La hora del IoT: estos son los 3 mejores smartwatches del momento

Con la llegada del Internet of Things (IoT) a nuestros hogares, las aplicaciones y dispositivos móviles redimensionaron de forma notable los aspectos más impensables de nuestra vida: los horarios, la organización, el desempeño laboral y la geolocalización hoy son una realidad completamente distinta gracias a la hiperconectividad digital entre usuarios y objetos cotidianos.

En este contexto, la evolución de los smartwatches representa un hito en la historia de la integración de los dispositivos móviles a nuestro ecosistema digital, en tanto estos relojes digitales mejorados han superado con creces la concepción original de los relojes convencionales, al integrar funciones y herramientas que antes eran impensables sin nuestro smartphone.

Atletas, ejecutivos, amas de casa y sobre todo los pequeños del hogar están sacando el máximo provecho a uno de los wearables estrella de la vanguardia gadget, el cual no sería el jugador estrella del IoT que es hoy en día, de no ser por la evolución en la conexión existente entre dispositivos, sensores y aplicaciones a través del internet, el cual, necesita de una red con la mayor cobertura y máxima velocidad que le permita recolectar y traducir esa información y data relevante que habita en la red, el verdadero valor del IoT no existiría.

Estos tres smartwatches son algunos de los protagonistas del IoT, desde donde los usuarios pueden sincronizar funciones, contestar llamadas, incorporar alarmas y calendarios, medir un sinfín de data, así como instalar apps de mensajería o pequeños juegos sin siquiera tocar su smartphone. Además, las nuevas funciones interactivas de algunos de ellos hacen que las visualizaciones, las notificaciones, citas en el calendario, contactos o llegar a un atajo a la bandeja de entradas sea más sencillo.

1. Apple Watch Series 3

Si bien la variedad y los propósitos de los smartwatches en el mercado son diversos y asombrosos, el Apple Watch es quizás el más completo y uno de los más queridos por sorprendente tanto en su diseño, materiales y desempeño. Frecuentemente, Apple actualiza las funciones de este reloj inteligente, para redimensionar su versatilidad.

La serie 3 de este icónico wearable de Apple brinda hasta 18 horas de batería, es resistente al agua hasta 50 metros y cuenta con acelerómetro y giroscopio, así como un sensor de frecuencia cardíaca y capacidad de 16 GB.

Además, su funcional altímetro barométrico y procesador de doble núcleo que lo hace más rápido, genera un ecosistema digital completo, el cual hace match con su impecable diseño y materiales resistentes a los impactos y uso rudo. El Apple Watch es hoy por hoy una de las maneras más razonadas para aprovechar GigaRed de Telcel, la más robusta del país a la fecha.

2. Anda Watch

Llamativo, divertido, funcional y sencillamente increíble…el Anda Watch es una joya del IoT para pequeños de entre 3 y 9 años, enfocado a la seguridad de los niños, sin que éstos pierdan su libertad para hacer otras cosas.

Independiente a otros dispositivos, este reloj inteligente emplea una comunicación directa mediante un servicio de mensajería parecido al de otras apps como WhatsApp, permitiendo llamadas a casi 50 contactos administrados por los papás.Su lenguaje de símbolos resulta completamente intuitivo y funcional para los pequeños y las personas que aún no saben leer ni escribir.

Son los pequeños detalles los que hacen al Anda Watch un modelo flexible que aprovecha estratégicamente el potencial de GigaRed 4.5G de Telcel, ya que éste tiene instalada una ficha médica del pequeño, en donde se puede ver su tipo de sangre, las alergias y padecimientos que padezca, así como los medicamentos que se estén tratando u otra información vital. Ideal también para personas mayores y una herramienta importante en personas con discapacidad.

3. Pomo Waffle

Pomo Waffle es uno de los relojes más dinámicos, diseñado para emplear la tecnología a favor de mejorar la vida del usuario, en este caso tanto la de mamá, papá y su pequeño, ya que además de los botones predeterminados de contactos y emergencia, este modelo también posee un geolocalizador que te permite conocer la ubicación de tus hijos, con el cual también se puede delimitar zonas seguras, así como recibir notificaciones cuando los niños salgan de ellas.

Otra de las funciones que llaman la atención es Llévame a casa, que en caso de desorientación, el pequeño podrá recibir instrucciones de cómo regresar a su hogar o a los destinos configurados. De igual manera se encuentra su Alerta SOS, un traductor, un monitoreo silencioso, además de una eficaz alarma de vigilancia.

Es momento de tener tu vida conectada y llevar tu tiempo a un nivel más inteligente .

