia Saudita. Mientras veía cómo LIV podía atraer a algunos jugadores y fanáticos, dijo a los periodistas que el formato no era para él . Y aunque el dinero había sido un factor clave para muchos desertores, Rahm añadió que las sumas astronómicas que LIV ofrecía a los jugadores no lo convencerían de abandonar el PGA Tour.

“¿Cambiará nuestro estilo de vida si recibo 400 millones de dólares? No, no cambiará ni un ápice”, afirmó el español de 29 años. “A decir verdad, podría retirarme ahora mismo con lo que he ganado y vivir una vida muy feliz y no volver a jugar al golf. Realmente nunca he jugado golf por razones monetarias. Juego por amor al juego y quiero jugar contra los mejores del mundo. Siempre me ha interesado la historia y el legado, y ahora el PGA Tour tiene eso”.

Qué diferencia hacen dos años. En diciembre, Rahm apareció con una chaqueta tipo letterman con la marca LIV en Fox News, confirmando que se había convertido en el último golfista estrella en abandonar el PGA Tour . Con ese movimiento llegó un día de pago gigante que se cree que es el más grande en la breve historia de LIV. Según se informa, Rahm recibió una garantía de 350 millones de dólares, la mitad de los cuales, estima Forbes , recibió por adelantado.

Ese enorme cheque de LIV fue lo suficientemente bueno como para catapultar a Rahm en el ranking de los 50 deportistas mejor pagados del mundo , del puesto 28 en 2023 al Nº 2 este año. El dos veces ganador de un Major ganó aproximadamente 218 millones de dólares en los últimos 12 meses según el recuento de Forbes , el total más alto jamás obtenido por un golfista y solo superado en la lista por Cristiano Ronaldo (260 millones de dólares), lo cual no es una coincidencia.

Una década de los diez primeros

Los diez atletas mejor pagados del mundo ganaron colectivamente 1.380 millones de dólares antes de impuestos y honorarios de agentes durante los últimos 12 meses, el total más alto de la historia.

LIV Golf está respaldado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de 925 mil millones de dólares (activos) de Arabia Saudita, que también posee varios equipos en la liga de fútbol nacional del Reino, incluido el actual club de Ronaldo, Al Nassr. Las estrellas mundiales del fútbol Neymar ($108 millones) y Karim Benzema ($106 millones) también juegan para equipos de la Saudi Pro League propiedad del PIF, mientras que Lionel Messi ($135 millones) ha respaldado al país como embajador del turismo.

Las cifras se han vuelto tan escandalosamente altas que las estrellas de la NBA LeBron James ($128,4 millones) y Giannis Antetokounmpo ($111 millones) incluso han bromeado en las redes sociales acerca de asegurar sus propios acuerdos con Arabia Saudita, y es fácil ver por qué. Cada uno de los diez atletas mejor pagados de 2024 ganó más de 100 millones de dólares por primera vez en la historia de los datos de Forbes , superando el máximo anterior de ocho atletas en 2023. En conjunto, los diez atletas mejor pagados del mundo ganaron un estimado de 1,38 dólares. mil millones antes de impuestos y honorarios de agentes durante los últimos 12 meses, rompiendo la marca récord del año pasado de 1,11 mil millones de dólares en un 24%.

Pero ese no es el único factor que aumenta esos sueldos. Las enormes tarifas por los derechos de los medios y las oportunidades cada vez más lucrativas fuera del campo han impactado enormemente las ganancias durante años. James, Antetokounmpo y Stephen Curry han firmado contratos descomunales con la NBA y han desarrollado carteras de patrocinio que les reportan más de 50 millones de dólares al año. Con un estimado de 80 millones de dólares provenientes de sus esfuerzos fuera de la cancha, LeBron es el lanzador más exitoso entre los atletas mejor pagados del mundo.

El mariscal de campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, completa el top ten con 100,5 millones de dólares, aunque es significativamente menos activo fuera del campo. En cambio, Jackson se une a los que más ganan del mundo del deporte gracias a la extensión de cinco años y 260 millones de dólares que firmó en mayo. Reinó brevemente como el contrato más grande en la historia de la NFL por valor promedio anual, solo para ser roto por un par de personas que llamaron más abajo en la lista, Justin Herbert y más tarde Joe Burrow.

LOS 10 ATLETAS MEJOR PAGADOS DEL MUNDO

#1 • $260 millones

CRISTIANO RONALDO

En el campo: $200 millones | Fuera del campo: $60 millones | Nacionalidad: Portugal | Deporte: Fútbol | Edad: 39

YASSER BAKHSH/GETTY IMAGES

Las ganancias totales estimadas de Ronaldo en 260 millones de dólares, un máximo histórico para un jugador de fútbol, ​​lo convierten en el atleta mejor pagado del mundo por cuarta vez en su carrera. Eso se debe en gran parte a su enorme salario anual de 200 millones de dólares con Al Nassr, que aparentemente ha sido una inversión valiosa para el club de la Saudi Pro League. El delantero de 39 años lidera la liga con 33 goles marcados y obtuvo el premio al Jugador del Mes en agosto, septiembre, diciembre y marzo. También sigue siendo enormemente valioso para los patrocinadores, ya que con frecuencia conecta a sus socios, incluido el intercambio de criptomonedas Binance y la aplicación de fitness Erakulis, con sus 629 millones de seguidores de Instagram, además de otros acuerdos con Nike, Herbalife, Clear Haircare y, más recientemente, Whoop. A Ronaldo también se le debe un cheque de 10,5 millones de dólares de su antiguo club, la Juventus, después de que un árbitro dictaminara que el equipo de la Serie A todavía estaba pendiente de salarios adeudados que se remontaban a un recorte salarial por la pandemia de Covid-19.

#2 • $218 millones

JON RAHM

En el campo: $198 millones | Fuera del campo: $20 millones | Nacionalidad: España | Deporte: Golf | Edad: 29

FRANCOIS NEL/GETTY IMAGES

La decisión de Rahm de unirse a LIV Golf en diciembre pasado ha sido enormemente lucrativa, incluso fuera de la garantía de 350 millones de dólares que recibió para unirse a la gira respaldada por Arabia Saudita. Si bien el español aún no ha ganado un evento LIV, ya ganó $6.6 millones en siete torneos en 2024, lo que lo ubicaría sexto en la lista oficial de ganancias del PGA Tour esta temporada (a partir del 13 de mayo). Rahm también fue elegido para capitanear el decimotercer equipo de LIV, Legion XIII, un título que tradicionalmente viene acompañado de una participación accionaria del 25% en las franquicias de la liga.

#3 • $135 millones

LIONEL MESSI

En el campo: $65 millones | Fuera del campo: $70 millones | Nacionalidad: Argentina | Deporte: Fútbol | Edad: 36

MIKE EHRMANN/GETTY IMAGES

La llegada de Messi a Miami ha sido nada menos que una revelación para su nuevo club: el Inter Miami ha impulsado las ventas de entradas, ha organizado una innovadora gira mundial de pretemporada y ha añadido una serie de patrocinios lucrativos, incluida una asociación con Royal Caribbean, el acuerdo de camiseta más valioso del mundo. Historia de la MLS. Forbes estima que Inter Miami es ahora la segunda franquicia más valiosa de la Major League Soccer con 1.030 millones de dólares, y el club espera aumentar los ingresos de 118 millones de dólares en 2023 a más de 200 millones de dólares este año. Mientras tanto, Messi ha estado actuando como se anuncia. El ocho veces ganador del Balón de Oro anotó 10 goles en sus primeros nueve partidos esta temporada y recientemente se convirtió en el primer jugador de la MLS en registrar cinco asistencias en un solo partido. Fuera del campo, Messi añadió a Lowe’s a un grupo de patrocinadores que incluye a Adidas, Apple y Konami. Según se informa, también se está asociando con el fabricante de White Claw Hard Seltzer para lanzar su propia bebida deportiva este verano .

#4 • $128,2 millones

LEBRON JAMES

En el campo: $48,2 millones | Fuera del campo: $80 millones | Nacionalidad: Estados Unidos | Deporte: Baloncesto | Edad: 39

IMÁGENES DE JUSTIN FORD/GETTY

El futuro de James con Los Angeles Lakers es objeto de grandes especulaciones después de otra decepcionante salida en los playoffs. El cuatro veces MVP tiene una opción de jugador de 51,4 millones de dólares con el equipo, según Spotrac, pero también ha expresado su deseo de jugar con su hijo mayor, Bronny, quien se declaró para el Draft de la NBA manteniendo su elegibilidad universitaria. Mientras tanto, James hará lo que probablemente será su última aparición olímpica mientras el equipo de EE. UU. aspira a ganar el oro en París este verano. Y mientras contempla la vida después de la NBA, James se asoció con DraftKings en enero y se unió a una serie de celebridades que invirtieron en la nueva empresa comercial del mundo del golf, PGA Tour Enterprises.

#5 • $111 millones

GIANNIS ANTETOKOUNMPO

En el campo: $46 millones | Fuera del campo: $65 millones | Nacionalidad: Grecia | Deporte: Baloncesto | Edad: 29

STACY REVERE/GETTY IMAGES

Antetokounmpo se está recuperando después de que una lesión en la pantorrilla puso fin a lo que fue una campaña tumultuosa para la estrella de los Milwaukee Bucks, quien se sometió a un cambio de entrenador a mitad de temporada y vio con impotencia cómo su equipo sufría una eliminación en la primera ronda de los playoffs. Fuera de la cancha, su estrella sigue en ascenso. Antetokounmpo lanzó una compañía de producción en enero, agregó una asociación con el refresco Starry de Pepsi en febrero y tiene su sexta zapatilla exclusiva con Nike en camino a finales de este año.

#6 • $110 millones

KYLIAN MBAPPÉ

En el campo: $90 millones | Fuera del campo: $20 millones | Nacionalidad: Francia | Deporte: Fútbol | Edad: 25

ALEX CAPARRÓS/GETTY IMAGES

La inminente salida de Mbappé del Paris Saint-Germain pondrá fin al experimento del súper equipo de 1.300 millones de dólares del PSG , ya que se espera que la superestrella francesa de 25 años cumpla su sueño de infancia al unirse al poderoso Real Madrid la próxima temporada. A pesar de conseguir seis de los siete títulos posibles de la Ligue 1 durante su mandato, el PSG no logró ganar una Liga de Campeones con Mbappé en la plantilla. Gane o pierda, sigue muy activo fuera del fútbol. Mbappé formó una productora en 2022, que se asoció con la NBA, y tiene acuerdos con Nike, Hublot y Oakley, entre otras.

#7 • $108 millones

NEYMAR JR.

En el campo: $80 millones | Fuera del campo: $28 millones | Nacionalidad: Brasil | Deporte: Fútbol | Edad: 32

FRANCOIS NEL/GETTY IMAGES

Para atraerlo a unirse al fútbol saudita Al Hilal el año pasado, Neymar supuestamente recibió un paquete de pago lleno de beneficios , incluido el acceso a un jet privado, una flota de autos de lujo y una mansión con todo el personal. Pero su mandato tuvo un comienzo desfavorable. En octubre, mientras jugaba un partido de clasificación para la Copa del Mundo, la estrella brasileña se rompió el ligamento anterior cruzado, terminando su temporada con solo cinco partidos disputados entre la Saudi Pro League y la AFC Champions League. Eso no ha impedido que Neymar firme nuevos acuerdos de patrocinio. Desde la lesión, agregó Skims a su cartera, lanzó una nueva bota de fútbol con Puma y se asoció con Fun Brands para desarrollar su propia línea de cócteles y cócteles sin alcohol.

#8 • $106 millones

KARIM BENZEMA

En el campo: $100 millones | Fuera del campo: $6 millones | Nacionalidad: Francia | Deporte: Fútbol | Edad: 36

TULLIO PUGLIA/FIFA/GETTY IMAGES

Benzema, que ganó el Balón de Oro en 2022, dejó el Real Madrid como agente libre el año pasado y se unió al equipo saudita de la Pro League Al Ittihad. “Como musulmán, cuando estás en La Meca te sientes en paz”, dijo en una entrevista oficial de la liga , ofreciendo una mirada profundamente personal sobre por qué tomó la decisión. Sin embargo, su primera temporada con el Al Ittihad estuvo plagada de problemas de salud, por lo que regresó a la clínica del Real Madrid bajo la supervisión de su ex médico en España, según ESPN.

#9 • $102 millones

STEPHEN CURRY

En el campo: $52 millones | Fuera del campo: $50 millones | Nacionalidad: Estados Unidos | Deporte: Baloncesto | Edad: 36

THEARON W. HENDERSON/GETTY IMAGES

La precisión de Curry ha continuado en las últimas fases de su carrera, liderando la NBA con 357 triples esta temporada y ganándose un lugar en la lista olímpica del equipo de EE. UU. este verano. También ha sido una fuerza fuera de la cancha, firmando un nuevo acuerdo con Under Armour el año pasado que durará hasta su retiro con $75 millones en acciones que se otorgarán en cuotas iguales entre 2029 y 2034. La marca Curry ahora se ha expandido más allá de su estrella homónima. contrató al base de los Sacramento Kings, De’Aaron Fox, en octubre, y a la base de Carolina del Sur, MiLaysia Fulwiley, en noviembre. Curry también se está diversificando frente a la cámara, coprotagonizando un próximo falso documental que Peacock encargó directamente a la serie.

#10 • $100,5 millones

LAMAR JACKSON

En el campo: $98,5 millones | Fuera del campo: $2 millones | Nacionalidad: Estados Unidos | Deporte: Fútbol | Edad: 27

IMÁGENES DE PERRY KNOTTS/GETTY

Lamar Jackson llega al top ten gracias al bono por firmar de 72,5 millones de dólares que recibió con su nuevo contrato con los Baltimore Ravens el año pasado, que negoció como su propio agente. El mariscal de campo de 27 años celebró ganando su segundo premio MVP de la NFL después de llevar a los Ravens a un récord de 13-4 y un título de la división Central de la AFC. Fuera del campo, Jackson trabaja con Oakley y StatusPro, creadores del videojuego de realidad virtual NFL Pro Era. También posee una serie de negocios que incluyen un restaurante de comida soul, una productora, un sello discográfico y una línea de ropa llamada Era 8.

METODOLOGÍA

Puede encontrar información sobre la metodología que utiliza Forbes para compilar la lista, que captura los ingresos que los atletas recaudaron entre el 1 de mayo de 2023 y el 1 de mayo de 2024 .

Con información adicional de Brett Knight .

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

