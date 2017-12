Los 10 países más golpeados por el terrorismo

Este texto fue publicado originalmente el 18 de agosto de 2017.

Entre el 16 y 18 de agosto de 2017, el mundo presenció atentados en España y Finlandia. Aunque una sola persona muerta por terrorismo basta para reprobar esta clase de actos, las naciones que han sufrido el mayor impacto por el terrorismo no son países desarrollados como Estados Unidos ni de Europa.

La región de Oriente Medio ha sido señalada como la cuna del terrorismo, pero también es la más azotada por el problema: Iraq, Afganistán, Nigeria, Pakistán, Siria, Yemen, Somalia, India y Egipto son los países con el mayor impacto por terrorismo del mundo, de acuerdo con el Global Terrorism Index 2016, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

Hasta 2015, el mundo registró 48,000 actos terroristas en los últimos 14 años que cobraron 107,000 vidas. Solo 5% de las muertes por terrorismo entre 2000 y 2013 ocurrieron en países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La entidad define el terrorismo como la amenaza en el uso de la fuerza y violencia ilegal por un actor no estatal para alcanzar una metal política, económica, religiosa y social a través del miedo, la coerción o intimidación”.

El impacto económico del terrorismo llegó a 89,600 millones de dólares (mdd) en 2015, una disminución de 15% anual. No obstante, sigue en su segundo máximo nivel desde 2000. El impacto para Iraq como porcentaje del PIB llega a 17.3%. En el caso de Afganistán es de 16.8% y 8.3% en el de Siria.

En cuanto al financiamiento de grupos terroristas, el reporte estima que, por ejemplo, el Estado Islámico obtiene ingresos por 2,000 millones de dólares. La mitad proviene del petróleo, 30% de impuestos, 10% de la venta de antigüedades, 5% de drogas y 5% de donaciones externas. Por tipo de ataque, el impacto económico lo concentran explosiones o bombas con 43.2%, asalto armado concentra 18.3% y secuestro de personas 7.9%.

Este aumento de la actividad terrorista coincide con la invasión de Estados Unidos a Iraq en 2003, explica el organismo.

Cifras del Departamento de Defensa estadounidense arrojan que la campaña aérea contra el Estado Islámico ha costado 8,700 millones de dólares en total. Las agencias de inteligencia de países del G20 gastaron 117,000 mdd en seguridad nacional hasta 2014.

“Esta situación ha creado un gran vacío de poder en el país permitiendo que diferentes facciones surjan y se vuelvan violentas. A pesar del hecho de que Iraq ha formado un gobierno y realizado elecciones, el país y región de Medio Oriente ha sido inestable desde entonces.”

El GTI se basa en la Base de datos de terrorismo Global (GTD), que aglutina sistematicamente los datos procesados 150,000 incidentes terroristas. El índice fue desarrollado con la supervisión del la doctora Ekaterina Stepanova, titular de la unidad de estudios de conflicto y paz en el Instituto Relaciones Internacionales y Economía.

La escala que califica a cada 164 países con una escala de 0 a 10, donde 0 significa ningún impacto por el terrorismo y 10 representa un elevado impacto por terrorismo.

Estos son los 10 países más afectados por el terrorismo, según el GTI:

1. Iraq

Puntuación: 9.96 de 10

Incidentes: 2,415

Muertos: 6,960

Heridos: 11,900

Grupos: Estado Islámico, Al Qaeda

2. Afganistán

Puntuación: 9.44 de 10

Incidentes: 1,715

Muertos: 5,312

Heridos: 6,249

Grupos: Taliban, Khorasan Chapter of the Islamic State, Haqqani Netork

3. Nigeria

Puntuación: 9.31 de 10

Incidentes: 508

Muertos: 4,940

Heridos: 2,786

Grupos: Boko Haram, Fulani militans

4. Pakistán

Puntuación: 8.61 de 10

Incidentes:1,008

Muertos: 1,086

Heridos: 1,337

Grupos: Therik Taliban Pakistan, Lashkar e Jhangvi, Jundallah

5. Siria

Puntuación: 8.58 de 10

Incidentes: 384

Muertos: 2,761

Heridos: 2,839

Grupos: Al Nusrah, Liwa al-Haqq

6. Yemen

Puntuación: 8.07 de 10

Incidentes: 467

Muertos: 1,519

Heridos: 2,599

Grupos: Al Qaeda en la Península Arábiga, Houthi Extremist, Sana’a province of the Islamic State

7. India

Puntuación: 7.48 de 10

Incidentes: 797

Muertos: 289

Heridos: 501

Grupos: Moistas, Partido Comunista de India, Lashkar-e-Taiba

8.Somalia

Puntuación: 7.54 de 10

Incidentes: 241

Muertos: 659

Heridos:463

Grupos: Al-Shabaab, Ahlu-sunah Wal-jamea, Awdal Regional Administration Army, ISIL

9. Egipto

Puntuación: 7.32 de 10

Incidentes: 493

Muertos: 662

Heridos: 835

Grupos: Sinai Providence of the Islamic State, Revolutionary Punishment Movement, Muslim Brotherhood

10. Libia

Puntuación: 7.28 de 10

Incidentes: 432

Muertos: 454

Heridos: 660

Grupos: Barqa Province of the Islamic State, Tripoli Province of the Islamic State, Fezzan Province of the Islamic State

El Instituto es una organización independiente sin fines de lucro enfocada dirigir el foco de la paz como una meta positiva, alcanzable y tangible. Tiene oficinas en Sídney, Nueva York, Bruselas y la Ciudad de México.