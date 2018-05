Los ejes económicos que dominaron el debate presidencial

Aumento al salario mínimo, rescate del campo y reducción de impuestos fueron los tres ejes económicos que dominaron el segundo debate presidencial.

El segundo encuentro entre los candidatos a la presidencia, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), en Tijuana, Baja California, abordó el comercio exterior y la política económica que implementarían los candidatos en caso de ganar la jornada democrática el próximo 1 de julio.

AMLO, fomento al mercado interno

PUBLICIDAD

Andrés Manuel López Obrador, candidatos de la coalición de Juntos Haremos Historia, prometió fortalecer el mercado interno, autosuficiencia de alimentos y terminar con la compra de gasolinas en el extranjero.

“La mejor política exterior es la interior, si nos amenazan con construir muros y perseguir a los paisanos, lo que debemos hacer es fortalecer la economía, crear trabajo y que no tengan necesidad de emigrar”, afirmó el candidato.

Obrador coincidió con Donald Trump sobre aumentar el salario mínimo de México y dijo que incluso debe doblarse en la zona fronteriza: “Los jornaleros en Estados Unidos no ganan dos veces los que los jornaleros en México, llegan a ganar 10 veces más, eso es totalmente injusto, si no hay igualdad de los salarios, no podemos hablar de un acuerdo comercial.”

López Obrador aseguró que la Inversión Extranjera Directo (IED) que llegó a la ciudad sumó 37,000 millones de dólares (mdd) durante el tiempo que fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

El líder de las encuestas propuso un nuevo tratado comercial con Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica para que haya bienestar y reducir la pobreza que impulsa la inmigración. “Se va a conseguir la paz”.

“Nos va a tocar a nosotros la renegociación del TLCAN y no sólo vamos a incluir el comercio y mejorar los salarios, vamos a hacer una propuesta a Estados Unidos para que podamos firmar una especie de alianza para el progreso, para México, Estados Unidos, Canadá y los países de Centroamérica”

Además, el candidato propuso que Alicia Bárcena, actual Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sería embajadora en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Anaya, por el doble del sueldo

Por su parte, Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición Por México al frente, habló de diversificar el comercio y replantear la relación en la que 80% de las exportaciones son a Estados Unidos: “Texas exporta a México todo lo que Estados Unidos en su conjunto envía a Japón.”

Dijo que para que haya pleno empleo debe haber inversión, Criticó la gestión en este tema de López Obrador, cuando el desempleo llegó a 63%.

Dijo que en San Quintin, los jornaleros ganan 200 pesos, mientras que en uno en Estados Unidos gana 2,400 pesos. Para revertir esta situación, propuso dos cosas: aumentar el salario mínimo a 100 pesos y en cuatro años duplicarlos.

Todas las personas que ganan menos de 10,000 pesos, que equivalen a 15 millones, no paguen Impuestos Sobre la Renta (ISR), lo que permitirá cobrar un treceavo mes al año y bajar el Impuesto al Valor Agregado a la mitad, antes de como estaba con los aumentos impulsados por el PRI.

Además, prometió redistribuir la inversión extranjera al resto de los estados de nuestro país. “Solo 10 estados se aprovechan de las exportaciones”.

Meade, por la diversificación

José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México, recordó que Trump se salió de todos los acuerdos que ha podido desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, como el Acuerdo de París, el nuclear con Irán y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), pero no del acuerdo comercial con nuestro país y Canadá.

El exsecretario de Hacienda también expresó que debe diversificarse el comercio con Asia y Oceanía, particularmente con Japón y Australia, pero mencionó que el partido Morena ha impedido avanzar en el Congreso sobre estos acuerdos.

Meade comentó que deben cerrarse las brechas de desigualdad entre el norte y sur, entre hombre y mujer, y entre los ricos y pobres.

“La inversión sirve para cerrar la brecha, para eso sirve el comercio”.

Meade señaló que se debe invertir más en el sur con mejores carreteras, mejores puertos “Tenemos que hacer nuestra tarea”.

“Para cerrar la brecha de desigualdad hay que llevar la inversión y empleos al sureste del país”

Jaime Rodríguez, por la expropiación de Banamex

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón dijo que debe impulsarse el comercio exterior con Asia: India Corea del Sur, Japón, además de los países sudamericanos. “Eso va a potenciar el comercio”.

Criticó a López Obrador sobre el tema de producción nacional. “Andrés no entiende el tema de la producción”. Propuso que en lugar de intentar ser autosuficiente, México debe comprar en otra parte.

El candidato conocido como “El Bronco” propuso expropiar el banco Citibanamex (antes Banamex) si Estados Unidos sigue amenazando a México mientras intentan renegociar el TLCAN, además de incluir la banca y el petróleo en el acuerdo.

Habló sobre los salarios mínimos y la insuficiencia del poder adquisitivo. “El mexicano con 100 pesos no la libra”.

Rodríguez Calderón mencionó que el salario mínimo debe ser de al menos 335 pesos para que la gente tenga mejores oportunidades en su condición económico.

Criticó el asistencialismo del gobierno actual, porque solo genera “más pobreza”.

Si gana la presidencia, apostaría por una economía y abierta y potenciaría el campo que “estuvo descuidado” por las anteriores administraciones. “potenciar y subsidiar el campo y poder competir en el tema de alimentos.

Para liberar la economía, dijo que bajaría el ISR del 35 al 30%, el IVA del 16 al 10% y quitar el IEPS a gasolinas y diésel.

Recordó que 30 millones de personas origen mexicano envían 580,000 millones a nuestro país. El candidato independiente pretende dedicarle 5% de esa cifra para la defensa del migrante, no solo los que vienen y sino como estan sus familias, pues los migrantes aportan más dinero que los estados al PIB.

Rodríguez Calderón propuso un tratado de libre comercio interno en México, entre el norte y el sur para cerrar la brecha de desigualdad económica.